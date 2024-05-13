Меренговый рулет с клубникой: идеальный десерт
Он легко готовится дома из доступных ингредиентов.
Очень нежный и безумно вкусный, этот рулет точно придется по душе всем любителям сладенького и станет украшением праздничного стола!
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Інгредієнти:
• Білок — 200 г;
• Цукор — 100 г;
• Цукрова пудра — 100 г;
• Кукурудзяний крохмаль — 30 г;
• Дрібка солі;
• Сік лимону — 5 г;
• Полуниця свіжа — 350 г;
• Крем сир — 300 г;
• Вершки 33% — 60 г;
• Цукрова пудра — 20 г.
Приготування:
1. Почати збивати білок, додати дрібку солі.
2. Коли зʼявиться біла піна, поступово, по чайній ложці додавати цукор та цукрову пудру, продовжуючи збивати.
3. В кінці додати крохмаль та лимонний сік.
4. Коли білок на вінчику, який ви виймаєте з маси, не схиляється на бік, і утворюється твердий пік — припиняйте збивати.
5. Перекласти меренгу на пергамент, розрівняти рівномірно по деку та випікати протягом 40 хвилин при температурі 130°.
6. Вершки, сир та пудру змішати разом. Полуницю нарізати кубиком.
7. Дістати запечену меренгу, перевернути внутрішньою стороною догори, змастити кремом, додати полуницю та згорнути в рулет за допомогою пергаменту або харчової плівки (кому з чим зручніше працювати).
8. Загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на кілька годин.