Лавров озвучил в ООН ночные кошмары Кремля

Кремлёвцы поняли – просьба пескова отнестись серьёзно к "путину" и новой ядерной доктрине желаемых результата не дала. Поэтому поручили живому трупу лаврова заявить 28 сентября в ООН – "расею" победить нельзя, так как она ядерная держава. Если нельзя, то Украина должна отдать РФ пять своих областей – в сумме свыше 20% территории. За это лавров обещал в будущем сотрудничать с глобальным Западом по всем вопросам, включая изменение числа постоянных членов Совбеза ООН. Ещё пообещал не начинать войну в космосе в союзе с хунтой Буркина Фасо.

В подтверждение серьёзности намерений лавров подписал с министром иностранных дел Буркина Фасо в закутке здания ООН заявление, что хунта и РФ не будут первыми размещать оружие в космосе.

Это была вторая стратегическая ошибка лаврова, поскольку Республиканская партия ещё в апреле подняла в Конгрессе тему размещения РФ в космосе оружия и требовала от Байдена пояснений и достойного ответа. Демократы отвечали – всё под контролем, но республиканцы им не особо верили, и эти пререкания летом время от времени утекали в СМИ. Лавров за месяц до выборов дал новый толчок теме и у обеих партий появилась причина к ней вернуть в своих дебатах.

Дональд Трамп может оставить попытки привлечь голоса зоозащитников рассказами о колонистах с Гаити, поедающих собак и кошек в Огайо, и в паре с Илоном Маском взяться за РФ в космосе, чтобы сократить разрыв с Камалой Харрис. Маск с июня ведёт войну в своём Х с Мадуро, а с августа с Лулу да Силва и легко может открыть космический фронт. У Харрис тоже есть свои мотивы. Скоро увидим, воспользуются ли они этой провокацией кремлёвцев, решивших таким способом напомнить, что РФ ядерная супердержава после того, как ракета "Сармат" опять не взлетела, а новая ядерная доктрина "путина" вызвала лишь общий сарказм и обещание эстонского генерала нанести превентивный удар по РФ.

Но кремлёвцами двигало не только это. Они готовятся к матчу-реваншу в Казани на саммите БРИКС+ как ответу на саммит Будущего, каким объявлена нынешняя сессия Генассамблеи ООН. Кремлёвцы осознают, что проигрывают ООН раунд с Будущим и обещают свозить кого-нибудь из Буркина Фасо в космос и разрешить ему взять с собой оружие.

Осознание кремлёвцами проигрыша явственно сквозило в нытье лаврова в ООН. Он не только повторял обычные мантры о диктате Запада, но и озвучил новые нарративы, раннее не запускавшиеся. Лавров объявил, секретариат ООН захвачен западниками, и Гуттериш их агент. Лавров мучался, но так и не нашёл слов, чтобы прямо призвать сотрудников секретариата к замене Гуттериша. При этом он не называл Гутерриша по фамилии, а лишь генсеком. У него был очевидный запрет произносить фамилию и имя генсека ООН, чтобы не усугублять.

Такой же запрет был на произнесение фамилии Зеленский. Как его только лавров не называл, чуть ли не "эбонитовой палочкой" в руках Госдепа, дирижировавшего в 2014 г. "кровавым госпереворотом" в Украине. Кремлёвцы, как и в случае с Гуттеришем, пока не хотят переходить открыто на личности в надежде, что Зеленский ещё подпишет аналог стамбульского соглашения, и генсек ООН тоже на что-нибудь сгодится. Поэтому у лаврова была инструкция – врать, но знать меру, и не переходить "красные линии".

У кремлёвцев нет уверенности, что собрание в Казани по учреждению нового мирового порядка пройдёт как им хочется. Очевидны минимум четыре неудобных момента.

