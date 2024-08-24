Кремль готовит в Казани саммит глобальной войны

21 августа в мировых СМИ с интервью "Рейтер" появился, наконец, чемезов, которого профессор Соловей почти год рекламировал как "голубя". Чемезов, жирный оружейный "голубь" с кэгебистским прошлым, озвучил три очень мирных тезиса.

Первый – экономика РФ встала на военные рельсы и готова стоять сколько потребуется. Второй – заводы ВПК "Ростех" способны изготовить столько оружия, что армии РФ его хватит не только для войны с Украиной, но и со всем НАТО, и ещё останется на продажу в Африку. Третий тезис был суммой двух других, если загнивающий Запад не прекратит снабжать Украину оружием, то начнётся глобальная война. У профессора с "голубем" чемезовым получается также, как с холодильником для "путина" и с прекрасной расеей на будущее.

Интересны три детали. "Рейтер" опубликовало не само интервью, а его пересказ, и в день, когда "путин" возвращался с Кавказа в Москву, где его поджидал премьер-министр Китая Ли Цян с казанским счётом за БРИКС. Беседу с чемезовым вёл Гай Фолконбридж, известный журналист, свободно владеющий российским языком, проживший 14 лет в СССР и РФ, а ныне возглавляющий московское бюро "Рейтер" и регулярно пишущий на темы российско-украинской войны.

Четвёртая, малозначимая деталь. Заголовок в "Рейтер" звучит так "Соратник путина чемезов сказал, – Запад рискует глобальной войной из-за Украины", что отражает суть пересказа интервью. В росСМИ этот пересказ появился под заголовком "Чемезов сказал – россия чувствует себя уверенно в третий год СВО". Разница огромная. Лишь РБК-россия позволила себе поместить оригинал заголовка, а "Вести" решили, что третий год СВО – это непатриотично, не может СВО столько длиться, и написали "РФ спустя два года СВО чувствует себя уверенно". Удивительно, но никто не написал – РФ спустя два года СВО чувствует себя ещё более уверенно, чем до него, и это пошло ей на пользу, как и санкции.

Чемезов пугает Запад войной, но уже не ядерной, а просто глобальной, но рашистские СМИ сообщают, – чемезов просто сказал, оружия у нас дофига, спите спокойно, дорогие расеяне.

Де-факто кремлёвцы открыли через чемезова новый канал для переговоров. Не первый, и не последний. Осенью 2022 г. таким каналом был глава СВР нарышкин, а летом 2023 г. в таком амплуа выступил песков, давший интервью о выборах президента в РФ как дорогом и бесполезном бюрократическом ритуале. Песков был каналом эпизодичным, нарышкин –основательным, который кремлёвцы сами закрыли, сообщив СМИ о его тайных встречах с главой ЦРУ в Турции. Специфическими каналами стали Абрамович, Дерипаска и Алишер Усманов. Профессор Соловей таки продал чемезова англосаксам как крупного держателя акций бренда "путин", с которым стоит встретиться и обсудить условия его закрытия.

Интервью чемезова идеально легло в поток угроз Западу, который с утра понедельника 19 августа начала источать вся говорящая кремлёвская рать – лавров, ушаков, захарова, медведев и другие. Они повторяли вслед за "путиным", теперь после Курска никаких переговоров с Украиной не будет. Медведев даже заявил, хорошо, что армия Украины вошла в Курскую область, теперь мы вышли из переговорной ямы. Только ушаков сказал, переговоры будут, но исключительно на озвученных "путиным" условиях перед саммитом мира в Швейцарии, и мы ничего в них менять не будем. На фоне таких клятв переговоры начал чемезов, но не с Украиной, а с англосаксами об Украине, как модно говорить на Московии.

Заметим, его интервью появилось 21 августа, а значит беседа была 20 августа, когда в кремле уже знали, съезд утвердил Харрис кандидатом и группа Обамы её поддержала, а не стала проталкивать Мишель. У кремлёвцев появилась какая-то уверенность в завтрашнем дне на фоне замерзания рейтинга Трампа, и они сочли возможным отправить чемезова на переговоры с "Рейтер". В кремле поставили на Камалу как продолжательницу линии Обамы – Байдена. Причём в версии Обамы – летальное оружие Украине не продавать, только каски. В кремле видят в Камале Харрис свой последний шанс уговорить Белый дом прекратить поставки оружия Украине и свести поддержку к риторике и экономическим санкциям, а их рашисты учатся обходить.

