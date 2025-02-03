Москве придется согласиться на миротворцев и схему Трампа

Москве придётся согласиться на ввод миротворцев в Украину, если она хочет начала больших переговоров, и не хочет ввода миротворцев в РФ. Других вариантов не осталось, так как Трамп стал президентом, и республиканцы отказываются от стратегии Демпартии по уговариванию агрессора и выжиданию.

В Европе это поняли пока не все. Показательны колебания членов ПАСЕ на заседании 30 января по вопросу, называть "путина" террористом или нет. Большинством голосов решили не называть. Повеяло обамовщиной из 2014-2016 г. Но есть и новые тенденции – в резолюцию вошли формулировки о справедливом и продолжительном мире для Украины и мире через силу. То есть, о принуждении РФ к выводу войск и обязательству больше не нападать на Украину. Два шага вперёд и шаг назад, как часто бывает в танцах политеса.

В кремле более понятливы. Профессор Соловей объявляет, что осенью уволится из политических комментаторов и перестанет рассказывать про транзит в холодильнике. Это означает, или к осени начнётся транзит, или третья мировая война, или РФ исчезнет. Во всех трёх случаях медиапроект "Профессор и холодильник" уже лишний. По этой причине сворачивается и медиапроект "Генерал СВР". Трамп требует от кремлёвцев движухи, и не собирается питаться баснями их Соловья о транзитах и перехватах власти. У него на это есть много веских причин, в то числе те, что ведут к событиям 2018 г.

Трамп, чтобы кремлёвцы лучше его понимали, демонстрирует им свою решительность. Часто не напрямую. Например, 1 февраля, когда он написал в "Х", что приказал авиации нанести удар по пещерам с террористами ИГИЛ в Сомали за то, что они хотели напасть на граждан США. Свой пост Трамп закончил предупреждением всем, кто намерен напасть на граждан США – "Мы вас найдём и убьём!".

После этого хочется спросить у расеян, как продвигается ваша война с США и НАТО в Украине, и сколько американских "наёмников" было уничтожено за неделю?

Неизвестно, успел ли Мадуро прочесть пост Трампа о Сомали. Он 31 января принимал в своей резиденции Ричарда Гренелла, спецпредставителя Трампа, и 1 февраля вернул ему шесть граждан США, арестованных в Венесуэле. Мадуро жал руку Гренеллу и уверял, что наступает новая эра в отношениях Венесуэлы с американскими империалистами или как их там. Мадуро даже согласился принимать тех венесуэльцев, которых будут высылать из США.

С Венесуэлой всё достаточно прозрачно. Чавистов обяжут летом провести очередные выборы в парламент более-менее честно. Затем будет аналог польского круглого стола "Солидарности" и коммунистов.

С Сомали не особо ясно, бомбили США пещеры или нет. Питер Хагсет, новый глава Пентагона из тележурналистов с Fox News, заверил, что бомбили где-то в горах Голис на севере Сомали, несколько террористов погибло, и кроме них никто не пострадал. Слова Хагсета в тот же день подтвердили президенты Сомали и его автономии Путналенд. Оба выразили благодарность США и заверили их в дружбе. Очень похоже на радиоспектакль для Москвы, в котором ключевое слово Путналенд, так как в реальности эти горы никто из них не контролирует и большая их часть это никем непризнанный Сомалиленд.

С РФ не так всё прозрачно, как с Венесуэлой, но если рашисты не прекратят "мясные штурмы" и не начнут переговоры, то их пещеры могут бомбить реальнее, чем в Сомали. Если топовый банк США "Goldman Sachs", знаменитая "Фирма", договорился 31 января с кремлёвцами, что он продаёт всё фонду, созданному двумя братьями-армянами, и уходит, то дело серьёзно. "Фирма" – никогда не боялась рисков. Она не единственный крупный иностранный банк, который резко засобирался из расеи.

Республиканцы плавно подводят кремлёвцев к мысли, что к общехристианской Пасхе 20 апреля надо подписать соглашение о прекращении огня и запускать процесс больших переговоров, который будет долгим. Словенцы выдвинули Маска на Нобелевскую премию мир за то, что сближает людей через "Х", а Трамп чем хуже?

Но прекращение огня невозможно без "сил сдерживания", как назвала миротворцев в Украине британская "Таймс" в статье за 31 января и провела анализ, какие европейские страны и сколько смогут их направить. Резюме "Таймс" – без военных США не обойтись. Де-факто, "Таймс" задала Трампу и Конгрессу вопрос, готовы ли США направить их, и сколько, если готовы? "Таймс" исходит из того, что два заявления Зеленского в Давосе о том, что Украине необходимы 200 – 600 тыс. миротворцев в качестве сил сдерживания – это окончательное решение, а не предвыборный ход.

Между тем монобольшинство в Верховной Раде обсуждает не ввод миротворцев, а куда Порошенко послал полтора месяца назад Ярёменко, и как тот искал дорогу. Может избрать Порошенко спикером и пусть указывает нардепам путь? Инструкции не запрещают менять спикера в любое время года. Выглядеть будет как правительство национального единства и это облегчит оформление бумаг на вступление в Евросоюз.

