Кремль сделал ставку на раскол Европы, но не учел одну важную деталь

Несмотря на подготовку к окончанию военного конфликта в Украине, Кремль не отказывается от политики конфронтации с Западом. Основную ставку Москва продолжает делать на то, что страны БРИКС завуалированно начнут имплементировать ее планы по дедолларизации, хотя никаких посылок для этого пока не наблюдается. Москва не скрывает, что надеется на раскол ЕС и выстраивание особых отношений со странами "Дунайского клуба", которых рассматривает как выразителей своих интересов внутри Евросоюза, пишет в своей публикации Jamestown Foundation.

В то время, пока кремлевские инсайдеры посылают все больше сигналов о возможной приостановке войны, провластные эксперты продолжают вынашивать планы противостояния с западным миром. Одним из таких планов, как и в предыдущие годы, является ставка на ослабление доллара.

С 2022 года Москва открыто выражает надежду на создание единой валюты стран БРИКС, которая пришла бы на смену "токсичному доллару" и позволила бы ей обходить санкции. В результате в конце августа 2023 года министр финансов ЮАР Энох Годонгвана вынужден был официально заявить, что что вопрос создания единой валюты БРИКС никогда не обсуждался даже на неформальных встречах.

После угроз американского президента Дональда Трампа ввести стопроцентные тарифы на продукцию стран БРИКС, если они продолжат реализацию "своих планов по дедолларизации", авторы близкого к Кремлю аналитического центра "Дискуссионный клуб "Валдай" вновь принялись убеждать партнеров создать новую платежную систему и резервную валюту, чтобы избежать рисков "использования в качестве оружия существующей финансовой системы".

Автор статьи, профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Шамиль Еникеев советует потенциальным партнерам быть осторожнее и использовать специальную терминологию для "снижения рисков" – к примеру, вместо "альтернативная платежная система" говорить "дополнительная финансовая архитектура", а вместо термина "дедолларизация" использовать слова "финансовая диверсификация" или "управление рисками".

Однако при всех попытках зашифровать свои реальные планы за расплывчатыми формулировками, Москва вряд ли сможет добиться от других участников БРИКС действий, которые приведут к проблемам в отношениях с Соединенными Штатами. Даже прокремлевские эксперты признают, что Китай и другие "союзные" государства активно торгуют с США. Вполне лояльный Москве (судя по публикациям) сайт "Поворот России в Азию" в конце января опубликовали анализ двусторонней торговли отдельных стран БРИКС с США и пришел к выводу, что в прошлом году объемы этой торговли только возросли.

Эти данные подтверждаются и официальными источниками. Исходя из данных Главного таможенного управления КНР, объем торговли Китая и США в 2024 году увеличился до рекордных $244,8 млрд. Другой российский партнер по БРИКС, Индия, резко сократила заказы на оборонное оборудование в России и теперь закупает его в основном у западных поставщиков. Вряд ли серьезные экономические игроки, имеющие свою довольно твердую валюту, будут создавать новую финансовую систему специально для Москвы в ущерб собственным торговым интересам.

Еще одной надеждой Кремля продолжает оставаться раскол Европы. Несмотря на декларируемый демонстративный "поворот на Восток", авторы уже упомянутого клуба "Валдай" сокрушаются по поводу разрушения "особых отношений" России с Францией и Германией и выражают надежду, что теперь подобные отношения могут сложиться со странами так называемого "Дунайского клуба", "находящегося в оппозиции к генеральной линии ЕС". По их словам, пока он "состоит из Венгрии и Словакии, но к нему примыкает Хорватия, постепенно сближаются Австрия и Чехия". Прокремлевские аналитики задаются вопросом, сможет ли потенциальный "Дунайский клуб" выступать единым фронтом и оказывать какое-то влияние на политику Брюсселя.

Кремлевские пропагандисты не скрывают, что надеются не только на сотрудничество с некоторыми восточно-европейскими странами, но и на раскол Евросоюза. К примеру, они рассуждают о том, что, если Будапешту удастся заключить двустороннее торговое соглашение к США, другие страны ЕС последуют его примеру, "что поставит Евросоюз на грань полураспада". При этом авторы открыто пишут, что "интерес России" заключается в том, "чтобы дело все-таки дошло до противостояния Брюсселя с Венгрией ради ослабления ЕС и появления в нем новых трещин".

Еще одна надежда, которую Кремль возлагается на Словакию и Венгрию – это поддержка возможной идеи переформатирования НАТО в случае, если на нее согласится Дональд Трамп. "Виктор Орбан, Роберт Фицо – как минимум они будут готовы поддержать предложение республиканца", – надеются прокремлевские эксперты.

С одной стороны, надежды Москвы на конфликты в Евросоюзе нельзя назвать совсем беспочвенными. Премьер-министр Словакии Роберта Фицо имеет репутацию пророссийского политика, и даже угрожал заблокировать помощь Украине в ЕС, если Киев не возобновит транзит российского газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обвинял Украину в стремлении втянуть в войну против России весь мир, и заявлял, что его страна должна держаться подальше от войны.

Однако Кремль в своих расчетах не учитывает такой важный фактор, как народные настроения. "Пророссийская" политика Фицо уже вызвала в Словакии массовые протесты, последний всплеск которых в конце января был вызван недавней поездкой Фицо в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Вопреки надеждам Москвы, в рейтинге Forbes из 20 стран, которые больше всего помогли Украине с момента российского вторжения, Словакия и Чехия опережают страны "старой Европы" – такие, как Испания, Франция и Германия.

И напротив, социологи фиксируют некоторое снижение поддержки и превалирование концепции "быстрого мира", пусть даже с потерями для Украины, в сравнении с идеей "справедливого мира" в таких странах, как Германия, Франция, Италия и Испания, то есть в государствах "старой Европы". Однако на фоне агрессивной риторики Москвы даже некоторая смена настроений здесь вряд ли поможет ей обрести "союзников" в лице этих государств.

Сегодня Кремль далек от того, чтобы выстроить полноценные политические альянсы, однако важно понимать, что на тактическом уровне Москва может частично использовать противоречия в западном обществе. Эти противоречия вряд ли способны принести России ощутимую выгоду, но они могут существенно подорвать единство Запада.