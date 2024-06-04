Мир с Россией из-за примирения с коллаборантами?

Чем ближе Швейцария (и потом, очевидно, Саудовская Аравия) – тем больше появляется "обеспокоенных судьбой народа и Украины, если война не прекратится" персонажей.

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Як, наприклад, окремі філософи-експерти. Що вже знов виступають з пропозиціями "пом'якшити ставлення до людей з іншою думкою", внутрішньо примиритись, знайти спільного для всіх лідера, який би закликав до миру з Росією і до "громадянського миру в Україні" (це, очевидно, евфемізм до припинення судового переслідування колаборантів).

Те, що декого наздоганяє правова відповідальність за співпрацю з ворогом і співучасть у руйнації територіальної цілісності й суверенітету, вже почали називати "недалекоглядним і недопустимим розколом у суспільстві", "розбратом" тощо.

Чарівна у своєму нахабстві позиція: мир буде неможливий, Україна буде зруйнована – якщо ми не припинимо притягати зрадників до кримінальної відповідальності відповідно до ККУ.Загалом ми зараз спостерігаємо доволі різкі зрушення в інформаційно-пропагандистській сфері.

Дотепер "не допустити війну до останнього українця і до повного руйнування України" закликали тільки кремлівські офіційні пропагандисти на кшталт Скабєєвої і Соловйова, а також величезна фабрика ботів під кожною новиною і кожним дописом "інфлюенсерів", перепрошую за слово. А зараз починають підключати "ні рибу, ні м'ясо" з тих експертів, що не втекли до Росії (здебільшого, через повну їхню нікчемність – вони реально мало кого цікавили).

Тепер подібні персонажі поволі виповзають з тіні з відвертими натяками, що не проти стати новими "партнерами у побудові російської імперії" (за словами однієї відомої "хорошей русской"). Пропозиції власних послуг поки виглядають не надто нахабно, але щось же вони відчули у повітрі, десь їм засмерділо непоганим фінансуванням...