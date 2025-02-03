Откровение Трампа: Украина – не перспектива, а проблема для США

Почитал откровение Д. Трампа и его доверенное лицо Дж. Келлога по поводу окончания войны.

Президент США утверждает, что фактически мирные переговоры США и России уже идут. Но о ходе переговоров ничего не говорит. Недоимперия вообще факт переговоров отрицает.

Это не просто обычный туман войны. Это свидетельство, что консультации (не переговоры!) по поводу начала переговоров пока цели не достигли. Соответственно, Трампу докладывать миру о миротворческих достижениях нечего. Консультации продолжаются. Как и ползучее наступления недоимперии в Украине.

Но меня неприятно поразила сама тональность, в которой рассказывалось о мирном процессе. Особенно если сравнить с тем, как официальные лица США отзываются об Израиле.

Израиль для США – это партнер, союзник, проводник их интересов на Ближнем Востоке. И его Штаты готовы поддерживать, сколько нужно. Трамп даже внедряет высылку всех тех, кто в США выступает за ХАМАС и Палестину, то есть свобода слова идет по лесу, если она мешает стратегическим интересам.

А по миру в Украине звучит формулировка, что США готовят инструменты принуждения к прекращению войны. Причем специально подчеркивается, что принуждение как России, так и Украины. Не давления на агрессора с целью достижения справедливого мира, а на обе стороны войны!

Украина не воспринимается союзником США. Она не является предметом стратегического энтузиазма, а только источником нескончаемых издержек и заморочек.

Такая ситуация – фактическое фиаско украинской дипломатии во главе с президентом В. Зеленским. Но к этому фиаско присоединились еще многие государственные чиновники и неправительственные организации-грантоиды.

Я не утверждаю, что ситуация непоправима. Но потеряно слишком много времени. И, как ни странно, для изменения отношения Штатов к Украине больше сделать способна не Банковая, а Кремль своей глупой неуступчивостью и безосновательными амбициями.