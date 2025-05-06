Москва готовится сдать Китаю недра РФ, а Трамп молчит

Дмитриев и "путин" публично и неоднократно предлагали Виткоффу и Трампу газ, нефть и редкозёмы РФ. Но что они тайно предлагали и предложат Си Цзиньпину, если он приедет 7 мая на четыре дня в Москву? Вряд ли, только наркомовские сто грамм водки и бутерброд с икрой.

Кремль о дате приезда Си Цзиньпина сообщил в воскресенье 4 мая и в этот же день вечером показал по телевидению фильм о 25 годах правления "путина", анонсированный песковым ещё 30 апреля. Совпадение?

Показывать этот плод пропаганды вечером последнего из четырёх выходных дней перед тяжёлым понедельником – плохая идея, скажут многие пиар-менеджеры. Их возражения можно проигнорировать, если обратить внимание, что "путин" в фильме представлен таким как все, живущие в РФ. Ест обычную еду из самых рядовых магазинов, это потом специально подчеркнули эмигранты, включая экс-агента Жирнова, и вообще ведёт жизнь как все. Скромен в быту и много работает до двух часов ночи в кремле. Простой парень из народа, не утративший с ним связь. Типа Юрий Гагарин, но в политической галактике.

После смерти Мао Цзэдуна пропаганда в Китае сделала ему имидж одинокого монаха-мудреца, шедшего под зонтиком и не понятого никем. Это было удобней, чем разговоры о роли личности в истории и повторение на китайский лад разоблачений культа личности Сталина. Обсуждение Мао Цзэдуна "не на часі" решила партноменклатура или дворцовая аристократия, как назвали бы её до революции 1911 г. в Китае. Обсудим его через 50 лет, а лучше через 100. Ставить оценку императору после смерти – давняя традиция в Китае с той поправкой, что Китай – это условное понятие, и как такой столетиями не существовал.

Фильм о 25 годах "путина", в которых бесследно растворился медведев, очень похож на прижизненную эпитафию на надгробной плите по образцу Мао Цзэдуна. Его показ связан с российско-украинской войной и возможным приездом Си Цзиньпина на парад загодя.

Преждевременный приезд означает, если перед Си Цзиньпином не откроют кладовые и шире, чем перед Виткоффом, то он на парад не останется. Если не пообещают открыть, то и вовсе не приедет, сославшиеся на недомогание или дела. Судя по тому, как кремлёвцы анонсировали его приезд и начали прощание с "путиным", кладовые не только откроют, но и подпишут бумаги о свободном допуске в них китайцев. При чём без того шума, который сопровождает договор о недрах между Украиной и США.

В Пекине, гладя на это и на встречи с Виткоффом в РФ, решили, мы тоже хотим такой договор с Москвой. Тем более, что Казахстан почти год прирастает расеей, продавая нефть из неё как свою. В Пекине решили, мы тоже так умеем, и с начала 2025 г. стали называть Китай "приарктическим государством". Если места добычи газа на Ямале и заводы по его сжижению НОВАТЭК будут 7-9 мая переданы в концессию или собственность Китаю, то КНР можно будет считать почти "приарктическим государством". Газ на танкерах оттуда попадёт в Китай уже в этом году, а не через 10 лет по какой-нибудь "Силе Сибири" – два или три. В Китае тоже хотят прирастать расеей, а НОВАТЭК срочно переименовал четыре газовоза ледового класса, в надежде вывести их так из-под санкций США.

Но этим танкерам придётся проходить Берингов пролив, и таможня США задаст их капитанам вопрос, чей газ? Может спросить и чей Крым? Капитаны покажут бумаги с иероглифами, что газ китайский, и его не купили у РФ, а добыли компании КНР на своих площадках в приарктической зоне Китая. Поэтому Китай нельзя обвинить в торговле с РФ и применить к его товарам, плывущим в США, те 500% пошлин, которые обещаны, если Москва не подпишет 30-дневное прекращение огня с Украиной.

Дерипаска ещё два года назад пробовал проделать такой юридический фокус со своим алюминием и внушить всем, что весь алюминий, продаваемый в мир "Русал", не путать с сетью магазинов "РосАл", торгующих алкоголем, делается не в РФ, а в Китае. Открыл для этого фирму в Китае и нарисовал плавильные заводы при ней. За это на него тогда наехали кремлёвцы и запретили под страхом финансовой казни. Теперь кремлёвцы сами собрались идти его путём и в общегосударственном масштабе. Глубинный разворот на Восток.

В этот разворот может вписаться и китайско-бразильский мирный план, который пока не отличается от плана Трампа и Макрона с 30-дневным прекращением огня и началом в его контексте больших переговоров. Поэтому Си Цзиньпину и нужен Лула да Силва в мае в Москве. Они там могут картинно взяться за руки и объявить, Бразилия и Китай смогли сделать то, что не смогли США и Европа. Разумеется, если кремлёвцы подпишут купчие с Си Цзиньпином на кладовые. Если не подпишут, то пусть разбираются сами с Трампом и европейцами. Пекин такой вариант тоже устроит. Китайцы из своих мыслей о Тайване и других не против посмотреть для начала, как РФ будет воевать с НАТО на практике, а не на словах.

Кремлёвцы в данный момент качнулись в сторону КНР, и поэтому не воспользовались возможностью заявить 5-6 мая о 30-дневном прекращении огня и возобновить переговоры с США. Зато ведущее бразильское издание "Глобо" заявило 5 мая, ссылаясь на источники в правительстве, что Лулу приедет в Москву и у него есть мандат от всех бразильцев стать посредником в российско-украинской войне.

