Лучшие районы Венеции для комфортного проживания и удобной близости к популярным достопримечательностям.

Венеция – уникальный город, который отличается от многих других туристических городов мира. Ее архитектура придает городу особый шарм, делая жизнь в Венеции действительно исключительной. Для туристов, стремящихся к самым ярким впечатлениям, важно знать лучшие районы для проживания в Венеции и что следует исследовать в каждом из них. Мы представляем исчерпывающий путеводитель по лучшим районам Венеции для путешественников, который позволит вам адаптировать отпуск к вашим предпочтениям. Имейте в виду, что транспортная система Венеции значительно отличается от других городов, поэтому ознакомьтесь с ней заранее. Наша цель – снизить стресс и сэкономить ваши средства на транспорте, направив вас к лучшим вариантам размещения, где вы сможете погрузиться в местную атмосферу. Совет : инвестируйте в водонепроницаемые высокие носки, чтобы защитить обувь от воды – они всегда пригодятся.

С нашими рекомендациями вы получите доступ к уникальным заведениям, первоклассным впечатлениям и удобной близости к самым известным достопримечательностям и развлечениям города. Это особенно важно, ведь водный транспорт в Венеции может быть дорогим и часто воспринимается больше как развлечение, чем основной способ передвижения. Выберите район Венеции, который лучше всего соответствует вашим желаемым впечатлениям и предпочтениям.

Дворец Дождей в туристическом районе Сан-Марко, Венеция. Источник: Frans van Heerden

Сан-Марко – самый туристический район Венеции

Если вы хотите быть в эпицентре событий и увидеть все достопримечательности Венеции, которые украшают открытки и глянцевые обложки, Сан-Марко – ваш пункт назначения. Здесь расположен знаменитый собор Святого Марка и Дворец дожей, вы можете посетить исторический театр Ла Фениче и полюбоваться церковью Сан-Джорджо Маджоре. После исследования центральной ячейки отправляйтесь в колокольню Святого Марка и прогуляйтесь по самым известным мостам Венеции, в частности Понте деи Соспири и мосту Риальто. Дойдя до последнего, не пропустите торговый центр T Fondaco Dei Tedeschi, где можно подняться на одну из красивейших обзорных террас Венеции.

Где остановиться

Несомненно, Сан-Марко, как самый популярный туристический район, является самым дорогим для проживания в Венеции. К сожалению, качество размещения часто не соответствует заоблачным ценам из-за проблем, таких как плохая звукоизоляция окон и постоянные толпы, которые могут мешать комфорту. Однако, если вы готовы игнорировать эти незначительные неудобства и находиться в сердце величайших достопримечательностей Венеции, рассмотрите комфортные варианты проживания, такие как Ca Del Campo, Rosa Salva, Albergo Firenze, Hotel Luna, Hotel Alla Angelo и Hotel Concordia.

Цены обычно начинаются от 200 евро за ночь.

Что попробовать

Сан-Марко может похвастаться одними из самых лучших ресторанов и баров Венеции, если не всей Италии. Здесь вы найдете множество заведений с разнообразными пиццами, пастами и блюдами из морепродуктов. Чтобы насладиться подлинными вкусами и не чувствовать себя обманутыми, обратите внимание на эти рекомендации:

Ai Due Vescovi

Osteria Fanal Del Codega

La Caravella

Ai Do Leoni – Gio’s

Бары в Сан-Марко предлагают уникальный опыт с широким выбором премиальных коктейлей, созданных искусными миксологами:

Bacaro Jazz

Tarnowska's American Bar

Devil's Forest Pub

Tutto a posto Venezia

Что посмотреть и чем заняться

Кроме упомянутых достопримечательностей, не упустите шанс исследовать Венецию из воды. Хотя вапоретто является самым популярным видом транспорта вдоль Большого канала, поездка на гондоле – воплощение венецианской роскоши. Альтернативно можно выбрать прогулку на моторной лодке для легкой экскурсии. Для незабываемого опыта наймите гондольера, который будет петь итальянские песни, пока вы плывете по живописным каналам города. Этот квинтэссенциальный венецианский опыт обязателен для каждого, кто посещает город.

