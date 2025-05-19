Когда лучше всего посетить Disney World: выберите правильное время

Проживание, питание, покупка фирменных сувениров, таких как футболки или ушки Микки Мауса, а также билеты в парк развлечений – расходы на поездку в Disney World могут быстро накапливаться, если не позаботиться о тщательном планировании веселого отпуска с детьми или без них. Следует внимательно планировать путешествие, если вы хотите остаться в пределах бюджета. Воспользуйтесь следующими советами, чтобы сэкономить на отпуске, учитывая самые дорогие и дешевые периоды для посещения Disney World.

Когда лучше всего посетить Disney World

Любимый тематический парк, как и другие популярные аттракционы мира, не исключение: время наивысшей активности часто является самым дорогим. Однако это означает, что в периоды относительно низкого сезона можно получить достаточно выгодные предложения.

Disney World работает круглый год, потому найти очевидные периоды минимальной активности непросто. Однако все же можно отследить, когда количество посетителей наименьшее, а цены ниже в течение года. Если вы планируете посетить тематические парки с ограниченным бюджетом, важно быть гибким. К примеру, взрослые, путешествующие без детей, или семьи с малышами, которые еще не ходят в школу, могут игнорировать график отпусков и посетить Disney World в менее популярное время, особенно избегая зимних праздников. Это не только сэкономит средства, но и позволит избежать самых длинных очередей на аттракционы. Кроме того, большинство посетителей собираются в выходные в течение всего года, поэтому лучше выбирать будний день в середине недели.

Еще один совет, как сэкономить на поездке в Disney World – регулярно проверять официальный вебсайт парка. Особое внимание следует обратить на раздел "Special Offers". Здесь часто можно найти выгодные предложения на покупку билетов и проживание в ближайших отелях, которые обычно предлагают трансфер в парк и ранний доступ к аттракционам. Есть также возможность оставить свой электронный адрес, чтобы получать уведомления о специальных акциях. Планирование поездки под акции с ограниченным сроком действия поможет значительно сэкономить.

Компания использует принцип динамического ценообразования на билеты, поэтому вход в парк будет самым дорогим в пиковые часы. Часто можно найти более дешевые варианты на середину недели, чем на выходные. Самые высокие цены на билеты приходятся на большие праздники, в частности:

День благодарения;

Рождество;

Новый год.

Эксперты рекомендуют январь, после школьных каникул, и февраль для бюджетного посещения Disney World. Другой вариант, если вы не планируете зимнюю поездку – выбрать конец августа и начало сентября, когда дети уже вернулись в школу, а сезон летних отпусков закончился.

Самое дорогое время для посещения Disney World

Зимние праздники с Disney. Источник: Image peridotmaize/Pixabay

Как и ожидалось, цены самые высокие во время зимних праздников, а неделя Рождества и Нового года в большинстве случаев будет самой дорогой. Другие праздники, которые пользуются высоким спросом для посещения тематических парков, включают:

День благодарения (23 ноября);

Пасхальный период, включая весенние каникулы (1–16 апреля);

Гелловин (31 октября);

День памяти (26-29 мая) и другие федеральные праздники.

Кроме того, во время летних каникул в парках очень жарко и влажно, поэтому, по возможности, лучше планировать отпуск на май или конец августа и сентябрь, чтобы чувствовать себя комфортнее и избежать головокружения.

Если вы хотите насладиться празднованиями Рождества или Хэллоуина и увидеть яркий тематический декор, хорошим решением для недорогой поездки в Disney World является посещение парка в начале сезона. Любимый тематический парк начинает праздновать рано, так что вы можете спланировать поездку за несколько недель до главного дня, наслаждаясь магической атмосферой и экономя средства. Чтобы воспользоваться выгодными предложениями, выберите первую неделю декабря, когда дети еще в школе, а толпы не так велики, как во время рождественских праздников. Посещение Disney World в менее загруженное время также означает, что вы можете минимизировать дополнительные расходы, например, оплату тарифа Genie+, позволяющего избежать очередей на популярных аттракционах (свыше 40 в списке). Стоимость этой услуги составляет $20 на человека.

