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Лукашенко может ударить ядеркой по Брянску

Сергей КлимовскийСергей Климовский

Лукашенко может ударить ядеркой по Брянску
Лукашенко может ударить ядеркой по Брянску

Заявление 15 августа главы Военного комитета НАТО лейтенант-адмирала Роба Бауэра о том, что 500 тыс. военнослужащих Альянса приведены в состояние повышенной боеготовности впервые со времён "холодной войны" не привлекло такого внимания, как новый виток споров, кто взорвал "Северный поток".

Де-факто на слова адмирала Бауэра публично отреагировали лишь у лукашенко. Его информагентство БЕЛТА в тот же день выложило фрагмент из интервью шефа попову – скабееву с телеканала "расея-1". Этот фрагмент содержал три посыла – лукашенко назвал европейцев и украинцев зверьём, клялся, что не хочет воевать с НАТО, и что он применит ядерное оружие, если НАТО пересечёт границу его концлагеря, о чём у него в сейфе уже лежит приказ. Всё двухчасовое интервью не показали, оставив на воскресенье попову со скабеевой и их программе "Последние 60 минут расеи". Те сделают из лукашенко нарезку, ибо два часа с ним вживую явно многовато даже для совков, а "вата" заснёт ещё раньше их и не услышит о "красной кнопке".

Активные совки вообще давно напрягают кремлёвцев и без лукашенко как их кумира. По чистой случайности 15 августа в росСМИ появилась новость – Минюст РФ признал экстремистской организацией Народный совет граждан СССР/РСФСР в Амурской области и постановил его распустить. Решение о его запрете принял Амурский областной суд ещё 29 мая, но всерассейским достоянием эта информация стала только сейчас. В РФ время от времени ловят агентов СССР и запрещают их организации. Чаще всего – на Дальнем Востоке, Кубани и Ставрополье.

Ничего необычного, притом, что это скорее атипичная, чем типичная расея с реликтами памятников Ленину. Причина в том, что кремлёвцы опасаются рецидивов крестьянских войн типа Емельяна Пугачёва под лозунгом "Даёшь правильного царя, справедливость и колбасу по два двадцать". Поэтому "чекисты" проводят профилактические действия во избежание появления разных советских республик – Амурской, Кубанской или Курской. Кремлёвцам такие республики не кажутся мифом в одиннадцатый год войны с Украиной, особенно после входа ЗСУ на Курщину, и они допускают войну советских с русскими.

Лукашенко в этом контексте тоже раздражитель и его хозяйство под флагом БССР – ещё одна анти-россия для кремлёвцев, как и Украина. Притом, что сам лукашенко уже давно не проводит в Минске брифинги-совещания с журналистами и партхозактивом из регионов РФ вплоть до Амурской области. Наоборот, старается вежливо дистанцироваться и даже сообщил 17 августа о своём желании открыть в Воронеже отделение посольства Беларуси. Москва это одобрила и поручила правительству Воронежской области найти здание для посольства Беларуси и жилые помещения для его сотрудников. Разрешила сдавать их в аренду или передать в собственность Беларуси. Лукашенко начинает на свой лад писать книжку "Беларусь – это не рассея" с одобрения московской цензуры.

Если у кремлёвцев есть свои опасения относительно лукашенки, то у него есть свои относительно Польши и НАТО. Мгновенная реакция БЕЛТА на слова адмирала Бауэра вызвана тем, что это было его интервью Польскому агентству печати (РАР) и из 500 тыс. военнослужащих НАТО, находящихся в повышенной боевой готовности, половину составляет Войско польское. Польша для лукашенко – это также видео, где за украинской бронетехникой по Курщине скачут средневековые польские гусары, и Анджей Почобут, отказавший войти в группу обмена на Красикова. Почобут заявил, что выйдет из тюрьмы, когда лукашенко перед ним извинится или исчезнет.

