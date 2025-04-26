Лучше плохой мир с Трампом, чем война без участия США?

Вижу немало комментариев, что лучше плохой мир с Трампом, чем война без США.

Хочу привести резкость в этом вопросе.

Никто нам сейчас не предлагает плохого мира с Трампом. Нет такого предложения на столе. Потому что:

Предложение мира может поступить только от того, кто является стороной военного противостояния. В этом случае это Путин. Путин никакого мира Украине не предлагает. (И, скорее всего, до конца осени не будет предлагать, если не будет на него значительного давления. А пока такого давления не предвидится.) Любые сигналы из Кремля о том, что они готовы убрать или изменить свои требования, бессмысленны, если не сопровождаются готовностью подписать мирное соглашение. Путин десятки раз посылал противоречивые сигналы с целью сбить всех с толку. Это обычный шум войны. Что касается готовности Путина к миру, он ее наглядно продемонстрировал минувшей ночью. Трамп предлагает нам согласиться на признание США Крыма российским, предлагает соглашение по минералам, будет еще предлагать кучу всякого разного. Это не имеет никакого отношения к миру, поскольку все эти предложения не сопровождаются предложением мира. Предложение мира не имеет никакого смысла, если нет гарантий безопасности, которые помешали бы нарушению мира на второй день после подписания. У нас есть неоднократные заявления со стороны представителей американской администрации, что таких гарантий со стороны США не будет.

Таким образом, все происходящее является отражением двух факторов:

а) желание Трампа показать какой-то результат (неважно, какой),

б) желание Трампа использовать сложные обстоятельства, в которых оказалась Украина, для получения какой-либо пользы.

Нет никаких оснований ожидать продолжения американской помощи (и так же не было бы в случае избрания Гарриса, я писал еще в сентябре).

Политика Украины сейчас заключается в том, чтобы затягивать время, выгребая помощь, утвержденную Байденом и помогая быстрее пробудиться Европе и нашим друзьям в США.

Кратко подытожу: мирное соглашение возможно только с тем, кто ведет против нас войну. Все остальные танцы с бубнами для получения выгоды за счет жертвы агрессии.