Как украинцы ведутся на фейки о тарифах

По интернету бегает куча народа с табличками, свидетельствующими, что в Европе какое-то электрическое Эльдорадо. И что в Украине электричество очень дорого, а вот в Европе дешевле не придумаешь.

И это очень больно. Больно, что люди не проходят тест на здравый смысл.

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Навколо тарифів є багато міфів, які більш складні. І віра в яких має хоч якись сенс.

Наприклад міф, що гроші від підняття тарифів йдуть Ахмєтову. Це можна принаймні зрозуміти. Але люди які таке пишуть, не розбираються, як формуються тарифи, як заробляє Ахмєтов, але принаймні у них є логіка. Особливо в Києві, де самі платіжки присилає компанія із структури ДТЕК – Yasno. І тут можна заплутатись, бо ринок електроенергії дійсно складний і зрозуміти, що хтось виробляє електроенергію і продає ії, а хтось просто постачає і виконує функції сервісу, не так і просто. Хоча, звісно, Ахмєтову по барабану тарифи для населення.

Але заплутатись тут можна. І стати жертвою волання, що знов Ахмєтов викачує гроші з простого наріду. Чи віра в експорт. Ну от ляпнув хтось, що досі експортуємо, і спробуй перевір. І навіть якщо всі експерти галузі будуть говорити в один голос, що експорт закінчився як тільки росіяни почали виносити нашу генерацію, все рівно знайдеться якись Вася в інтернеті, який запише відео, що бачив, як фурами відправляли нашу святу електрику в Німеччину.

Але от ці таблички. Як у 2024 році, коли мільйони українців перебралися в Європу, коли у кожного є хтось знайомий в Німеччині чи Британії, можна таке поширювати? Як можна на повному серйозі писати, що в ЄС дешева комуналка. І, певно, британці економлять і взимку ходять вдома у светрах, просто із любові до мистецтва. А не тому що, опалення, і електрика, там до біса дорогі. Навіть для британців.

Я б розумів, коли це писали у глухому селі, де ніколи не бували за кордоном. Але ж ніт. Пишуть люди, які претендують навіть на те, що подорожують і в них є родичі за кордоном. Але от мозок вони включати забувають. Простий аналіз будь-якої інформації, має включати тест на здоровий глузд. Ви маєте задати собі питання, а чи реально що в Лондоні вартість електроенергії в будинку буде менша, ніж у Житомірі.

Як в таке можна повірити? Чи просто працює психологічна фішка, що вам не подобається підняття тарифу, ви не хочете цього і шукаєте будь-яке підтвердження, що це несправедливо? Але ставати жертвою власної упередженості не дуже доречно.

І от хтось зробив ці таблички. Може навіть в Росії. І тепер купа українців не думаючи бігає з цими табличками і постить скрізь. Не думаючи. Не вмикаючи мозок. І ганьбиться. По повній програмі. Не тому, що їх ввели в оману. А тому що навіть не почали думати перед тим, як повірити.

Що це за таблички? Да хто його зна. Може це повний фейк. Може іноді ці табличкі відображають біржову вартість електроенергії. Які зовсім не відповідають тому, що в результаті платить кінцевий споживач. Тим більше, що в Британії і ЄС, переважно, населення платить вищу ціну ніж бізнес. На відміну від України. України, де досі, навіть після підняття тарифу, вартість електроенергії для населення залишається нижче, ніж в Молдові. І в рази нижче, ніж в європейських країнах. Навіть таких як Франція, де купа атомних станцій.

І так, зарплати звісно у нас не такі, як в ЄС. Хоч з точки зору вартості товару це не має ніякого значення. Але це інша розмова. Більш складна. І дуже ідеологізована, особливо в дуже лівому українському суспільстві, де досі не вивітрились радянські наративи, що держава всім все винна. Але ж тут про таблички….