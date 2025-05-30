Нейтральный статус Украины – подарок Трампа Путину

Иногда уровень компетенции американской дипломатии сейчас ставит меня в тупик непонимания. Да и общая тактика Трампа на переговорах с Кремлем – это какие-то провалы на ровном месте.

А мы здесь периодически критикуем, что у нас дипломатами или послами люди становятся без профессионального опыта или образования. Таких ошибок, которые наделал Белый дом на переговорах, ни один непрофессионал не совершит. Команда Трампа просто попадает в примитивные капканы Кремля, даже когда их предупреждают.

Берем сейчас эти заявления Москвы о необходимости нейтрального статуса Украины. Это бред, потому что вступление Финляндии или стран Балтии Россия проглотила без всякого песка. Но в это можно играть? Можно. Москва категорически против Украины в НАТО? Ладно, этим можно торговать. Вашингтон может сказать – мы пойдем на это, а вы со своей стороны должны сделать – и дальше список.

Что на практике? Трамп готов пообещать Путину нерасширение НАТО, если это будет условием завершения войны. Об этом разумно заявляет спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

"Я считаю, это вполне обоснованная обеспокоенность. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они упоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО к вам. Это их интерес безопасности", – говорит Келлог.

Все верно, но… поздно! Этот козырь Трамп лично уже слил Путину раньше. Пообещав, что Украина не станет членом Альянса. Все, если ты сделал им такой подарок раньше, вторично это не продается. Все, козырь слит. Не знаю, кто сказал Трампу, что он мастер переговоров. Но это большое преувеличение.

Радует то, что мы с этим НАТО почти ничего не теряем. Альянс давно демонстрирует свою импотентность, инертность и откровенную неспособность защищаться. А сейчас президент Трамп вообще умножит значение НАТО на ноль. Появятся в ЕС новые мощные оборонные Альянсы. Из тех, кто способен и готов защищаться. Украина здесь никому ничего не обещала…