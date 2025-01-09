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Война в Украине

Лиманское направление. Почему врагу не удается продвинуться дальше?

Кирилл СазоновКирилл Сазонов

Лиманское направление. Почему врагу не удается продвинуться дальше?
Лиманское направление. Почему врагу не удается продвинуться дальше?

Друзья, просили дать общую картинку по Лиманскому направлению. Попробую очень коротко, потому что мой собрат там сейчас "300" и временно информации дать не может. на правом берегу реки Черный Жеребец. Это севернее села Терны и именно там они хотят создать тактический. плацдарм.

Впадать в панику точно не стоит – не первый раз противник продвигается на этом направлении и заканчивается это все равно. Наши выбивают их обратно. дополнительные ресурсы ниоткуда. Резервы из России идут только на Юг Донецкой области и на Курск. участков они тоже не могут. Потому что соседи это Купянск и Времен Яр с Торецком. Там везде сейчас жесткие замесы и свободных резервов нет.

Однако это направление остается, на мой взгляд, самым важным для Донецкой области. Важней, чем Покровск и Курахово. .Без какого-то заметного приза в итоге Значение Покровска сейчас больше политическое – стратегически он практически ни на что не влияет. Курахово на Запорожье – чистый суицид. Там не просто поле, как стол. Там и посадок условно всего вдоль дороги.

Так что бои на Кураховском и Покровском – именно за территорию. Политическое решение захватить Донецкую область. Торецкий. При их скромных размерах – противник продвигался очень долго и с большими потерями. Агломерация "Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск" намного больше по размерам и по сравнению с городом-миллионником. Этот кусок не проходит в горло. удачи займет сто лет.

Именно через Лиманское направление проходит ключевая логистическая артерия для Краматорской агломерации. Бывшая трасса "Харьков-Ростов".

Я не открываю сейчас военных секретов, чтобы видеть достаточно даже Атласа автомобильных дорог УССР. Именно к этой трассе мечтает прорваться противник, чтобы сделать оккупацию всей Донецкой области реальной.

Но... в нашем Генштабе тоже умеют читать карты. Этот сценарий давно просчитан и держат Лиманское очень лучшие из лучших. .

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