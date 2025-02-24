Мы с вами в исторической точке – перед Мюнхеном 1938 года

28 июня 1914г. Сараево. Активист организации "Млада Босна" Гавриил Принцип стреляет в австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Гибель наследника имперского престола провоцирует острый конфликт между Австро-Венгрией и Сербией, впоследствии перерастающий в противостояние великих держав, Первую мировую войну, перераспределение мира и неудачную попытку установить новый баланс сил, который проигравшие не воспринимают как справедливость.

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Через 24 роки після пострілів у Сараєві рейхсканцлер Німеччини Адольф Гітлер у Мюнхені здійснює рішучу спробу перевернути стіл за рахунок зміни кордонів Чехословаччини, легітимізованих якраз за результатами Першої світової війни. Перелякані очільники урядів Великої Британії та Франції відчайдушно рятують не новий світопорядок і не встановлений після війни баланс, а – як їм здається – мир. Однак насправді спроба "відкупитися" від реваншистів за рахунок чужих інтересів призводить до куди більш руйнівної і всеосяжної Другої світової війни, після якої навчені гірким досвідом європейці з американцями демонструють готовність до євроантлантичної солідарності і стримування імперських амбіцій Радянського Союзу. Втім, радянські лідери теж тяжіють до збереження балансу сил і, звичайно, до легітимізації власних завоювань часів Другої світової війни – що призводить до підписання знаменитого акту в Гельсінкі. Навіть крах Радянського Союзу, здається, не може підірвати цього післявоєнного порядку, хоча спадкоємці радянських комуністів у Москві відчувають себе несправедливо ошуканими.

Перша спроба змінити правила гри здійснюється, звісно ж, на Балканах. 5 квітня 1992 року починається облога того самого Сараєва – і це один із найбільш промовистих епізодів війн на території колишньої Югославії, метою яких є перерозподіл державних і етнічних кордонів між колишніми югославськими республіками. Однак Росія залишається достатньо слабкою і невпевненою у власних пріоритетах, щоб допомогти Белграду. Врешті всі колишні югославські республіки – за винятком Сербії, яка й стала ініціатором конфлікту – зберігають свою територіальну цілісність, а Захід прискорює інтеграцію колишніх соціалістичних країн і навіть колишніх республік СРСР та Югославії, сподіваючись – як і після Першої світової війни – встановити новий, базований на рівноправʼї та спільному ринку порядок практично для всієї Європи. Реваншистів у Москві це, звісно ж, не влаштовує – і за прикладом німецьких реваншистів вони починають нову, але поки що локальну велику війну на континенті, що спалахує через 30 років після початку облоги Сараєва.

За три роки цієї війни сторони знаходяться в очевидному глухому куті – і ті, що хотіли б добитися зміни правил гри, і ті, що хотіли б їх зберегти. І тоді після зміни влади у Сполучених Штатах (після Другої світової війни – головній державі демократичного світу) їхній новий старий президент телефонує президенту Росії й пропонує йому почати процес перемовин заради деескалації небезпечного конфлікту.

Ми з вами рівно в цій історичній точці – перед Мюнхеном 1938 року. І тепер багато що залежить від рішень, які будуть ухвалені в результаті переговорного процесу.

Що буде в результаті поступок за український рахунок, ми знаємо точно. Європейське колесо продовжить звичний оберт. Готовність пожертвувати чужими інтересами і страх перед війною тільки розпалить апетити потенційних агресорів і переконає їх у слабкості демократичного світу. У якийсь момент буде допущено фатальну помилку, повʼязану з недооцінкою взаємних зобовʼязань або з рівнем гостроти реакції опонента, і ми несподівано для себе опинимося у просторі Третьої світової війни – можливо, навіть з усіма її ядерними наслідками.

Значно цікавішим є майбутнє, в якому західний світ заради примарного "миру" не йде на поступки реваншистам і не дозволяє їм знищити міжнародне право та суверенітет "менших" країн. Засади такого майбутнього є політичною спадщиною колишнього американського президента Джозефа Байдена, який відмовився погодитися з путінською агресією проти України і допоміг українцям – разом із усім Заходом, звісно, – зупинити російське вторгнення, націлене на ліквідацію України. Я не можу сказати, що спадкоємцю Байдена Дональду Трампу потрібно "просто" рухатися у правильному напрямі – хоча б тому, що у світі, де реваншисти стикаються з опором на першому етапі своєї активності, ми просто ще не жили, тому не знаємо, які небезпеки й виклики очікують нас на цьому шляху. Зазвичай перелякане можливістю війни людство просто нехтує інтересами жертви, розпалює великий конфлікт – а вже ті, хто після нього вижили, роблять правильні висновки.

Однак цей добре відомий нам шлях і є дорогою в безодню.