Первый, им нечего предложить глобальному Югу, кроме глобальной войны и обещания свозить по очереди в космос после Буркина Фасо. Поэтому "путин" сказал 26 сентября на международном форуме "Российская энергетическая неделя", что в Казани РФ представит платёжно-кредитный контур для своего нового мирового порядка. "Контур" готов на 40%. "Путин" явно копирует Зеленского, который две недели что-то дописывал к своему плану победы. Теперь "путин" три недели будет дописывать проценты к своему "контуру", пока не дойдёт до ста. Это вместо того, чтобы просто сказать, будут открыты кредитные линии тем, кто поддержит, хотя бы на словах, колониальную войну РФ в Украине.

Заманчивость предложения так себе. Поэтому лавров обвинил Запад в том, что тот не даёт природоохранные технологии глобальному Югу. Такого от лаврова ещё никогда не слышали, и возникло подозрение – не вселилась ли в него Гретта Тунберг. Не вселилась. Просто кремлёвцы поручили ему сказать что-нибудь завлекательное про экологию. Он и брякнул – приезжайте к нам в Казань и мы научим природу любить, лес палить, дамбы водохранилищ взрывать как в Украине и делать километры хвостохранилищ с мёртвой водой как на Курской магнитной аномалии.

Второй неудобный момент – деколонизация. Лавров выгулял эту лошадь в ООН и пригрозил "англичанам, французам и прочим" окончательной деколонизацией. Но сильно напирать не стал, боясь грядущей деколонизации в РФ, и не желая подставить китайских коммунистов, ведущих колониальную политику в Тибете, Уйгурии и других регионах.

Третий неудобный момент – палестинцы, которых лавров потребовал не привлекать к коллективной ответственности за нападение на Израиль. Немцев привлекать можно было, палестинцев – нельзя, и россиян тоже нельзя. Шкурный российский интерес очевиден, но надо играть скользкую палестинскую карту, несмотря на призрак дерашизации, который бродит не только по Европе, но и по Азии.

Четвёртый момент – Николас Пашинян. В кремле уже не рады, что пригласили его в Казань. Пашинян обещает подписать 18-19 ноября мирный договор с Азербайджаном, а в здании ООН рашисты заметили его мирно беседующим с Эрдоганом. В руках у Пашиняна была книга с портретом Эрдогана на обложке, которую тот ему подарил. Кремль опасается какого-то подвоха от Пашиняна в Казани, но не знает какого. К тому же там будут Алиев с Эрдоганом и эта могучая троица может поставить на уши всё собрание накануне выборов в Грузии, которые кремлёвцы планируют превратить в гражданскую войну. Лавров, идя в этом направлении, тоже требовал в ООН, чтобы Грузия и США извинились перед некой Южной Осетией, в советском девичестве имевшей фамилию "Горийская республика", так как в Гори родился Сталин, потомок осетинских переселенцев из-за Большого Кавказского хребта.

Эти четыре момента, а также осознание проигрыша РФ секретариату ООН с саммитом Будущего, и тот факт, что Москва за десять лет не смогла завоевать Украину, заставляют кремлёвцев сильно нервничать на счёт их собственного будущего.

Право вето в ООН и ядерное оружие были в представлении Кремля двум факторами, которые гарантировали успех интервенции в Украину. Теперь ядерное оружие не выглядит в их глазах таким уж бесспорным фактором, а права вето они могут лишиться в процессе реформирования Совбеза ООН. В 2022 г., когда эту тему масштабно подняли, московская пропаганда заявляла – такое не может произойти, а если произойдёт, то не будет иметь для РФ никаких последствий. Даже если РФ исключат из ООН, то это полная ерунда.

Кремль основывался на примере чавистской Венесуэлы, которая с 2016 г. не платит членские взносы в ООН, за что её лишили права голоса, за исключением экстренных случаев. Например, голосование по резолюциям о российско-украинской войне. Венесуэлу не исключают не только за нарушение прав человека и принципов ООН, но и за неуплату взносов. Вопрос, исключат ли за нападение на Гвиану. Не исключают не только Венесуэлу, но и Иран – двух крупнейших должников, а также ещё с десяток государств.

В 2022 г. минимальный платёж Венесуэлы по долгам для восстановления права голоса составлял около 40 млн. долларов. Для Ирана он был 18 млн., для Судана 300 тыс. Кроме них права голоса были лишены на 2022 г. Антигуа – Барбуда, Вануату, Гвинея, Конго и Папуа – Новая Гвинея. Доминиканская республика погасила долг и голос восстановила. Островные государства Карибского моря периодически попадают в число неплательщиков взносов.

