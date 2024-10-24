Москву обломали в Казани с глобальной войной и Украиной

Шестнадцатый саммит БРИКС и приглашённых в Казани сходу обломал планы РФ на глобальную войну Юга с Западом, а также с Юго-Западом, и заставил Москву публично заявить, что она тоже поддерживает изменение числа постоянных членов Совбеза ООН. Рашисты в Казани таки попали под холодный душ, но избежали погружения в холодную ванну деколонизации и деимпериализации РФ.

Ушаков и "путин" в первый же день саммита заявили: его итоговая декларация уже согласована и "формулировка по Украине" тоже. Согласована и обсуждению не подлежит. Всё как на съездах КПСС и международных собрания, которые она организовывала. Но кремлёвцам не удалось полностью превратить саммит БРИКС в ещё одну КПСС из-за позиций на закрытом пленуме "национальных отрядов мирового коммунистического и рабочего движения". Позиция Гутерриша и его присутствие в Казани тоже испортили им игру. Поскольку пленум БРИКС его "Декларацию" принял и утвердил до начала саммита, то сам саммит превратился в отсиделовку и в деловую тусовку на полях, а лукашенко не смог выступить со своим "мирным планом" по российско-украинской войне.

Формулировку по российско-украинской войне поставили в "Декларацию" 36 пунктом. Выглядит она так:

"Мы напоминаем национальные позиции относительно ситуации в Украине и вокруг нее, которые зафиксированы на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устав ООН в их совокупности и взаимосвязи. С признательностью отмечаем соответствующие предложения посредничества и добрых услуг, направленных на мирное разрешение конфликта путем диалога и дипломатии".

В общем, кремлёвцам на пленуме секретариата БРИКС поставили жёсткое условие – или их бредни о российско-украинской войне в "Декларацию" не войдут, или первые лица не приедут. Позиция Гутерриша была аналогичной. О призыве к военному походу Юга на "западных сатанистов" тоже забудьте, как и о любых формах конфронтации, иначе генсек ООН не приедет и никого из своего секретариата не пришлёт. Больше того, заклеймит как поджигателей войны собрание в Казани. Другим такое тоже не нравится.

Кремлёвцы поняли, они никогда так не были близки к провалу, как накануне саммита БРИКС. В результате договорились в "Декларации" о российско-украинской войне ничего не писать, абстрактно сослаться на резолюции ООН о немедленном выводе войск РФ и на "национальные видения" этих резолюций. Заодно анонимно выразить "признательность" Си Цзиньпину и Лулу да Силве за "посреднические и добрые услуги" на пути к "диалогу и дипломатии". Лулу да Силве от этих формулировок стало не по себе, он сказался больным и в Казань не полетел.

Помимо того, что в "Декларации" сделали вид, что войны РФ с Украиной нет, в ней ещё и выразили благодарность Международному валютному фонду и Всемирной организации торговли, а также одобрили Бреттон-Вудские соглашения 1944 г. о долларе и остальном. В 11 пункте прямо написали – "Мы приветствуем МВФ" и ждём его наработок на 2025 г. и от Международного банка реконструкций и развития тоже. Зюганов, а также его друзья Симоненко и Витренко, сбежавшие после революции в Москву, должны повеситься возле партийной кассы.

Гутерриш добился того, что требование реформы Совбеза ООН вошло в "Декларацию" вторым пунктом. О ней также в 6, 7 и 8 пункте. Везде требуется ввести на постоянной основе в Совбез государства Африки, Латинской Америки и Азии. Континент Австралия почему-то не замечают, тогда как Бразилия, Индия и Мексика уже видят себя членами расширенного Совбеза. Генсек ООН сейчас один из активных критиков Совбеза ООН и требует его реформы. Вопрос об их праве вето пока публично обсуждается мало, но его явно не миновать при расширении Совбеза.

В такой ситуации "путин" не может оставаться в стороне, а потому тоже прокашлял 24 октября, что он поддерживает расширение Совбеза и реформы. Поскольку комиссии Генассамблеи заседают по декабрь включительно, то вероятно, что под ёлочку они могут выдать какой-то план изменений в Совбезе с прицелом, что его примут на следующей юбилейной 80-ой Генассамблее. При этом сошлются на "Декларацию" саммита БРИКС в Казани. Лёд начинает трогаться и увлекает за собой РФ. В Москве уже не могут говорить: РФ против реформы ООН, так как это означает пойти против ею любимого "глобального Юга". Но палки вставлять в колёса Москва будет.

С не замечанием российско-украинской войны в "Декларации" и выступлениях вышло до беспредела неприлично. Крупнейшую войну XXI в. на саммите не увидели.

При том, что в 41 пункте записали: "Мы сожалеем о жестоком нападении банд в Пон-Сонде на Гаити, что привело к гибели и насильственному перемещению гражданских лиц и выражаем глубокую обеспокоенность из-за продолжающегося ухудшения безопасности, гуманитарной и экономической ситуации на Гаити". О российских бандах в Украине ни слова.

