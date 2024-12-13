Мир меняется быстрее, чем вы думаете! До коллапса осталось ждать недолго

Мир меняется быстрее, чем вы думаете!

Уже слышали, что Google выпускает новый квантовый чип Willow?

Далее текст на языке оригинала

http://surl.li/nckoxe

Що це означає для світу?

Цей чіп може виконувати обчислення за п'ять хвилин, що зайняло б у сучасного суперкомп'ютера 10 септилліонів (!)

Це відповідає числу з 25 нулями, що набагато більше передбачуваного числа зірок у Чумацькому Шляху

То чого нам чекати?

Позитивні можливості:

1. Прорив у наукових дослідженнях: Квантові обчислення можуть прискорити моделювання складних систем у фізиці, хімії та біології, що призведе до нових відкриттів.

2. Розвиток медицини: Швидкі обчислення дозволять ефективніше розробляти ліки та аналізувати геномні дані. Більше того, це точні діагнози, попередження майбутніх хвороб та ефективні кастомізовані програми лікування.

3. Енергетика: Квантові обчислення можуть допомогти у розробці більш ефективних та стійких джерел енергії, таких як ядерний синтез

4. Оптимізація логістики та фінансів: Квантові алгоритми можуть значно покращити планування маршрутів та управління ризиками.

5. Прогрес у галузі штучного інтелекту: Квантові комп'ютери можуть прискорити навчання складних нейронних мереж (які і зараз розвиваються не щодня, а щогодини)

Але (!) є й негативні наслідки:

1. Забудьте про кібербезпеку

Квантові комп'ютери можуть зламати всі сучасні системи шифрування, що вимагатиме розробки нових методів захисту даних.

2. Збільшення технологічного розриву між США та іншими країнами (у тому числі з Україною)

Доступ до квантових обчислень може бути обмежений розвиненими країнами та великими корпораціями.

3. Потужні обчислення можуть використовуватися для створення більш досконалих систем спостереження та контролю.

4. Деякі галузі можуть зіткнутися зі швидкими змінами через нові можливості квантових обчислень.

5. Військове застосування квантових технологій може призвести до нового витку міжнародної напруги.

6. І найцікавіше - кінець криптовалют, і в першу чергу біткоїну!

Виходячи з необхідної цифри в 13 млн. кубітів, розшифрувати алгоритм SHA-256 першої криптовалюти теоретично можливо за добу за допомогою 124 000 Willow. При річному терміні знадобляться лише 340 чіпів від Google.

http://surl.li/gubwgk

Коли ці погрози стануть реальністю?

На сьогодні понад 30 урядів взяли на себе зобов'язання щодо державного фінансування квантових технологій на суму понад $40 млрд доларів, які будуть розгорнуті протягом наступних 10 років.

У січні 2024 року компанія QuEra Computing анонсувала стратегічну дорожню карту для серії квантових комп'ютерів з корекцією помилок, яка розпочнеться у 2024 році та завершиться системою зі 100 логічними кубитами з корекцією помилок у 2026 році (!)

http://surl.li/wshgdj

До колапсу залишилося чекати недовго. Всього трохи більше року)

І через рік, якщо не буде колапсу в 2026 році, то у 2027 Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань і Світ порине у треттю Світову;)

http://surl.li/qpchwf

http://surl.li/dbhsnt

Тепер і ви живете із цим!