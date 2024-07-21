Чисто теоретически пытаюсь придумать модель соглашений, прекращающих активную фазу войны.

И не могу.

Только откровенное, подавляющее преимущество одной из сторон и ее заинтересованность в прекращении боевых действий (само по себе странно звучит, правда? Преимущество редко реализуют через мирные соглашения).

Или полное истощение обеих сторон. Пат. Ну, такая себе вероятность просматривается на настоящий момент.

В любом случае, речь не идет и не может идти о мире, лишь о прекращении активной фазы. Передышке перед новой дракой.

Само существование непокоренной Украины является угрозой для РФ, а ее уничтожение заявлено стратегический целью. Если верить Медведеву и его заявлениям, у них в плане сожрать нас до 2034 года.

Само существование России являет собой опасность для Украины, да, если честно, не только для Украины - для всего вменяемого человечества. И рядом с этой опасностью надо суметь жить.

Как говорила Голда Мейр о мирном соглашении евреев с арабами: они хотят нас убить, мы хотим выжить - я не вижу здесь особых возможностей для компромисса.

Я тоже не вижу пространства для компромисса.

Рядом с нами откровенный в своих намерениях и планах враг и достаточно узкое окно возможностей для успешного противостояния.

В принципе, мы давно в пасти у крокодила, он нас жует, заглатывая по кусочку в день, и мы по сию пору живы благодаря героизму наших воинов и помощи союзников. Иначе нас давно бы не было, как государства.

Изменить отношение к нам со стороны чокнутого соседа невозможно. Вылечить соседа? Не реально.

Убить их всех? Действенно, но из области фантастики.

Они не хотят мира, он им не нужен. Им нужна наша капитуляция. Не верьте тем, кто рассказывает вам, что Путин умоляет о переговорах.

Для нас капитуляция невозможна, так как означает наше исчезновение в ближайшей перспективе.

Альтернатива - война до победного конца.

Но тут встает вопрос о том, что для сторон является победой? А это весьма тонкий вопрос, на который на сегодня однозначного ответа не существует. Концепт не сформирован.

В общем, если откровенно, я не вижу на сегодня возможности найти маломальски рабочий компромисс между сторонами. А если таковой будет найден, то вряд ли сможет называться компромиссом.

Боюсь, что формула: "мир в обмен на территории" давно уже стала единственной возможной, и речь идет только о размере потерь.

В случае прихода к власти Трампа, я рассматриваю такое течение событий, как самое вероятное.