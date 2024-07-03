Орбан в поисках роли посредника. Что это значит для Украины?

О визите Орбана

Орбан не приехал ни с какими тайными посланиями от Путина, Трампа или еще кого-нибудь. Орбан хочет выторговать себе место одного из посредников в будущих переговорах. И позиция посредника является для него архиважной по двум причинам: во-первых, у него есть серьезные внутренние проблемы с оппозицией, которая дышит ему в затылок (между прочим, оппозиция избегает украинского вопроса). А во-вторых, у него проблемы с ЕС. Позиция посредника позволит решить обе проблемы.

Теперь по отношению к нам. Зная эти слабости Орбана, у него сейчас можно выкручивать руки. И здесь важно не продешевить, давая (или не давая) ему статус переговорщика. Мы будем выбирать этого самого переговорщика, поэтому мы можем выставлять свою цену. Все остальное, по типу того, что Орбан нам враг, вторично. Есть прагматические задачи и относительно слабый сегодня Орбан, которому нужно, чтобы мы его избрали.

Хотя Орбан не последний. В мире запахло мирными переговорами, и десятки политиков сейчас захотят сыграть в эту игру. И у всех этих политиков будут исключительно свои прагматические интересы, а не любовь к Украине.