Транспортная система Венеции уникальна и атмосферна. Источник: Photographer Helena Jankovičová Kovacova/Pexels

Кастелло – удобство и близость к центру

Кастелло – волшебный район, граничащий с Сан-Марко, но вы будете приятно удивлены уменьшением толп. Преимущественно населенный венецианскими итальянцами среднего класса, Кастелло позволяет почувствовать расслабленную атмосферу местной жизни, позволяя подробно оценить изысканные архитектурные шедевры и зеленые сады Венеции.

Где остановиться

Кастелло, вероятно, один из лучших районов для проживания в Венеции, ведь здесь есть многочисленные отличные и роскошные варианты размещения. Вы можете выбрать номера с видом на каналы или пышные парковые зоны. Для комфорта и роскоши рассмотрите Ca' Bragadine Carabba. Если же вы стремитесь к эксклюзивности и приватности, побалуйте себя пребыванием на пришвартованных лодках, таких как Yacht Freedom в гавани Санта-Елена.

Что попробовать

Кастелло подходит для разных бюджетов, ведь его улицы и площади заполнены заведениями, предлагающими стабильно качественные услуги. На каждом шагу вы найдете пиццерии – от маленьких уличных киосков до уютных ресторанов. Для романтического ужина отправляйтесь в Corte Sconta, где можно насладиться блюдами из морепродуктов и лучшими итальянскими винами на волшебном патио.

Для бюджетных путешественников вкусная домашняя итальянская кухня предлагает Trattoria alla Rampa на площади Виа Гарибальди. Виа Гарибальди также является домом для популярных местных баров по выгодным ценам.

Для освежающего коктейля Aperol Spritz в потрясающей атмосфере отправляйтесь в Bar Il Paradiso и полюбуйтесь одним из самых увлекательных закатов в Венеции.

Что посмотреть и чем заняться

Иногда достаточно просто неторопливой прогулки, чтобы быть очарованным. Кастелло предлагает множество организованных мероприятий сразу за его пределами. Для структурированной прогулки рассмотрите посещение Венецианского арсенала – комплекса XI века, где проводятся выставки, спектакли и концерты, которые следует пережить.

Не упустите шанс посетить I Giardini della Biennale и Parco delle Rimembranze – эти сады излучают красоту, похожую на Эдем. Для знакомства с местной жизнью посетите магазин Libreria Acqua Alta. Хотя вы, возможно, не приобретете книгу на итальянском, уникальное расположение книг – в ваннах, лодках и подвешенных к потолку для защиты от частых наводнений – стоит внимания.

Цветная Венеция в лучах теплого солнца. Источник: Фотограф dalia nava/Pexels

Дорсодуро – оживленный район Венеции.

Еще один центрально расположенный район, который ждет вашего исследования, – это район Дорсодуро. Характер и атмосфера этой части города в значительной степени зависят от присутствия Венецианского университета. Дорсодуро связан с центральным районом Сан-Марко мостом, расположенным прямо на территории Академии. Кроме того, многочисленные вапоретто обеспечивают быстрый доступ к главным достопримечательностям.

Хотя архитектура этой части Венеции может показаться несколько скромнее по сравнению с центральным районом, здесь есть на что полюбоваться – от дворцов до живописных каналов. К тому же вы можете наслаждаться итальянской кухней и напитками, не тратя больших сумм. Для тех, кто ищет роскошные рестораны, также есть варианты, чтобы сделать ваши вечера особенными.

Где остановиться

Дорсодуро предлагает различные отели типа "кровать и завтрак", подходящие для бюджетных путешественников. Вы можете найти комфортное размещение по разумным ценам. Для туристов, желающих уникального опыта, рассмотрите проживание в историческом Galleria Hotel. Расположенный в старом здании, отель выходит на мост Академии и Большой канал. Роскошные интерьеры излучают величие, обеспечивая гостям незабываемое пребывание.

Что попробовать

Дорсодуро – очаг гастрономических открытий. Попробуйте аутентичную итальянскую кухню в местных заведениях, где подают домашние блюда, отражающие местную культуру. Кафе наполняют воздух ароматами пицц, паст и вкусной выпечки. Следите за местными рекомендациями, чтобы открыть скрытые кулинарные сокровища. Обязательно посетите Estro, известный своим исключительным винным погребом и лучшими устрицами в Венеции.

