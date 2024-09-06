''Натуральные'' продукты в СССР: люди до сих пор не знают правды

Один из самых живучих мифов, которые часто упоминают поклонники СССР в комментариях в моём блоге — это то, какие якобы "натуральные" продукты были в этой стране. Мол, не сравнить с сегодняшними — посмотрите на прилавки и сами всё поймёте! Этот миф зиждется на трех китах, и первый из них — это сравнение неверных товарных категорий. Молоко, сметана и хлеб сравниваются с "Дошираком", супами быстрого приготовления и всякими там жевательными конфетами — разумеется, сравнение будет не в пользу последних.

Второй кит — это то, что в СССР не было закона об указывании на этикетках полного состава продуктов — это якобы дает основание полагать, что продукты были натуральными (раз не был указан состав), хотя в реальности в тех же советских сосисках "химии" могло быть побольше, чем в современных.

Ну и третий кит — это замалчивание истинных масштабов использования всякой химии в советском сельском хозяйстве. Про это не любят вспоминать (либо не хотят знать) нынешние фанаты СССР, хотя масштабы проблемы поистине катастрофические.

В сегодняшнем посте — рассказ о том, как на самом деле получались те самые "натуральные продукты из СССР". Заходите под кат, там интересно.

Что такое пестициды.

Начну сразу с главного — в советском сельском хозяйстве массово использовались пестициды. Что такое пестициды и для чего они нужны? Пестицидами называют обширную группу химических элементов, которые якобы должны "помогать" в сельском хозяйстве получать большее количество урожая с меньшей площади. Пестициды уничтожают сорняки, вредных насекомых, бактерии, грибки и даже теплокровных животных — то есть, по сути, являются ядами.

В первой половине XX века бесконтрольное использование пестицидов не считалось чем-то зазорным, агрономы исходили из простой логики — вот поле без пестицидов, урожай на нем меньше. Вот поле с пестицидами — урожай на нём больше, а сами плоды крупнее, значит пестициды это хорошо. Уже позже появились комплексные научные исследования, доказавшие огромный вред пестицидов — яд в той или иной мере проникал в урожай и оказывал крайне вредное воздействие на здоровье тех людей, кто употреблял потом эти продукты.

В пятидесятые годы в США и других развитых странах начались исследования влияния пестицидов на организм человека — и многие из пестицидов стали массово запрещаться к использованию. Так, например, в 1950 году в США был полностью запрещен карбофос, в 1954 — бутифос, в 1956 — фосфамид. В 1965 году был полностью запрещен хлорпирифос.

Пестициды в СССР.

А что в СССР? Владимир Ильич Ленин как-то сказал — "мы пойдём другим путём", это касалось в том числе и пестицидов. Советские "Николаи Экономовы" думали больше про увеличение количества урожая, чем про последствия, которые это может иметь для здоровья людей. Крупная чиновница из минздрава СССР по фамилии Селиванова прямо так и сказала в 1988 году: "химической защите нет альтернативы. Мы подтверждаем, что комплекс вредных факторов, вызываемых ею, действует и на человека. Знаем, есть и утраты, но ущерба от применения никто не подсчитал".

В общем, болеют и страдают люди от пестицидов — да и фиг с ними, ущерба никто не подсчитал, значит его как бы и нет.

Из-за "стахановских" методов производства пестициды не то чтобы запрещали — а наоборот, старались внедрять всё новые и новые, причём войти в историю хотели как директора совхозов с невиданными доселе урожаями, так и ученые-химики — внедрившие, например, линурон и пропанид с целой пропагандистской кампанией и статьями вроде "Навстречу новым пестицидам!".

89 химикатов и "натуральные продукты".

В конце концов, уже в последние годы существования СССР, пестициды стали запрещать и там. Бутифос, запрещенный в США в 1954 году, в СССР запретили только в 1986-м. Использование фосфамида ограничили в 1986-м, хлорпирифоса — в 1984-м. Карбофос, запрещенный в США в 1950-м году, использовался вплоть до 1991 года и продолжает использоваться ныне.

Есть вот такой очень интересный график, который показывает количество запрещаемых к использованию химикатов по годам в СССР. Как видим, в течение семидесятых и восьмидесятых годов запрещали лишь небольшое количество пестицидов, тогда как в 1995 году запретили сразу аж 89 препаратов. Предположу, что в 1991 году, после падения советской системы, в сельском хозяйсте наконец-то начались настоящие, политически неангажированные исследования, которые через пару лет работы показали однозначный вред большого количества химикатов, и их сразу заптетили.

Что же получается в итоге? А получается то, что фактически до самых последних лет существования СССР там широко использовались пестициды — и все те самые "натуральные советские продукты" были получены с помощью вредных для здоровья химикатов — просто обычным советским людям про это никто не говорил.

И я задумался — не от пестицидов ли многие граждане СССР так плохо выглядели и теряли зубы уже в раннем возрасте?