Чависты пытались придать этому процессу идеологическую окраску. Они объявили, что Венесуэла не платит взносы в знак протеста и призвали должников объединиться в группу "Защиты устава ООН". Лавров упомянул эту группу в своей речи и пригласил в Казань на создание такого ООН, где не надо будет платить взносы, так как его секретариат будет на содержании у Москвы.

Лавров согласился признать, что ООН в кризисе, но не из-за стремления РФ захватить и поработить Украину, а из-за англов и саксов, переселившихся 1500 лет назад из Саксонии в Британию. Хорошо, что не из-за римлян, создавших три провинции с одним названием – Палестина, и распявших по просьбе иудеев Иисуса, еврея по материи.

Так как ООН в кризисе, то кремль согласен на реформу её Совбеза путём пополнения его Бразилией и Индией, а также Африканским союзом. Членство Африканского союза непринципиально, зато принципиально не впустить в него Европейский союз и ещё кого-то, поскольку, как брякнул лавров, в Совбезе и без них засилье европейцев и США. Под кем-то ещё, похоже, предлагается Украина, но на её упоминание у лаврова имелось табу, пусть и не такое жёсткое, как на упоминание Гуттериша и Зеленского.

Так лавров 28 сентября приоткрыл тайные переговоры, которые Москва ведёт в ООН, вопреки своим жалобам, что её на совещания по реформе не приглашают. Москва согласна на расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, но с условием сохранения за ними права вето. Клуб привилегированных государств остаётся, лишь пополняется двумя или тремя новыми членами. Кремлёвцы цепляются за членство в ООН, вопреки тому, что два года назад они говорили – это сущая ерунда.

В Москве утверждают, чтобы быть членом Совбеза с правом вето надо быть особой цивилизацией. Но тут лавров совершил первую стратегическую ошибку. Он пришёл на Генассамблею не в лаптях и малахае, а в туфлях и современном европейском костюме. Посмотришь на премьер-министра Индии или на арабские делегации, – и сразу понято: особые цивилизации. Посмотришь на делегации из Африки – самобытное ответвление европейской и турецкой моды, так как никто в одеждах из шкур леопарда и набедренной повязке не пришёл. Посмотришь на одежду лаврова – типичный англосакс с мордой дебила, выдающей аборигена кремля. Никаких внешних признаков особой цивилизации. Они там все такие. При том, что кричат, мы – особая цивилизация и традиционалисты, но в лаптях и малахае никто в Госдуме и в кремле не ходит.

Третья стратегическая ошибка лаврова – он опять полез в лингвистику для оправдания геноцида украинцев. Опять заговорил о мёртвом русском языке, которого, как и прусского, никто не знает. Кричал о каких-то "правах русских, закреплённых в уставе ООН". На этом основании потребовал от ООН одобрить колониальную войну Московии против Украины, чтобы жители Крыма, Донбасса и Новороссии говорили на исконном языке этих регионов.

Лаврова не смутили ни саморазоблачительный имперский архаизм – Новороссия, ни коммунистический новояз – Донбасс, ни строфа о покорении Крыма из поэта и дипломата Грибоедова. Лавров нёс 28 сентября такую пургу, что даже песков обзавидовался и сказал главному репортёру кремля Павлу зарубину, что Германия и Эстония, а может вся Европа, скоро нападут на РФ. Пескова просили сказать это для поддержки лаврова, который вещал в ООН, что Европа готова выступить на защиту Украины сама без участия США.

Эта мысль реально становится ночным кошмаром для кремлёвцев. Днём у них всё как в их СМИ – сплошные успехи, но с вечера начинается ломка. Поэтому лаврову поручили в ООН оправдать войну филологией, и ни слова не говорить о вписании в конституцию РФ пяти областей Украины. Если им не нужна чужая земля, то зачем они её объявляют своей с юридическими ритуалами и толкают к такому же Мадуро. Это и есть новый московский глобальный порядок.