При том, что накануне саммита ООН опубликовало доклад, утверждающий, только в результате российского вторжения 24 февраля 2022 г. около 10 млн. украинцев стали беженцами и рождаемость в Украине снизилась до одного ребёнка на одну женщину. В ООН назвали это демографической катастрофой, не захотев говорить о геноциде. Это без учёта того, что в результате российского вторжения 20 февраля 2014 г. беженцами из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей стало 1,5 млн. человек и более 50 тыс. из Крыма.

Украину упомянули в "Декларации" один раз и то вскользь, тогда как Газа упомянута шесть раз. Отдельный пункт посвящён атаке Израиля на здание рядом с посольством Ирана в Дамаске. Много букв уделено войне в Судане. Один пункт посвящён Йемену в связи с безопасностью судоходства и содержит призыв "поддержать диалог и мирный процесс в Йемене под эгидой ООН". В реальности, если бы ООН в 2018 г. не сорвала блокаду единственного порта Ходейда, подконтрольного хуситам, то сейчас они не топили бы в Красном море корабли.

В пункте 42 "Декларации" БРИКС заявил "Мы подчёркиваем необходимость срочного мирного урегулирования в Афганистане, чтобы укрепить региональную безопасность и стабильность". Судя по нему, в Афганистане идёт война между талибами и исламистскими джихадистами. Те и другие – два течения в религиозном фундаментализме. При этом в данном пункте заявляется: "территория Афганистана не используется террористами". Но почему-то в следующем предложении саммит БРИКС просит не терроризировать женщин и девочек, отменить для них запрет на среднее образование, и вообще соблюдать права человека. При этом проводить саммит в Казани на территории государства-террориста для БРИКС нормально.

В "Декларации" БРИКС, как и в декларациях других международных объединений, в том числе ООН, много пунктов за всё хорошее, в том числе за более удобный климат, и против всего плохого. Есть даже пункт 21 о правах человека, где заявляется, они должны "реализовываться как на уровне глобального управления, так и на национальном уровне".

Самое место для пары строк об оккупационном российском режиме и войне. Вместо этого пункт венчает фраза: "Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению продвижения и защиты демократии, прав человека и основных свобод с целью построить более светлое будущее для международного сообщества на основе взаимовыгодного сотрудничества". Появление на саммите венесуэльского и беларуского диктаторов, при том, что эти государства не члены БРИКС, – это как раз о правах человека. Приехал бы и Ким Чен Ын, но его бронепоезд так далеко от Пхеньяна ещё никогда не отъезжал.

Оборот о "строительстве светлого будущего" в глобальном масштабе явно вписала Москва, копируя советский штамп со времён ГУЛАГА. Постоянная похвала БРИКС в его собственной "Декларации" тоже московская традиция – давайте примем пункт, что мы – самые лучшие на планете, и будем его вписывать везде. Не хватает только формулы – "БРИКС – наш рулевой, а в БРИКС рулит Москва".

Эта советская архаика речи и претензий кремлёвцев, похоже, таки вывели из себя Си Цзиньпина, побывавшего в китайском аналоге ГУЛАГА. В результате он дважды нарушил на саммите обет молчания о российско-украинской войне, данный накануне. Возможно, Си Цзиньпин хотел прорекламировать свой с Лулу да Силвой проект заморозки войны по той линии, которая сложилась. Возможно, и то, и другое. Но проблема уже в том, что как шутят в соцсетях, кто мог подумать, что Украина будет воевать с КНДР в Курской области. Получается, он и Лулу готовы отдать Украине часть Курской области, а возможно и пару других. В 2023 г. Си Цзиньпин уже высказывался о границах РФ как о сомнительных во всех отношениях.

Поскольку ООН не планирует вступать в БРИКС и соотносится с ним как Ватикан с ООН, который принципиально в этой организации не состоит, то Гутерриш позволил себе на саммите вольность – призвал "путина" к справедливому миру с Украиной. В кремле, похоже, начинают подозревать, что зря позвали Гутерриша в Казань, он создаёт слишком много проблем.

Следующий 17-ый саммит БРИКС пройдёт в 2025 г. в Бразилии и Лулу уже не сможет сказать, что сильно занят и продать его проведение кому-то, как РФ в этом году. Но совсем исключить такое нельзя. Нельзя также исключить, что на следующем саммите РФ посадят, наконец, в холодную ванну деколонизации.

"Хорошую русскую" Латынину третий месяц мучают такие предчувствия. Так сильно мучают, что хочет запатентовать для украинцев прозвище "национал-деколонизаторы" и поставить в один ряд с укронацистами, бандеровцами, петлюровцами, мазепинцами и просто рагулями. Предчувствия не могут просто так мучать тонкую и ранимую душу Латыниной, покинувшую Москву в 2017 г. из-за свиной головы под дверями вместо того, чтобы сварить из неё холодец и попросить принести ещё.