Поэтому чемезова отправили озвучить "Рейтер" старую мантру – перестаньте давать Украине оружие, и мы через месяц разгромим её армию и принудим к капитуляции на условиях образца тех, что были в Стамбуле. Украину как государство оставим, чтобы ООН не плакало, но 20-30% территории заберём. Остальную часть Украины объявим нашим нейтральным протекторатом на сто лет, о чём если хотите, проведём в ней референдум. Оформим всё юридически солидно и демократично. Вы можете это не признавать, как сдачу Рузвельтом стран Балтии и не продавать нам товары двойного назначения, мы на такое согласны. В истории США есть ещё похожие случаи, и киссинджеры всё умно обоснуют для ваших избирателей. Главное – прекратите давать Украине оружие. Деньги на ремонт дорог и электростанций можете давать, мы только за. От вас требуется лишь перестать давать оружие. Всё остальное мы сделаем сами и даже осудим с десяток солдат и офицеров за воинские преступления, как осудили одного за изнасилование в Чечне.

Если не согласны, то солдат и оружия у нас навалом, бабы рожают круглый год, а в конце октябре на саммите БРИКС в Казани мы объявим вам глобальную войну от имени глобального большинства. Вы же не будете отрицать, что индусы и китайцы – это мировое большинство, если собрать их вместе, а по правилам демократии меньшинство должно подчиняться большинству и не перечить. Для несогласных есть трибуна в ООН, туда и идите.

Журналисты "Рейтер" смогли представить такой нарратив чемезова в более цивильном виде, поэтому газета опубликовала пересказ в рубрике "Эксклюзив", а не само интервью. Рубрика "Рашин блеф" была бы тоже уместна.

Чемезов и сам понимал, что завирается на счёт вагонов оружия, и знал, что его легко на этом поймать, поэтому признал, что продажи оружия РФ сильно просели, а вместе с ними и валютные поступления. Раньше эти доходы были сопоставимы с выручкой от углеводов. Времена не те, но чемезов склеил бодрячка и заявил, вот закончится СВО и наверстаем, за нашим оружием "очередь стоит", мы ему рекламу в войне с Украиной сделали.

Но "Ахмат", тот который не чай, а полк, однозначно предпочитает иностранное, а не российское стрелковое оружие. Чечня явно не стоит в очереди к военторгу чемезова, а о выпуске им снарядов может много рассказать Ким Чен Ын. Вдобавок Кремль не доверяет даже кадыровцам из-за чего не даёт им танков и пушек. Поэтому они и воюют в основном в "Тик-Токе", где изображают единство народов РФ, а главным спикером СВО на Курщине назначен Апти Алаудинов.

Оружейный патриотизм проявил только губернатор Брянской области. Он возмущённо заявил, что вечером 21 августа в Климовский район зашло 200 военнослужащих Украины с натовскими винтовками. Если бы зашли с автоматами "Калашникова", то совсем другое дело, милости просим, а с натовским пока нельзя. Но губернатор искал лазейку, и отметил, что винтовки, похоже, были чешскими, а Чехия была в Варшавском договоре, так может разрешим заходить с её винтовками.

С оружием у чемезова очевидная натяжка. Поэтому ему на подкрепление отправили олигарха Усманова. Он 22 августа заявил, экономике РФ от санкций лишь польза, так как они освободили рынок от западных конкурентов, зато Запад несёт колоссальные убытки, так как лишился рынка сбыта. Этой мантре уже десять лет. Для чистоты эксперимента стоит прекратить продажу лекарств РФ и тогда даже захарова будет повторять мантру "хороших русских" про гуманизм. Но швейцарские конвенции требуют лечить только пленных, а не передавать лекарства через линию фронта.

