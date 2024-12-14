Может ли РФ нанести одним ''Орешником'' больший вред, чем теперь, когда бьет ракетами по энергообъектам?

На фоне разговоров и даже публикаций западных СМИ со ссылкой на Совет нацбезопасности США о подготовке на эти выходные Путиным новый удар "Орешником" возникает вопрос: а может ли РФ нанести одним "Орешникам" больший вред, чем теперь, когда бьет ракетами по энергооб'єктам?

Очевидно, что не может. Если это, конечно, уже не будет ядерный удар.

Тем более, Путин сменил риторику под давлением Си (четко указавший, что не примет перевод войны в ядерную): теперь у него "Орешник" мощнее ядерной ракеты, поэтому применять даже тактическое ядерное оружие без надобности.

Но при оценке рисков ориентироваться должны на базовые моменты: Путину явно нужна максимальная зрелищность, а не максимальная реальная мощность (то любимое их "в пыль"). Цель, конечно, может быть выбрана любая.

Но есть логические критерии выбора: и чтобы "Орешник" не промахнулся на пару-тройку километров туда-сюда. И чтобы наша ПВО имела минимум шансов сбить. Если исходить из этого, то сомнительно, что именно Киев будет целью второго "Орешника" (вряд ли Путин удержится перед еще одной демонстрацией Трампа).

"Центры принятия решений", конечно, вечная пластинка в Кремле. Но они легко придумывают из любого поцелуя по Украине "скопление войск НАТО", "состав ракет ATACMS", "подземный аэродром F-16" и т.д.