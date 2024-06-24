rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Война в Украине

Оккупанты начали летнюю кампанию на Донбассе. Чего ждать Украине?

Кирилл СазоновКирилл Сазонов

Оккупанты начали летнюю кампанию на Донбассе. Чего ждать Украине?
Оккупанты начали летнюю кампанию на Донбассе. Чего ждать Украине?

Очевидно, что основные силы оккупант сосредоточил именно на Донецком направлении. Да, официально в сводках такого направления нет, я так называю оптом все направления, так или иначе замкнутые на захвате Донецкой области. Покровское, Краматорское, Лиманское и теперь плюс Торецкое направление. Мы видим опустевшие базы на западной границе России и Крыма. Видим вывод остатков потрепанных подразделений агрессора из-под Волчанска.

Далее текст на языке оригинала

Нема резервів для розпилення сил. Все, що можна, кидають на Покровськ, на Часів Яр і тепер на Торецьк. Щоб до можливих переговорів отримати два реальні результати. Перший за фактом окупувати максимальну територію Донецької області. Бажано всю. Друге – посилити переговорні позиції максимально за рахунок фактів свого просування територією України. Ціна для них, як завжди, значення не має.

Вийде досягти такого результату – далі два варіанти. Або не знижуючи швидкості заходити до Дніпропетровської області. Або, що найімовірніше, всі резерви та сили кинути на Запорізький напрямок. Ключова мета – Запоріжжя. Отже, знову ключові питання всієї великої війни вирішуються саме на Донбасі. У Донецькій області. Чи зможемо тут "сточити" максимальну кількість військ противника без досягнення ним результату? Значить, фактично зламаємо хребет окупанту. Його резерви з особового складу, техніки та боєкомплекту не нескінченні.

Чи не зуміємо і втратимо Донецьку область? Отримаємо настання тієї ж інтенсивності на Запорізькому напрямку. Як варіант – до Дніпропетровської області. Харківський напрямок та можливі рейди у Сумській області – другорядні для відтягування резервів ЗСУ. Картинка проста, сюрпризи на цій шахівниці практично виключені.

Наші дії також очевидні за основним і другорядним сценарієм. Основний – тримати оборону на Часовому Яру, Торецькому та Покровському напрямку. Максимально "мінусуючи" супротивника. Другий – раптові удари та рейди на другорядних напрямках. Які змусять противника розпорошувати сили та перекидати резерви. Так, у цю гру можна грати вдвох...

Источник:facebook.com

Война в Украине