Отказ от летнего времени. Почему это нужно было сделать уже давно

Интересно, если Верховная Рада примет закон, что нужно пользоваться солнцезащитным кремом, то большинство фейсбука выйдет и сгорит на солнце, чтобы доказать, что депутаты предатели?

Верховная рада, наконец, приняла закон, отменяющий переход на летнее время. И в следующем году этого уже не будут делать.

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Чому нарешті? Ну бо цей перехід вже давно став атавізмом. Його придумали 100 років тому, мотивуючи це тим, що це може допомогти економити електроенергію. Але це сталося зовсім в іншому світі. В світі індустріальному. В сучасному світі інформаційних технологій, в сучасному постіндустріальному суспільстві, немає жодних досліджень, які б вказували, що це допомагає щось там економити. Просто немає.

А які дослідження є?

А є купа досліджень вчених, які підтверджують, що перехід з зимового часу на літній і назад шкідливий для здоров’я. І це не думка експерта з фейсбуку, чи інстаінфлюенсера, який паралельно рекламує онлайн казино, і навіть не заява Арестовича. Це наукові дослідження. Які робилися в США і Європі. І тільки звичка, усталеність практики, поки не дозволила і в США і в Європі, нарешті відійти від цієї практики.

Тобто, ключове, що вчені, наука, заявляє, що це шкідливо для здоров’я. Який сенс взагалі з цим сперечатися? Рано чи пізно і ЄС і США також відмовляться від цієї практики. А як довго приймають рішення в ЄС, я думаю, всі за останні роки побачили. І рішення про відмову від літнього часу в ЄС на часі, закон про скасування переходу уже давно є, тільки ніяк не домовляться, яка країна за яким часом тепер буде жити. Бо там 3 десятка країн, і домовитись завжди складніше, ніж 1 країні і завжди є якась Угорщина, яка як Баба Яга проти.

Україна зробила це раніше. От і все. Цікаво, якби ми просто прослідували за Німеччиною чи США, то не було б вже таких істерик в соцмережах?

Ще раз. Економіка нічого від переходу не втрачає. И скоріш виграє. Бо удар по здоров’ю нації – це завжди удар і по економіці. Прив’язки до відключень світла були б доречні, якби були дослідження, які підтверджують, що в сучасному світі перевід годинника дозволяє економити. Але їх немає.

Тому залишення одного часу на весь рік цілком логічно.

Який це має бути час? Наш звичний астрономічний, базовий, час – це зимовий. Це літній час додатково вигадали більше ніж 100 років тому. Тому природньо зупинитися в ньому, в зимовому часу. Так, темнішати буде раніше. Але чому це погано? Чи краще було б лишитись у літньому часу і в темряві взимку пхатися на роботу? Це все елементи смаку і звички і люди просто звикнуть досить швидко до нових реалій. І це звикання не буде бити по здоров’ю. Тим більше, от у Центральній Європі о 9-й вечора більшість лягає спати, а в Іспанії тільки виходять на вулицю. І там і там люди живуть. Так що поведінку нашу буде визначати не світловий день, а температура за вікном і загальні традиції.

Іноді депутати роблять корисні речі. Це просто треба розуміти. І відмова від літнього часу – це в першу чергу корисно для здоров’я. І це кажу не я. Це каже наука.