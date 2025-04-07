Крещатик, Щекавица, Жуляны и другие: как и когда появились известные киевские названия

Как не коренному киевлянину, мне всегда была интересна история киевских названий.

В 2001 году, когда у меня была первая командировка в Киев (я покупал два пищевых предприятия для клиента), мы поселились в пансионате Конча-Заспа.

Далее текст на языке оригинала.

Тоді ніхто не зміг пояснити мені природу такої дивної назви)

Про Печерськ було простіше – це похідне від печер, які поцяткований цей район (лавра – далеко не єдиний монастир з печерами;)

Але залишалося багато інших дивних назв... Кому цікаво, нижче зібрана добірка назв та історії їх походження:

"І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив — на третій горі, од чого й прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом."

Оболонь

– Коріння слова "оболонь", очевидно, йде в ті часи, коли люди континенту говорили на одній прамові. Оболонь - італійська Болонья має походження від одного слова, яке означає, що "на літо луки розливаються з безліччю озер".

Поділ

– Стародавні слов'яни називали місцевість під горою, або "по низу", "по долу".

Печерськ

Має відношення до печер.

Желяни/Жуляни

– На місці сучасних Жулян знаходилося святилище слов'янської богині смутку – Желі. Місцевість стала звичним нам Жулянами тільки на початку XX ст. з вини службовця імперської канцелярії, що переплутав букву.

Видубичі

– Саме в цьому місці виплив на берег ("Видибай боже") дерев'яний ідол Перуна, який скинув в річку 988 року князь Володимир при Хрещенні Русі.

Кирилівська гора

– За переказами, тут мешкав справжній дракон. Легендарного Горинича убив київський богатир Кирило Кожум'яка, а на цьому місці побудували церкву.

Деміївка

– З'явилася в XIX ст. і пов'язана з купцем Демієм.

Борщагівка

– Названа від річки Борщівка, на берегах якої ріс борщець, або щавель, звідки і походить назва борщу (борщець – інгредієнт).

Сирець

– Походить від виробництва необпаленої цегли – сирцю.

Шулявка

– Йде корінням в Київську Русь. Тоді ця місцевість іменувалася Шелвів борок (так називали невисокий лісок із галявинами). Пізніше складне на вимову слово перетворили в Шулявку.

Конча-Заспа

– У цьому місці козаки напали на сонне польське військо, і польські вартові, щоб розбудити сплячих шляхтичів, голосно кричали "Кінчай засипати!".

Куренівка

– В козацькі часи тут стояли курені.

Теремки

– За часів Київської Русі тут знаходилися тереми знаті.

Вітряні Гори

– Пагорби неподалік виноградників, де зазвичай дме сильний вітер.

Осокорки

– Від дерева осокір, яке і зараз часто зустрічається в цьому районі.

Виноградар

– Місце, де вирощували виноград.

Липки

– Від липової алеї на Печерську, що колись належала Лаврі.

Галагани

– Від прізвища господарів, поміщиків Галаганів.

Позняки

– Від прізвища Позняка, місцевого поміщика.

Дарниця

– За версією дослідника А. Железного, назва поселення походить від назви р. Дарниця. В деяких тюркських мовах поняття "річка" виражено словом "даріа" (Аму-Дар'я — Мати річка). Вперше Дарниця згадується в 1509 році у стародавніх слов'янських рукописах — великий литовський князь подарував Микільсько-Пустиному монастирю ділянку берега на річці Дарниця.

Чоколівка

– Від прізвища власника друкарні Чоколова, який дав 9 тисяч рублів на придбання землі.

Караваєві Дачі

– Тут були дачі відомого хірурга В.А. Караваєва.

Кучмин Яр

– Від прізвища першопоселенця Григорія Кучми.

Вигурівщина

– По імені колишнього власника – дворянина Станіслава Вигури (землі під Києвом йому подарував польський король Сигізмунд).

Троєщина

– Поруч колись знаходилися володіння Троїцького монастиря, на яких кілька сот років тому оселилися жителі Чернігівської губернії.

Либідська

– Від назви річки Либідь.

Почайна

– Від назви річки Почайна.

Хрещатик

– Головна вулиця міста Києва являє собою долину між Старим містом і Печерськом. Долина ця була перехрещена іншими долинами, або балками. Звідси назва: перехрещена, або Хрещата долина, Хрещатик.

Лук'янівка

– На ім'я Лук'яна, який володів цією землею.

Татарка

– Від нижньогородських татар, які оселилися поблизу нинішньої Татарської вулиці (названа в 60-ті роки XIX століття), а невдовзі влаштувалися на Подолі біля Житнього ринку.

Протасів Яр

– Відомий під сучасною назвою від початку XIX століття, коли його землями володів місцевий селянин Протас.

Голосіїво

– Назва пов'язана зі словом голосити. За легендою, після чергового нападу татар на Київ, саме в цій місцевості жителі міста голосили – оплакували загиблих і захоплених в полон.

Берестейка

– Від україномовного застарілого топоніма Берестя.

Дорогожичі

– Походить від "Дороги жити", бо було місцем помешкання вельмож.

Нивки

– Назва пов'язана з річкою Нивкою, що протікала на Борщагівці.

Святошин

- Назва має витоки із часів Київської Русі і пов'язується з ім'ям Чернігівського князя Святослава Давидовича, бо ці землі були його вотчиною і дісталися йому у спадок. На схилі літ він перейшов у чернецтво і в народі звався Святоша. Про це є згадка у Літописі Руському.

Біличі

– Утворилися від особливостей рельєфу і угідь. Місцевість мала багато білої крейди, білих грибів та білок у лісах. В документах урочище Біличі вперше згадано в 1161 році.

Берковець

– "Бірка" – вівця, бо тут була наявність монастирського пасовиська. Вперше згадується 1240 року як поселення Берков, що належало Києво-Печерському монастирю.

Биківня

– Місцеві жителі замість коней впрягали биків, що для цього там утримувались, у вози, які через болота перетягували купецький товар.

Княжичі

– Згідно з легендою, ще в княжі часи, тут мав свій палац Соловей Розбійник. Літописні згадки про Бронь-Княжу відносяться до 1125—1147 рр. Польська королівська грамота згадує про Княжичі як поселення монахів у 1489 році.

Пуща-Водиця

– Назву місцевість отримала від слова "пуща", тобто густий, непрохідний ліс, і невеличкої річки Водиці, якої вже не існує.

Солом'янка

– Від солом'яних хат, де мешкали залежні селяни, "закріплені" за духівництвом Києво-Печерської Лаври, та відставні солдати.

Бортничі

– Рід занять перших поселенців, які в давні часи займалися бортництвом – збиранням у лісі меду диких бджіл з бортей.

Китаїв

– Від давньослов'янського слова "кита" — "зв'язаний в пучок" сніп.

Корчувате

– Походить від давнього слова "корч" (кущ, пень).

Березняки

– "Березняк" походить від березового гаю, що існував у цій місцевості.

Воскресінка

– Від назви церкви "Воскресіння Христового", що на Подолі, якій належали ці землі.

Труханів

– Дочка половецького хана Тугоркана (Тугорхана), вона ж дружина князя Святополка Ізяславовича, мала свою літню резиденцію на сучасному Трухановому острові.

Райдужний

– Згідно уявлень стародавніх, тут знаходився "райський міст-дуга" між "дольнім" і "горнім" світами – тобто особливе святе місце.