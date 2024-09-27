Какое должно быть питание школьника, чтобы ребенок был успешным

Питание играет серьезную роль в развитии школьников, укреплении их организма, а также влияет на успешность.

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1. Вчіть себе і дитину снідати

Годуйте дитину сніданком удома або чітко відстежуйте меню чи повноцінність раціону, який дають у школі. Дослідження показують, що діти, які снідають, зазвичай їдять здоровіше впродовж дня, мають менше перекусів, що дуже добре для формування харчової поведінки. Важливо снідати цільними продуктами, а не простими вуглеводами, на кшталт сухих сніданків з молоком, булочки з маслом і солодким чаєм або ж сирників зі згущеним молоком.

2. Режим харчування

За добу дитині потрібно вживати продукти з різних харчових груп - овочі та фрукти, складні вуглеводи (зернові), продукти багаті білком, молочні продукти та їх альтернативи, жирові продукти.

Упродовж 1 години після просинання - сніданок;

▫️через 2,5 години - перший перекус;

до 15:00 - обід;

через 2,5 години-другий перекус;

за 2-3 години до сну - вечеря.

Якщо дитина не дотримується режиму харчування, часто перекушує та зʼїдає то цукерку, то печиво, то пʼє сік, рівень глюкози крові то різко ⬆️ то ⬇️, постійно стимулюється синтез інсуліну. Це призводить до погіршення концентрації, уваги, пам’яті, дитина стає роздратованою , гіперактивною або ж навпаки апатичною. В подальшому це сприяє розвитку ожиріння, цукрового діабету, жирового гепатозу печінки та зростання рівня холестерину.

3. Здоровий перекус

Солодкі перекуси діти люблять іноді навіть більше за основну їжу. Нерідко калорійне навантаження перекусу з лишком перекриває основний прийом їжі. Але водночас він має низьку нутритивну цінність, надлишок цукру і трансжирів.