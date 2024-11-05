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Кто лучше Трамп или Харрис?

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Кто лучше Трамп или Харрис?
Кто лучше Трамп или Харрис?

1. Большинство избирательных обещаний будут забыты. Теперь все начнется не чистой, а с новой страницы. Только проактивная позиция Украины позволит сыграть игру.

2. России нужен не Трамп, а хаос и политический кризис в Вашингтоне. Армия троллей будет занята именно этим.

3. Путин будет готов к переговорам только при одном условии, если он будет понимать, что в их результате будут частично сняты санкции и он снова получит доступ к западным рынкам технологий. Поэтому следует ожидать дальнейшей ядерной истерии со стороны РФ.

А пока ожидаем результатов выборов. И еще раз повторю: без нашей активной позиции мы точно не выиграем дипломатическое сражение.

Источник:facebook.com

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