Поэтому у лукашенко слова Бауэра о полумиллионной армии приняли исключительно на свой счёт, так как "бацька" на нервах и ждёт вторжения уже даже из РФ. В реальности Бауэр адресовывал их больше Москве, на случай если там забудут о "красных линиях" в Украине или решат вторгнуться в страны Балтии, чтобы посмотреть, как работает статья пятая устава НАТО.

Лукашенко после 6 августа оказался перед серией экзистенциальных вопросов.

Вопрос первый – можно ли считать нападением возвращение беларуссов из эмиграции домой на бронетехнике и с автоматами. Если Орбан считает, что Венгрия граничит сама с собой, так как по периметру её границы живут венгры, то лукашенко считает, Беларусь окружена беларуссами, готовящими вторжение. Это путает все карты "бацьке", откуда на него готовится вторжение, и не имеет однозначного ответа.

Вопрос второй – о возможном вторжении беларуссов в Беларусь из Брянской области, ставящий его перед дилеммой – бить или не бить по РФ. После появления информации об участи отдельного беларусско-украинского батальона в операции в Курской области для лукашенки это уже практический, а не умозрительный вопрос. Поэтому он перебросил 8 танков в Гомельскую область для отражения вторжения из РФ.

Вопрос третий – если придётся бить по территории РФ, то допустимо ли применение ядерного оружия. Тут лукашенко вспомнил, как он в 2014 г. поучал украинцев, если бы РФ отжимала у него силой что-то как Крым, то он отстреливался бы. В результате лукашенко сказал в интервью попову – скабееву, глядя на Курскую область, что он применит ядерное оружие без размышлений в случае, если кто-то пересечёт границу. В том числе по Брянску, если придут оттуда.

Вопрос четвёртый – надо ли вводить беларусскую армию в Брянскую область пока в неё не вошла другая беларусская армия вместе с украинской. В нём кроме военного аспекта есть эзотерический и исторический аспекты. На карте контуры Брянской область похожи на контуры Беларуси – явно знак свыше, тем более что это исторические земли кривичей. В этом контексте желание лукашенко открыть посольство в Воронеже выглядит логичным.

Вопрос пятый, навеянный грузинским флагом в Курской области. В Москве на него уже болезненно отреагировали, а лукашенко вспомнил про ОДКБ перед собранием министров внутренних дел которого в Минске он выступал 8 августа. Тогда с кондачка прикинули вариант ввода войск ОДКБ в РФ в связи с входом ЗСУ в Курскую область. Колокольцев из РФ не настаивал, а другие члены ОДКБ не порывались. В итоге никто в ОДКБ не осудил действия Украины и лишь 16 августа Асад из Сирии вроде бы осудил их. Официального заявления пока нет. Членство в ОДКБ позволяет лукашенко ввести войска в Брянскую область по просьбе её правительства в связи с распадом РФ или ещё чем-то. Юридически это возможно, но ввод войск Таджикистана как члена ОДКБ в Москву пока выглядит более реалистично. Однако, ничто не мешает размышлять об этом, поскольку генералы должны иметь планы самых невероятных войн, даже с инопланетянами. У лукашенко в сейфе уже лежит план ядерной войны, можно положить рядом ещё один.

Вопрос шестой – о смещении Беларуси на глобальный юг ближе к Африке. Об успехах дрейфа в сторону южных автократий лукашенко доложил 17 августа Моди по видеосвязи на третьем саммите "Голос глобального Юга". В качестве примера сослался на режим в Зимбабве, как очень родной ему. Пожаловался на санкции, процитировал Ганди, чтобы понравиться Моди, и попросил считать его членом Глобального Большинства. Лукашенко со времён КПСС помнит, главное в этой жизни – записаться в большинство, а индусов больше, чем китайцев. Поэтому он стремится записаться сразу в три партии – российскую, китайскую и индийскую, а там будет видно, куда душа переселится.

Но чтобы быть принятым в Глобальное Большинство лукашенко недостаточно дружить с автократий Зимбабве. Надо ещё изучить ведическую философию и проникнуться идеей Васудхайва Кутумбакам – "Весь мир – одна семья", которую Моди популяризует с 2013 г. как ответ на китайский слоган "Один пояс – один путь".

