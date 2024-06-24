''Мощные Вооруженные силы Белорусии'': что на самом деле собой представляют войска РБ

Угроза прямого вступления Вооруженных сил Беларуси в войну на стороне россиян нависает над севером Украины с 24 февраля 2022 года, с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. До конца не исключается возможность повторной наземной атаки на Киев с белорусской стороны, что является одним из сценариев, который вынуждена постоянно учитывать украинская сторона. Параллельно белорусская пропаганда пытается продвигать образ "мощных Вооруженных сил Белорусии", которые вроде бы готовы воевать чуть ли не со всем восточным флангом НАТО и пробиваться через Сувалкский коридор, разделяющий территорию Беларуси от Калининградской области РФ.

Государственный пограничный комитет Беларуси на днях заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе, в частности в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда, якобы замечено увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в частности, сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Потому, мол, пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несёт службу в усиленном режиме, и предупреждает, что все провокации, которых на белорусской границе никогда и не было, будут немедленно пресекаться.

На такое заявление сразу отреагировала Государственная пограничная служба Украины, заявив, что Киев защищает и будет защищать свои территории от нападок, в отличие от Белорусии, которая, несмотря на все заверения украинской стороны, полностью поддержала Россию в ничем не спровоцированной войне, а 24 февраля 2022 года совершила главную провокацию, позволив российским войскам зайти в Украину со своей территории. Поэтому пока Белоруссия будет подыгрывать преступным действиям Кремля, это направление остаёться для Украины угрожающим.

Очевидно, что заявление белорусских пограничников банальное оправдание для начала Беларусью 21 июня с.г. внезапной проверки готовности к выполнению задач соединений и воинских частей вооруженных сил. В проверке принимают участие воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Проверку проводят на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях, то есть территориях, граничащих с Украиной. При этом Минск уже обвинял Украину в концентрации войск на границе, 7 мая т.г. приступив к проверке носителей ядерного оружия. 11 июня вместе с Россией Белоруссия начала второй этап этой проверки, отрабатывая подготовку к совместному ядерному удару. Тогда А.Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать и не хочет чужой земли, но готовится к войне. Кроме того, в Белорусси готовятся к проведению июльских учений войск территориальной обороны. Кроме этого, в конце июля там будут проведены мобилизационные учения.

Современные вооруженные силы Республики Белоруссия унаследовали технику и структуру Белорусского военного округа времён СССР. В условиях мирного времени белорусская армия насчитывает 75 тысяч бойцов. Белорусских военнослужащих в боевых подразделениях 48 тыс. плюс гражданские должности. 60% белорусской армии – это контрактники. Основа нынешней белорусской армии – четыре механизированных бригады, две бригады десантников, а также Силы спецопераций.

Кроме того, в Вооруженных силах Белоруссии есть две артиллерийские бригады, четыре зенитно-ракетных бригады и три зенитных ракетных полка, одна ракетная и одна реактивно-артиллерийская бригада. Авиация сосредоточена на трёх главных авиабазах (Барановичи, Лида и Мачулищи) и объединена в одну структуру с ПВО, зенитными, ракетными и радиотехническими войсками. Имеет Белоруссия и свою территориальную оборону. Формально страна располагает 1276 танками, но подавляющее большинство из них находится на консервации. В строю только 446 танков советского производства Т-72Б и модернизированных Т-72Б3. Были зафиксированы эшелоны расконсервированных белорусских танков, отправленных в Россию. Кроме танков, механизированные части оснащены боевыми машинами пехоты, разработанных в СССР с 1970-х. Это несколько сотен. Десятки таких машин (БМП-2) отправлялись россиянам в 2022 году.

Наиболее известной современной разработкой белорусского оборонпрома является аналог HIMARS - ракетная система залпового огня "Полонез-М" с дальностью до 300 км, созданная в сотрудничестве с Китаем. Она использует китайские ракеты А200 и А300. Вооруженные силы имеют 6 таких комплексов. Армия Белоруссии за последние два года получила от России современные комплексы ПРО С-400, баллистические ракеты "Искандер-М", а также тактическое ядерное оружие. Ракетные комплексы "Искандер-М" могут быть носителями ядерного оружия, как и модернизированные штурмовики Су-25. "Искандер-М", чья дальность достигает 500 км, несут угрозу применения тактического ядерного оружия не только на соседние Польшу и балтийские страны, но и на Румынию, Венгрию, Словакию, большую часть Украины.

То есть, ядерное оружие в Беларуси с соответствующими носителями – это геополитический вызов, который использует Россия. Тем самым Москва нарушила сразу несколько базовых договоров о нераспространении ракет определенной дальности. Но вопрос в том, решится ли белорусский диктатор выполнить указание Москвы и начать военные действия против Украины. Официальному Минску это совсем не нужно, однако Кремль постоянно шантажирует Лукашенко через своё многочисленное лобби в Беларуси. Шаг к войне может стать роковым для официального Минска, и значительно усложнит положение Украины. Поэтому есть ли возможность прямого вступления Беларуси в войну? Да, вероятность есть. Именно поэтому Украина держит вдоль границы соответствующие силы сдерживания, но никак не нападения.