В интервью чемезова, усиленном заявлением Усманова, главное не оружие и экономика, а обещание глобальной войны. Это должно впечатлить Камалу Харрис и всю Демпартию, и убедить прекратить давать оружие Украине. Объявить глобальную войну предполагается 22-24 октября на саммите БРИКС в Казани.

У кремлёвцев есть заготовки под него. Но они изначально были весьма проблемными и требуют на обточку много времени, которого у кремлёвцев нет. Это ещё один эпический план, обречённый на провал, такой же как разворот рек Сибири в Центральную Азию, а РФ на восток вместе со всеми трубопроводами. Но план надо выполнять и любой ценой, как учили кремлёвцев в комсомольской молодости.

Поэтому они выполняют план как учили – методом приписок и очковтирательства, как выражались на пленумах и в советских газетах, избегая слова блеф как буржуазного и идеологически чуждого. Блеф – это не скрепно, скрепно очковтирательство. Им чемезов и занимался для "Рейтер", оставив в покое ядерное оружие – эту тему передали лукашенко.

БРИКС изначально планировал проводить свой саммит в Бразилии и в ноябре после выборов в США. Москва перекупила у Бразилии право на его проведение и сместила с ноября на конец октября. За две недели до 5 ноября Кремль попытается устроить шоу в Казани с объявлением глобальной войны США и всем англосаксам, а также их лакеям по всему миру и в Украине особенно. Той самой Украине, которой нет, но с которой Москва воюет с 2014 г., если не углубляться в историю.

Саммит БРИКС в Казани, по замыслу Кремля, должен стать саммитом начала войны глобального Юга с глобальным Севером, хотя бы на словах. Это тот случай, когда сначала помпезно объявляют войну, а затем идут пить чай с кофе и думать, что делать дальше.

Ближайшая аналогия – Москва после 1922 г., когда РСФСР в основном закончила свою гражданскую войну и колониальные войны с Украиной, Беларусью, Польшей, Эстонией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Хивой, Бухарой и другими. После этого коммунисты выпили чая и объявили глобальную войну миру капитала.

По СССР стали кататься волны резолюций трудовых коллективов о глобальной войне и их помещали в газетах. Тем временем сталинисты, троцкисты и другие делили власть, что было более актуально. Сначала война свелась к братанию с фашистами против англо-французских империалистов, наложивших санкции на тех за нападение на Эфиопию. В 1939 г. побратались с Гитлером. В 1941 г. – с англосаксами против Гитлера, но в 1945 г. раскрутили гражданские войны в Китае и в Греции, и стали грозить англосаксам. В итоге приняли доктрину о мирном сосуществовании, канонизировали её решениями съездов КПСС, а мировую революцию назвали детской болезнью троцкистов и леваков.

Будет интересно, если саммит в Казани назовёт рашизм (русскомирство) старческим имперским маразмом и объявит о поддержке борьбы туарегов с хунтами Мали и Нигера. Туареги ничем не хуже палестинцев, от которых в Казань приглашён Махмуд Аббас, где будет жаловаться БРИКС на Израиль и США. Притом, что Израиль жалуется на США и без Аббаса.

В Нью-Дели и Пекине, зная склонность московитов превращать любое собрание в военный блок, сразу предупредили, что в Казани не должно быть посторонних, только десять членов БРИКС. Лавров в июле публично поклялся этому следовать, но Москва уже пригласила Аббаса на правах принимающей стороны, и зазывает всех, кто размышляет о том, чтобы вступить в БРИКС. Формально – для подачи заявки.

Москве для объявления глобальной войны нужно большое и представительное собрание в Казани. Поэтому до середины октября будем наблюдать лихорадочную суету кремлёвцев и уйму визитов, а лаврова опять сошлют в Африку. Сопровождать её будет воинственная риторика с требованием к европейцам заплатить за открытие и колонизацию Америки. От британцев можно потребовать разобрать железную дорогу из Египта в ЮАР и сделать всё так, как было до неё.

Москве для захвата и удержания пяти регионов Украины приходится переворачивать всю планету. Но переворачивание планеты – это программа максимум. Пока программа минимум – произвести впечатление на США за две недели до дня голосования 5 ноября и как-то на него повлиять, а после этого сесть пить чай и ждать, воображая себя в сильной переговорной позиции.