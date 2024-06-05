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Мир после войны. Украина будет вынуждена трансформироваться

Ян ВалетовЯн Валетов

Мир после войны. Украина будет вынуждена трансформироваться
Мир после войны. Украина будет вынуждена трансформироваться

Во время достаточно редких споров о послевоенном устройстве отношений между Украиной и РФ, мне пытаются привести, как пример, взаимоотношения между Францией и Германией, переживших только в 20 веке две кровавые войны с великим множеством жертв. И, имеющих на сегодня, нормальные партнерские и соседские отношения.

Понятно, что время лечит раны. Понятно, что могилы и окопы заростают травой.

Понятно, что с прошедшими десятилетиями память слабеет и ненависть становится не такой яркой.

Но главная причина возобновления человеческих и государственных взаимоотношений в ментальных изменениях миллионов жителей этих стран, в прогрессе их политического устройства, в изменении целей, задач, методов их решения, в иной нравственной парадигме, которая стала естественной для общества. Мир и взаимное уважение - это горький опыт, мудрость и понимание, что война проблемы не решает, а создает. На века.

Рассматривая наши будущие взаимоотношения с соседом (а они, естественно, будут, просто пока непонятно на каких границах и с какими результатами наступит пауза в войне), я все чаще прихожу к слову "необратимость".

Понятно, что ничего в этой жизни не бывает "навсегда", но для того, чтобы навсегда не случилось нужны глубинные изменения в обществе.

Ни на секунду не могу представить, с чего бы вдруг российской глубинный народ изменился метально и психологически. Вернее, могу - военные поражения, как в случае с немцами, отрезвляют на столетия, но для этого они должны быть разгромными. Вариант: поубивали друг друга - и разошлись миром, не работает.

Россия прекрасно существует в своей ментальной недоразвитости. Ее жителям не нужны свободы, демократия, справедливость и мир. Им комфортно там, где они сейчас находятся - приблизительно в конце 19 начале 20 века: не выбравшись из ментального крепостничества, вкусив примитивной индустриализации и полагая, что все на свете решает количество пушек. Плюс, склонность к фашизму и монархии, как форме правления.

Варианта замирения по типу Франции-Германии точно ждать не придется.

Для нескольких поколений украинцев, минимум лет на 75-100 вперед, Россия будет объектом недоверия, ненависти и источником опасности во всех своих проявлениях.

Да, Северная и Южная Корея - это более правдоподобный вариант.

И это будет огромной ментальной проблемой для украинского общества, главным тормозом для гуманизации и развития системы мировых ценностей внутри страны.

Нам надо привыкать к мысли, что для выживания мы должны создать милитарное общество, готовое в любой момент взять в руки оружие и отразить удар.

Как это делает Израиль.

В принципе, теперь у нас многое надо строить по примеру Израиля - от воздушного Железного Щита и военной промышленности современного уровня, закрытой в подземные помещения, до демократии в предельно милитаризованном обществе.

Необратимость.

Россия никогда не станет другой и никогда не преобразится в доброго соседа.

Ей не нужно.

Меняться нужно нам, иначе рано или поздно людоеды до нас доберутся.

А не хотелось бы.

Источник:facebook.com

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