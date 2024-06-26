Как вступление Украины в ЕС разрушает планы Путина

Сегодня важный день – он войдет в историю Украины. Все только начинается, но переговоры с ЕС – это геополитическое и ценностное смещение.

Для Путина и Кремля членство Украины в Евросоюзе и есть стратегическое поражение, ведь там хотят разрушить Запад и мир, образовавшийся после Второй Мировой.

В Москве хотели навсегда отложить нашу интеграцию в ЕС – это привело к тому, что мы и ЕС включили "другую передачу" и совместно выставили цель движения – не в политических заявлениях, а реальных действиях.

Для нас этот процесс жизненно важен, от него зависит наше существование. Ставка во вступлении в ЕС – это наше существование как страны и нации.

В Кремле также понимают, что наше возвращение в Европу – это конец реальности, которую они себе придумали, а значит это для них тоже жизненно важно, только в отрицательном смысле. Там сделают все возможное и невозможное, чтобы нашу интеграцию убить и разрушить. Лучший вариант для них – чтобы Украины вообще не было.

Успешно вступить в ЕС – это так же важно, как и фронт – конечно, на другой. Мы не должны терять стратегического смысла, для чего это все, не должны фиксировать себя на деталях (хотя без них тоже никак), отпуская стратегическую перспективу.

Из Москвы уже запускают по Европе волны о том, что наше сельское хозяйство добьет Евросоюз, а все останутся без своих бюджетов. И нам очень важно держать в странах ЕС смысл, что с нами он сильнее, что мы не часть проблемы, а часть единственно возможного для него решения в будущем не попасть под российский каток.

Это еще очевидно далеко не для всех и это нужно будет доказывать. Геополитическая Европа может возникнуть только с Украиной или не возникнет вообще. А сегодня, конечно, не праздник, но исторический день можно вносить в учебники. Усилия каждого – не зря.