Если ориентироваться на 20 апреля, то парламенту логично уже начинать обсуждать приглашение миротворцев, чтобы к середине марта все бумаги были готовы. Союзникам тоже ведь нужно время на подготовку. Согласятся ли европейцы? Согласятся, многие там понимают, что если не направить в Украину миротворцев для сдерживания РФ, то через какое-то время придётся воевать на собственной территории. С этим будет вынужденно согласиться даже большинство путинферштейнов. За исключением тех, кто ждёт, когда войска РФ оккупируют Берлин и немецкие фирмы получат разрешение на ведение бизнеса по всей империи. Разбалованные демократией путинферштейны плохо представляют, что такое ведение бизнеса в империи, особенно в российской.

Для убеждения путинферштейнов есть и такой сильный аргумент как Трамп, который обещает взвинтить торговые пошлины всем, кто с ним не согласен. Для кремлёвцев у него тоже есть аргументы, которые принудят согласиться на ввод сил сдерживания в Украину. Прекращение дотаций Украине, с этим экспериментировал ещё Байден, должно убедить монобольшинство следовать конституции и провести в этом году выборы верховного главнокомандующего и чем быстрее, тем лучше. Провести в реале, а не в виртуале "Дії". Заодно разобраться и с хозяйством Умерова, назначенного министром только из-за его национальности. Так как этнотандем Умерова с Зеленским не взлетел, то уже нет смысла за него цепляться. Трамп будет добиваться формирования топ-менеджмента по рабочим качествам, а не по принципу квот для разных гендеров, национальностей, рас и блату.

Трампу понятны подходы партии Байдена, но он по основной профессии застройщик и это заставляет его работать на результат, а не на процесс. Суровые реалии ведения в США строительного бизнеса таковы, что если здание в срок не сдали, то кредиторы, смежники, проверяющие, пресса и все, кому не лень, мигом зажарят застройщика на весёлом огне, как называют большое пламя испаноговорящие.

Поэтому Трамп будет жёстко следовать графику – перемирие через сто дней. Иначе не будет ни Зеленского, ни "путина" и везде будет Американский залив. Нетаньяху уже летит на ковёр к Трампу, несмотря на то что Гаага выписала ему арест. Но США не член МУС, а Трамп опасается выбиться на Ближнем Востоке из графика и не хочет, чтобы Нетаньяху со своими планами на российско-украинскую войну затягивал её до бесконечности. Поэтому срочно пригласил на разговор Нетаньяху, а не доверил это своему спецпредставителю или Марку Рубио. Зеленского тоже пригласят к Трампу для разговора, поэтому нелепо сейчас жаловаться "Ассошиэйтед пресс", что США ведут с РФ переговоры об Украине без него. Так как Нетаньяху – это шея, а Зеленский голова, то Трамп логично начал с шеи, чтобы не крутила головой в разные стороны.

Если Нетаньяху так рвётся участвовать в процессе, то пусть направит на линию фронта сто тысяч своих солдат для сдерживания рашистов. У него под ружьём 300 тыс. человек.

"Слуги народа" в который раз с 2023 г. схватились за подготовку к выборам, и явно хотят совместить президентские с парламентскими. Но забывают, что лучшая гарантия их проведения – это иностранные миротворцы на линии фронта, что позволит нашей армии спокойно проголосовать. Если два года кричали, что выборы без участия в них армии невозможны, то сейчас самое время принимать и рассылать резолюции о приглашении миротворцев для их обеспечения.

Путинисты так долго ныли про нелегитимность Зеленского и отсутствие выборов в Украине, что теперь будут вынуждены согласиться на размещение миротворцев, как на обязательное условие их проведения и шаг к большим переговорам.

Трамп строит схему – сначала перемирие и миротворцы, затем выборы, и только после них большие переговоры, как вы и хотели. Кремлёвцы не могут принципиально что-либо возразить, так как эта схема выстроена на их собственных нарративах. Все их хотелки о территориях и прочем разбиваются о строительную логику Трампа – сначала берём все разрешения на проектирование здания и лишь после этого обсуждаем в деталях проект. Так что, все свои хотелки оставьте на потом, на время больших переговоров. Иначе не будет, и не просите.

Если Москва не соглашается, то есть интересный юридический ход – объявить о начале Украиной совместных учений с армиями НАТО. Срок учений можно регулярно продлевать и просить всех посторонних срочно покинуть территорию Украины, включая Крым. Если РФ решила в этом году проводить в Беларуси совместные учения, то Украина тоже может решить провести совместные учения с НАТО у себя. Для этого не обязательно принимать Украину в НАТО, тем более до конца года.

Более, чем реальный вариант, так как Марк Рютте жаловался 1 февраля, что фронт в Украине смещается в неправильную сторону и с этим надо что-то немедленно делать. Так что, нужно лишь наше желание, а генсек НАТО уже готов. Если готов Рютте, то явно готов и Трамп.

Похоже, кремлёвцам не подходит вариант с бессрочными учениями НАТО в Украине и подобные. Следовательно, им придётся согласиться на схему – сначала прекращение огня и миротворцы с выборами, и лишь затем большие переговоры.

Ответ пескова 3 февраля журналистам, что Зеленский пока не имеет права участвовать в больших переговорах Украины, США и ЕС с РФ, наводит на мысль, что кремлёвцы склоняются к схеме Трампа. Песков – это важный, но очень относительный показатель настроений в кремле, поэтому ждём более чётких сигналов. Кремлёвцы должны дать ответ на схему Трампа ориентировочно до конца февраля, иначе проект "Перемирие за сто дней" может не вписаться в график. Ничего ужасного, но Трампа, как и всех людей, раздражает, когда графики и договорённости не соблюдаются. Тем более, по фиктивным причинам, и на вопрос почему, начинают рассказывать про половцев и печенегов.