Как сэкономить и когда тратить

Организуя недорогую поездку в Disney World, особое внимание следует уделить поиску жилья, поскольку это может быть самой большой статьей расходов во время путешествия. К примеру, можно выбрать более доступный курорт. К примеру, комплекс Pop Century предлагает современные и брендированные удобства и удобный трансфер через Skyliner. Сэкономленные средства следует потратить на знаменитую вечеринку с фейерверками, которая подарит незабываемые впечатления.

Другой вариант сэкономить – посещать менее дорогие заведения быстрого питания в парках или курортах, но мы рекомендуем все же организовать один-два изысканных ужина в характерном стиле. Кроме того, некоторые отели предлагают завтраки для детей с любимыми мультяшными персонажами и фирменными блюдами, которые не следует пропускать.

Прогулки по тематическому парку требуют много энергии, поэтому советуем взять с собой дополнительные перекусы, такие как орехи, крекеры или любимые сладости из дома, чтобы избежать затрат времени и денег на посещение заведений питания и очереди.

Важным моментом является стратегия покупки билетов. Чем дольше вы остаетесь, тем больше можете сэкономить. К примеру, стоимость однодневного билета начинается от $109. Семдневные билеты стоят от $69 в день. Кроме того, если вы выбираете курорт с большим количеством развлечений и удобств, можно провести день-два не в парке, а на территории отеля, плавая в бассейне, посещая детские клубы или другие бесплатные активности.

Выбор отеля

Во время путешествия в знаменитый тематический парк лучше всего останавливаться в курортах, принадлежащих Disney, чтобы получить полный опыт. В этом случае вы получаете дополнительное время на аттракционах (ранее известный как Extra Magic Hours ), приоритетное бронирование столиков и ранний доступ к Genie+. Вам также не придется беспокоиться о трансферах и передвижениях, поскольку некоторые комплексы расположены рядом с парком.

Как и цены на входные билеты, стоимость проживания колеблется в течение года, так что от вашего выбора зависит, насколько дешевым будет ваш отпуск в Disney World. Самая высокая стоимость характерна для периодов каникул и выходных. В большинстве своем рост цен наблюдается с января по март, в апреле до начала лета, в сентябре происходит небольшой спад, а в конце года цены достигают пика.

Советуем следить за акциями и специальными предложениями, которые периодически предлагает Disney.

Другие советы для сбережения

Добро пожаловать в Disney World. Источник: Source: Image 10674425/Pixabay

Помимо информации о самом дешевом времени для посещения Disney World, ознакомьтесь с другими советами, которые помогут минимизировать затраты:

Уделите наибольшее внимание выбору жилья. Например, участники Marriott Bonvoy могут использовать свои баллы, чтобы сэкономить на проживании в одном из ближайших курортов, например, Walt Disney World Swan или другом отеле.

могут использовать свои баллы, чтобы сэкономить на проживании в одном из ближайших курортов, например, или другом отеле. Путешествуя по большой группе, рассмотрите аренду апартаментов на Airbnb в Орландо, где будет достаточно места для приготовления еды и отдыха. Кроме того, вы можете разделить расходы между всеми.

в Орландо, где будет достаточно места для приготовления еды и отдыха. Кроме того, вы можете разделить расходы между всеми. Возьмите с собой многоразовую бутылку для воды, чтобы при необходимости наполнять ее бесплатно, вместо покупки напитков в заведениях.

Фирменные товары Disney, такие как футболки и толстовки, можно купить даже в супермаркетах, таких как Target, хотя некоторые продаваемые в парке аксессуары слишком милы, чтобы их пропустить.

Рекомендуем взять с собой маленький зонтик или водонепроницаемый пончо, поскольку в определенные периоды, особенно летом, избежать дождя может быть сложно.