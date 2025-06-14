Как в 1981 году Израиль за один день уничтожил иракскую ядерную программу

Эта история началась задолго до атаки.

В 1976 году Ирак подписал договор о военно-техническом сотрудничестве с Францией по созданию ядерного реактора "Осирак". Энергию он производить не мог, но хорошо подходил для обогащения урана. В Израиле примерно такой же реактор с 1964 года работает возле города Димона в пустыне Негев.

Ирак начал собирать свой реактор с помощью французов под Багдадом. Хусейну требовалась атомная бомба для войны с Ираном. Однако своего отношения к Израилю он не скрывал, так что в Тель-Авиве серьезно обеспокоились. Правительство во главе с премьер-министром Менахемом Бегином пришло к выводу, что единственный способ избежать ядерной угрозы — уничтожить иракский реактор, который позволил бы Ираку до 1985 года создать пять атомных бомб.

В июле 1981 года в "Осираке" должны были загрузить топливо. Чтобы избежать радиоактивного загрязнения местности, вызвавшей огромный международный скандал, разбомбить реактор нужно было еще в июне.

Примечательно, что Израиль был не первый. До этого, пока шла ирано-иракская война, иранцы предприняли 10 попыток бомбардировки "Осирака". Но только однажды их "фантомы" частично повредили внешнюю систему охлаждения; в других случаях истребители-бомбардировщики уничтожались плотным огнем иракской ПВО.

Операцию назвали "Опера".

На тот момент лучшими самолетами для подобной задачи были американские F-4 "Фантом" и A-4 "Скайхок". Но после революции в Иране США наконец-то поставили в Израиль свои новейшие легкие истребители F-16, которые в ВВС Израиля получили название "Нетц" — "Сокол". Самолет был совершенно новым, только начал поступать из США, и многие участники процесса принятия его на вооружение еще не успели вернуться домой. Но самое важное — он уже был.

Подготовка пилотов началась еще в 1979 году. Самым молодым в группе был капитан Илан Рамон (будущий первый израильский астронавт, погибший при взрыве шаттла "Колумбия"). В итоге он отвечал за прокладку курса.

Из-за большого расстояния до цели критическим был запас горючего. В какой-то момент Илан Рамон провел очередные расчёты на картах и сказал, что операция теоретически возможна.

Дозаправка в воздухе была почти невозможной и бессмысленной — почти весь маршрут пролегал над территорией других государств, нейтральных или враждебных. Любое воздушное сражение, интенсивный маневр или боевое повреждение на обратном пути почти гарантированно привело бы к потере самолетов и пилотов.

Операцию спланировали так, чтобы максимально увеличить вероятность успеха даже ценой безопасности летчиков. Именно поэтому удар планировали нанести с пикирования под углом 35-45 градусов - таким образом обеспечивал высокую точность, но и подвергал ударные самолеты наибольшей опасности. Перед вылетом предполагалось, что потери от действий иракской ПВО будут составлять 2 самолета ударной группы. Летчики об этом знали.

Бомбардировки должны были осуществить 8 самолетов F-16 с бетонобойными бомбами, которых прикрывали 6 истребителей F-15. После нескольких переносов, в воскресенье 7 июня, все самолеты взлетели с авиабазы Эцион у границы с Иорданией. На сверхмалой высоте — не более 100 метров — им нужно было пролететь над Красным морем, по территории Саудовской Аравии, незамеченными войти в воздушное пространство Ирака, выйти на цель, сбросить бомбы и вернуться назад.

Так и вышло.

Израильские самолеты появились над целью в 17:35 по израильскому времени. При этом солнце было у них за спиной, и уже начинало смеркаться - это усложняло ведение огня по ним. Израиль до сих пор не раскрывает, какие именно средства постановки активных помех применяли F-15, но советские советники в Ираке сообщали о засветках на экранах РЛС. А еще о полной внезапности удара.

Арабы еще раз просто не ожидали такого налета. И это был не плохо спланированный иранский удар "на авось", а тщательно просчитанная операция, целью которой было гарантировано уничтожение реактора.

За 20 км до цели F-16 включили форсаж и поднялись на высоту 2 км. После этого спикировали вниз под углом 35 градусов. Парам F-16 сбрасывали бомбы с интервалом в одну секунду. Детонаторы были настроены так, чтобы бомба могла пробить купол и взорваться внутри. Успех был полным — из 16 сброшенных бомб одна не попала в цель (взорвалась в одной из лабораторий комплекса), еще две не взорвались, а остальные 13 полностью уничтожили реактор (до операции считалось, что достаточно будет и четырех).

В сам реактор попали все 6 бомб, правда, две из них не взорвались. Но этого оказалось достаточно, чтобы нанести "Осираку" неприемлемый ущерб. Иракская ядерная программа завершилась, так и не начавшись…

Добавлю еще одно воспоминание из комментариев, что потом был значительный международный скандал, потому что использовали Ф-16 не для обороны. На что Бегин философски сказал "Лучшие протесты без реактора, чем реактор без протестов"…