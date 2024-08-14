Масштабные чистки в МО РФ: улучшится ли боеспособность российской армии?

Уже несколько месяцев подряд в российском Министерстве обороны осуществляются масштабные чистки. Масштабы выявленной коррупции ужасают, но эксперты полагают, что серьезных изменений на этом фронте ожидать не стоит, пишет СЕРА.

Начало августа ознаменовалось новыми арестами и сенсационными разоблачениями масштабов воровства, десятилетиями проходившего в российской армии. Радикально-патриотический телеканал "Царьград" возмущенно сообщает, что "реальные масштабы коррупции при Шойгу – это не миллионы, а триллионы рублей, которые чиновники подло забрали у русской армии".

Первым разоблачителем коррупции в военной среде среди лояльных Кремлю сторонников войны можно назвать покойного руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В своем рвении "наказать воров" он устроил вооруженный мятеж, который в итоге стоил ему жизни, а самому Путину едва не стоил потери власти. Тем не менее, сейчас, спустя почти год после смерти лидера наемников именно его фигуру связывают с началом "чисток" в Министерстве обороны РФ. По сообщениям провластных СМИ, Пригожин во время своей последней встречи с Путиным передал ему некую папку, в которой содержались имена основных коррупционеров.

Как бы то ни было, 24 апреля 2024 года, за две недели до ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны, на рабочем месте был арестован его близкий товарищ и заместитель Тимур Иванов, курировавший в ведомстве сферу строительства. Иванова обвинили в получение взятки в особо крупном размере, хотя независимые СМИ писали о том, что истинной причиной ареста могли быть подозрения в госизмене.

Следом были арестованы предполагаемые соучастники Иванова, а 3 мая 2024 года ФСБ задержала главу управления кадров Минобороны РФ и бывшего начальника 8-го управления Генерального штаба ВС России Юрия Кузнецова – за торговлю допусками к гостайне. Далее аресты последовали один за другим. Только в мае были задержаны бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов, сотрудник Департамента по обеспечению госзаказа Минобороны Владимир Вертелецкий, начальник Главного управления связи и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин – по делу о взятке в особо крупном размере.

25 июля в Москве задержали главу публично-правовой Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрея Белкова по подозрению в злоупотреблениях с гособоронзаказом, а на следующий день был арестован бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который, по информации СМИ, лоббировал интересы поставщиков продовольствия в войска. Именно при его участии была создана система отправки в армию некачественных сухпайков по завышенной стоимости.

1 августа МВД РФ возбудило уголовное дело о хищениях на 400 млн рублей руководством АО "Военторг" при исполнении госконтрактов для нужд российского Минобороны, а 5 августа стало известно о задержании руководства военного парка "Патриот" по обвинению в огромных хищениях, допущенных при строительстве парка.

Провоенный Телеграм-канал "Рыбарь" полагает, что в Министерстве обороны России происходят чистки по трем основным направлениям. Первое направление связано с проверкой тылового обеспечения армии и наследия уже упомянутого экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Второе направление касается аудита наследия замминистра обороны Тимура Иванова. Авторы канала также предлагают обратить внимание на лесное хозяйство, часть которого находится в ведении Минобороны РФ, и проверить, сколько лесов было "вывезено китайцам". Третье направление связано с расследованием хищений, связанных со строительством парка "Патриот".

12 июля заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в своем Telegram-канале сообщил, что сумма выявленных хищений в Минобороны достигла 11 триллионов рублей. В качестве одного из примеров реального ущерба, который подобный масштаб коррупции причиняет российской армии, можно привести недавнее разоблачение, появившееся в одной из ведущих государственных газет "Известия". В результате поставок некачественных подшипников для закупленных Министерством обороны РФ самолетов Ил-76, пять самолетов оказались выведены из эксплуатации, что помешало их использованию в войне с Украиной. Злоупотребление при выполнении гособоронзаказа привело к ущербу в 130 миллионов рублей.

Нынешние "чистки" могут создавать видимость масштабной борьбы с коррупцией, однако эксперты полагают, что без коррупции вся система власти в стране существовать не может. Именно такое мнение высказал изданию "Новая газета – Европа" политолог Станислав Белковский, заметив, что новый министр обороны Андрей Белоусов будет воровать несколько меньше своего предшественника Сергея Шойгу. Политолог Аббас Галлямов, в свою очередь, отметил, что с годами Белоусов создаст собственный клан, в который уже сегодня входят представители других "кремлевских башен" – к примеру, партнеры старого друга Путина Геннадия Тимченко супруги Цивилевы. Все эти кланы также будут претендовать на распределение коррупционных потоков, а значит, воровство в той или иной форме продолжится.

Главный вопрос касается того, повлияет ли волна борьбы с коррупцией на состояние российской армии. С одной стороны, потенциал этой армии нельзя недооценивать. ВВС еще в начале мая отмечали, что "недостатки российской армии в организации взаимодействия компонентов общевойскового боя, пехоты, бронетехники, беспилотников, авиации и многого другого... теперь явно если не устранены, то хотя бы отчасти исправлены". В то же время еще тогда отмечалось, что российская армия не продвинулась слишком глубоко и не смогла по-настоящему разрушить украинскую оборону.

Теперь же военные эксперты и вовсе констатируют, что Россия не сумела реализовать свое военное преимущество, которое имела к началу наступления. Теперь ее наступательный потенциал во многом исчерпан, в то время как Украина восстанавливает свои силы за счет притока западных вооружений и достаточно успешной мобилизации. При этом можно предположить, что борьба с коррупцией на начальном ее этапе не только не принесет ощутимой пользы, но даже затормозит отдельные процессы в российской армии, которые были выстроены исключительно на коррупционной основе, поскольку перестроить их быстро не удастся.

В то же время эксперты предостерегают, что "два оставшихся месяца кампании этого года — это сохраняющийся вызов, который нельзя недооценивать". Американский аналитик Майкл Кофман полагает, что сохраняется риск захвата Москвой Часова Яра и Покровска, что может серьезно осложнить положение ВСУ. Именно поэтому усиление поддержки украинской армии в ближайшие месяцы может иметь решающее значение.