Но на следующий день "Глобо" уточнило, не от всех, и вообще в Бразилии нет единого мнения об этом, зато есть опасения, если Лулу прилетит в Москву, то станет всего лишь статистом в спектакле "путина" и опозорит страну. Причин для уточнения у "Глобо" было две. Первая, самолёт бразильских ВВС, доставлявший жену Лулы в Москву, завис 2 мая на 12 часов в Европе, так как Латвия и Эстония отказались пропустить его, а Литва вообще не ответила на запрос.

Вторая причина – поездка Лулу может закончиться тем же, чем это закончилось для Фицо – массовыми протестами с требованием уйти. Выступления против избрания Лулу начались ещё на выборах 2022 г. Против него было решительно настроено чуть меньше половины бразильцев. После истории с фальсификацией чавистами в 2024 г. выборов в Венесуэле он сильно потерял в поддержке среди "левых". Напряжённость с президентом-анархистом Аргентины тоже не идёт на пользу. Поездка в имперскую и фашистскую РФ, против которой в Украине сражаются десятки "левых" из Бразилии, может добить имидж Лулу в этой нише. С "правыми" всё очевидно, особенно с началом судебного следствия над Болсонару, обвинённом сейчас Лулу в причастности к военному перевороту в 2022 г., который вроде как замышляли, но передумали делать. Факта попытки переворота нет, но суд есть.

Лулу действительно многим рискует, если приедет в Москву, а кремлёвцы не объявят о 30-дневном прекращении огня по всем нормам протокола. Си Цзиньпин такое спокойно переживёт, а Лулу нет. У Лулу нет таких инструментов давления на Москву, какие есть у Си Цзиньпин, поэтому Бразилия действительно лишь статист и заложник в сложном торге Пекина с Москвой. В торге, в котором кремлёвцы не могут позволить себе демарши, но могут заниматься любимым делом – тянуть резину и выжидать. Но китайцы тоже умеют заниматься этим ничуть не хуже московитов.

Строго в ногу с Москвой шагает лишь Нетаньяху, активизировавший с 2 мая агрессию против Сирии и начавший переброску в неё вертолётами оружия для создания своей ДНР – "Друзской народной республики". Нетаньяху называет это воздушными гумконвоями. Его правительство 5 мая утвердило также план о полной оккупации сектора Газа. По этой причине и отменён визит Нетаньяху в Азербайджан, анонсированный на 7 мая.

Президент Ливана Джозеф Аун ещё 27 апреля обратился к США и Франции с просьбой помочь прекратить агрессию Израиля против его страны. Египет, Иордания, Ирак, Ливан и Турция несколько раз осуждали агрессию Израиля в Сирии и требовали её прекращения, а правительство Сирии регулярно делало дружеские жесты в сторону Израиля. Заявляло о готовности присоединиться к Авраамическим соглашениям и 3 мая сообщило об аресте Таляля Наджи, генсека Народного фронта освобождения Палестины, жившего в Дамаске.

Но Нетаньяху всё это игнорировал, как и столкновения Сил обороны Сирии с отрядами Хезболлы, и упрямо расширял агрессию. В результате весь апреле росло напряжение в отношениях Израиля с рядом стран Европы. Польша и Франция предупредили Нетаньяху, если не прекратит, то они установят дипотношения с Палестиной. МИД Израиля 20 апреля погрозил Франции, что это будет ошибкой. Вероятно, намекнул на разрыв дипотношений как с Ирландией в 2024 г.

Столкновение Израиля с соседями, особенно с Турцией, а также с Европой, помогает Москве отвлечь внимание от российско-украинской войны. В свою очередь правительство Нетаньяху заинтересовано в продолжении российско-украинской войны без перерывов и в столкновении РФ с НАТО, так как всё это отвлекает внимание от экспансии Израиля. Пока "путин" бомбит Украину, то Нетаньяху может делать вылазки в Сирии и в Ливане, а также продолжать равнять Газу с землёй. Нетаньяху и "путин" также одинаково заинтересованы в расчленении Сирии и в срыве сделки США с Ираном. Москве нужен Иран минимум как вялый союзник, Нетаньяху он нужен как вялый противник на удалении.

При этом Нетаньяху и "путин" одинаково боятся перейти какие-то "красные линии" и зайти слишком далеко. При этом оба хотят, чтобы размашистый шаг за линии сделал не он, а партнёр. Что особенно занятно, в Москве не будут сильно возражать против закрытия проекта "Израиль", а в Израиле против закрытия бренда "путин", а возможно, и проекта "РФ".

В результате сформировался очень запутанный узел интересов, который 9 мая туго затянется на шее Москвы, прежде всего, предпарадными стараниями самих кремлёвцев. Парад кремлёвцы точно проведут, но явно сами не знают, как им жить после него. У них сейчас одна задача – продержаться до парада и отстоять его без больших потерь.

Трамп подсказок им не даёт и принял позу лотоса в выжидании. Занялся просвещением и написал в "Социальной правде", что дата окончания второй мировой войны – 8 мая 1945 г., а первой – 11 ноября 1918 г. и двух мнений быть не может.

Дату начала третьей мировой не указал и форму выхода США из переговоров не назвал. США могут перестать быть в них посредником, зато стать стороной переговоров с РФ в результате ратификации 8 мая Верховной Радой соглашения о недрах. В этом случае Кит Келлог сменит Стива Виткоффа и тот переключится с "путина" на Нетаньяху.