Что касается ночной жизни, хотя Венеция не славится бурной ночной сценой, Дорсодуро как студенческий район предлагает ряд вариантов. Университетский квартал и Кампо Санта Маргерита оживают ночью. Piazza Bacaro идеально подходит для дегустации вин и вкусных итальянских закусок. Исследуйте бары района, наслаждаясь музыкой и живой атмосферой.

Что посмотреть и чем заняться

Неторопливая прогулка по району откроет красочные сувенирные магазины, посещающие местные, где можно приобрести магниты и маски по доступным ценам. Отправляйтесь к восточному концу района, чтобы увидеть оживленный "водный путь", демонстрирующий мастерство капитанов лодок, маневрирующих судами всех размеров.

Дорсодуро может похвастаться разнообразными художественными галереями, где хранятся впечатляющие работы, в частности, Босха. Не упустите возможность исследовать галереи Академии.

Гондола – обаяние и романтическая атмосфера Венеции. Источник: Фотограф Paolo Sbalzer/Pexels

Сан-Поло – фантастический район для гондольной прогулки в Венеции

С высоты птичьего полета район напоминает лабиринт с плотно расположенными домами, создающими узкие улочки, часто заканчивающиеся тупиками. Рекомендуем внимательно следить за навигацией. Главной достопримечательностью района Сан-Поло является одноименная площадь, вторая по величине в Венеции. Эта оживленная площадь является эпицентром вечерней активности в этой части города, украшенная красочными туристическими магазинами.

Где остановиться

Хотя Сан-Поло не особенно туристический, он предлагает ряд вариантов размещения, которые являются более бюджетными. Рассмотрите аренду частных апартаментов, часто оснащенных кухнями, что идеально подходит для тех, кто хочет сэкономить на еде. В Сан-Поло расположен отличный рынок Риальто, идеален для закупки свежих продуктов. Кроме частной аренды, в этой части Венеции есть гостевые дома. Ca' Angeli – волшебное укрытие только с шестью номерами, предлагающими виды на Большой канал из окон. Для прикосновения роскоши и венецианской элегантности рассмотрите Locanda Sant'Agostino Hotel. Расположенный вблизи Рио ди Сан-Поло, его комфортабельные номера обеспечивают приятное пребывание.

Что попробовать

Не упустите возможность исследовать рыбный рынок в районе Сан-Поло, расположенный рядом с Риальто. Он предлагает разнообразные морские деликатесы, которые непременно совратят ваши вкусовые рецепторы.

Относительно вариантов питания, Сан-Поло предлагает что-нибудь для каждого случая. Для незабываемого кулинарного опыта посетите Cantina do Mori, известный своим качеством и отличной репутацией.

Для приятного вечера отправляйтесь на площадь Сан-Поло и поужинайте на свежем воздухе за столиками, например, в Birraria La Corte, где можно наслаждаться пиццей и пивом под венецианским небом.

Что посмотреть и чем заняться

Основные достопримечательности Сан-Поло включают в себя культовый мост Риальто, собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари, Кампо Сан-Поло, Скуола Сан-Рокко и церковь Сан-Джакомо ди Риальто.

Одним из лучших впечатлений в районе Сан-Поло гондольная прогулка. Хотя это не самый экономичный вариант, она предлагает интимный опыт подальше от толп. Общайтесь с гондольерами, которые могут поделиться увлекательными историями об их любимом городе на воде.

Ваши выходные в Венеции могут стать романтическим бегством. Источник: Pixabay/Pexels Photographer

Джудекка – район, идеальный для элегантного отдыха в Венеции.

Проживание в районе Джудекка означает, что вы будете в значительной степени полагаться на водный транспорт, чтобы добраться до популярных достопримечательностей. Однако для романтического побега вдвоем или для уединения это отличный выбор, который предлагает приватность. Это идеальное место, чтобы наблюдать за венецианской жизнью глазами местных жителей, упорно работающих в течение недели и ищущих отдыха на выходных. Изначально построенный Андреа Палладио, Джудекка теперь считается частью Дорсодуро, но ее архитектура, шарм и атмосфера отличаются.