Когда стало известно, что китайские коммунисты готовятся опубликовать в январе 2023 г. свои тезисы о российско-украинской войне с уклоном в "Один пояс – один путь" и будут предлагать всем объединиться вокруг Китая, то в Индии стали готовить альтернативу.

В результате 12 и 13 января 2023 г. в Нью-Дели под председательством Моди прошёл первый саммит "Голос глобального Юга". Второй саммит провели 17 ноябре 2023 г. и третий 17 августа 2024 г. Все три проходили виртуально в Нью-Дели. Китай и Пакистан на третий саммит не пригласили. На третье селекторное совещание с Моди записалось 123 государства, из них 21 было представлено президентами и премьер-министрами, включая Индию, а остальные просто министрами. Лукашенко на него пригласили, а "путина" и мишустина нет, так как индийская философия требует решать конфликты без применения силы.

"Путин" типа обиделся на Моди и внезапно прилетел 18 августа в Баку с предложением к Алиеву продавать газ из РФ в Европу под видом азербайджанского. Шойгу предложил это Алиеву 6 августа, когда возвращался из Тегерана. На видео встречи бросается в глаза как хитро и довольно улыбается Алиев, а шойгу сидит по стойке смирно и по привычке грустно ест глазами начальство. Теперь "путин" с таким же видом выслушивает от Алиева сколько РФ должна вложить в расширение газотранспортной системы Азербайджана, так как действующая не выдержит увеличения объёмов. Промосковская партия в Армении, глядя на "путина", любезничающего с Алиевым, рвёт и мечет.

Другие 19 высоких участников саммита "Голос глобального Юга" представляли страны, где опасаются экспансии Китая – Бутан, Непал, Вьетнам, Лаос, Монголию, Таджикистан и Гайану, обеспокоенную Мадуро, а также островные государства Индийского и Тихого океанов, где есть крупные индийские диаспоры или противостояние между Индией и Китаем. В числе их – Шри-Ланка, Фиджи, Маврикий и Маршалловы острова. Восточный Тимор, давно требующий от Индонезии западную часть острова, тоже был на этой беседе с Моди. Чили и Уругвай участвовали как наблюдатели от глобального Севера. Бангладеш, где происходит антиэлитное восстание, тоже пригласили.

В результате лукашенко оказался участником собрания с "антикитайским душком", как он сказал бы в 1970-тые. Беларусская многовекторность превзошла украинскую времён Кучмы и выглядит более интересно, чем вопрос, кто взорвал "Северный поток", вновь вернувшийся в СМИ после входа ЗСУ в Курскую область. Лукашенко воздерживается от комментариев, чтобы ещё больше не испортить отношения с Польшей и Украиной. Он избрал эту тактику ещё до того, как Дональд Туск не выдержал и написал 17 августа "Извинись и молчи", обращаясь к поклонникам "Северного потока". Шум в немецких и американских СМИ о том, что это поляки с украинцами взорвали газовые трубы, таки достал Туска.

Собственно, после публикации шведами подводного фото трубы, где чётко видно, что взрыв произошёл внутри неё, а не снаружи, можно забыть о всех версиях подрыва кроме той, что это сделал Газпром, чтобы заморозить Европу в 2022 г. по указанию кремлёвцев. Но это было бы слишком прозаично.

Поэтому в Берлине и Вашингтоне реанимировали версию о том, что трубу взорвали украинцы с одобрения поляков. Запущена многослойна операция, которая должна прижать путинистов к стенке кремля, где их и расстреляют. Если не фигурально, то политически и информационно. Заодно планируется слегка опустить в сентябре на выборах в восточной немецкой земле Бранденбург промосковский блок неокоммунистов Сары Вагенкнехт и "Альтернативы для Германии", которые вместе могут набрать до 40% голосов. У Белого дома в этой информкампании свои глобальные цели, далёкие от выборов в Бранденбурге, и Украине с Польшей в рамках её ещё предоставят слово.

Источник:facebook.com

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