Где остановиться

Джудекка предлагает элегантные и романтические укрытия с красиво оформленными номерами и особыми деталями для пар. Местной жемчужиной является Hotel Cipriani, известный своим бассейном и рестораном, расположенным на просторной террасе с видом на канал, обеспечивающий курортный опыт в Венеции. Еще один роскошный вариант в районе Джудекка – Hilton Molino Stucky, который предлагает комфортные номера и лучшую обзорную террасу с баром.

Для бюджетных путешественников Generator Hostel предлагает как общие, так и приватные номера для ночлега.

Что попробовать

Хотя пицца есть везде, для эксклюзивного и незабываемого обеда или особого ужина рассмотрите Trattoria Ai Cacciatori. Столики у канала создают романтическую атмосферу для удовольствия вином и вкусной кухней.

Впечатляйте свою вторую половинку коктейлями в баре на крыше Skyline отеля Hilton Molino Stucky, который предлагает потрясающие виды на Ла Люминарию. Хотя коктейли могут быть дорогими, панорамные виды стоят каждой копейки.

Что посмотреть и чем заняться

Хотя современная архитектура может отличаться от исторических стилей центра города, она имеет свой шарм и идеально подходит для неторопливых прогулок. Оцените переосмысление и обновление зданий, придающих району привлекательности.

Общайтесь с местными, чтобы узнать секреты и истории района, которые придают уникальное понимание жизни на Джудекке.

Любители шопинга найдут множество местных магазинов, предлагающих разнообразные товары по разумным ценам, обеспечивая более подлинный опыт покупок по сравнению с центром города.

Помните, что центр города расположен всего в 20 минутах езды на лодке, что делает Джудекку идеальной базой для исследования Венеции, предлагая спокойный отдых подальше от шумных толп.

Наслаждайтесь прогулками по Венеции. Источник: AllPhoto Bangkok/Pexels Photographer

Каннареджо – район с железнодорожной станцией в Венеции

Наличие железнодорожной станции Санта-Лючия сделало эту часть Венеции резвой как для местных жителей, так и для туристов. Однако это положительно повлияло на инфраструктуру и малые предприятия. Здесь вы найдете много ремесленных лавок и разнообразных магазинов, предлагающих невероятные декоративные предметы, которые станут идеальными сувенирами. Расстояние до центрального района Сан-Марко составляет всего 20 минут пешком или на лодке, что делает этот район очень удобным для ночлега.

Где остановиться

Здесь есть варианты размещения на любой бюджет, но остановимся на среднем сегменте типа "кровать и завтрак". Для скорой поездки на выходные рассмотрите очаровательный Ca' Dogaressa, расположенный всего в 10 минутах от железнодорожной станции, с множеством интересных мест и развлечений в окружающей местности.

Что попробовать

Хотя пиццерий, кафе и уличных киосков с едой для бюджетных путешественников здесь предостаточно, есть также уникальные и роскошные заведения, предлагающие отличный опыт. Посетите Il Paradiso Perduto для банкета из морепродуктов вдвоем или побалуйте себя уникальным обедом в Trattoria dalla Marisa, где нет меню – вам подадут любое вкусное блюдо, приготовленное в тот день.

Неторопливо прогуляйтесь вдоль Fondamenta della Misericordia, где вы можете выбрать место для вечернего аперитива по своему вкусу и предпочтениям. Закажите чикетти к напиткам и окунитесь в местную атмосферу.

Что посмотреть и чем заняться

Для знакомства с историей района посетите Museo Ebraico di Venezia. Этот музей предлагает глубокий и впечатляющий опыт, рассказывая о временах, когда район служил еврейским гетто. Исследуйте синагоги с помощью специально организованных туров, ведь они обычно не открыты для публики. Посещение кладбищ на острове Сан-Микеле также может быть трогательным опытом, дающим представление о традициях захоронения, сформированных нехваткой земли в Венеции.

Совет : прогулки по менее туристическим улочкам Каннареджо могут открыть уникальные места и локации, которые остаются скрытыми от рядового посетителя Венеции.