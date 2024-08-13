Как продавать ''Путина'' после Суджи

Боевые действия в Курской области обвалили цену акций бренда "путин" и оживили его предпродажную подготовку. Так как цена бренда была непомерно завышена, то следовало предпринять нечто подобное, чтобы вернуть продавцов реальность.

Брокером с лицензией на торговлю брендом остаётся профессор Соловей, хранящий "путина" в холодильнике. Профессор с прогнозами о здоровье "путина", основанными на источниках в кремле, появился осенью 2018 г., через полгода после назначения "путина" на очередной срок и чемпионата мира по футболу в Москве. Этот чемпионат был авансом кремлёвцам за снятие бренда "путин", чего они не сделали. Но поскольку закрывать тему снятия бренда было нецелесообразно, то появился лицензированный торговец "путиным" в виде профессора Соловья.

В результате историю РФ с 2018 г. и по текущее время вполне можно описывать как историю торговли кремлёвцами на международных площадках обещанием закрыть бренд "путин".

В ней были периоды взлёта и падения котировок бренда. Первый пик взлёта – вторая половина 2020 г. после референдума на пеньках, когда в конституцию РФ вписали много всего, включая верность заветам предков и что семья – это исключительно брак между мужчиной и женщиной. Однако, не утвердили поправку кадырова, что мужчина и четыре женщины – это тоже семья. Взгляд итальянской мафии на семью как на сообщество не ради секса или производства детей, а для бизнеса и жизни, не только проигнорировали, но и осудили как гнусное поветрие Запада.

Осудили, несмотря на то что в монастырях РФ все называют друг друга братьями и сёстрами, а настоятелей – отцом и матерью, вопреки тому, что те не состоят в браке ни с кем. Осудили, вопреки тому, что братан в РФ такое же популярное обращение, как мистер и сэр в англоязычных странах, и настоящие братаны должны при встрече целоваться и обниматься, в отличие от мистеров.

Главным в пеньковом референдуме, разумеется, было не всё это, а так называемое обнуление "путина", в результате которого ему скостили все сроки, а срок полномочий президента в РФ увеличили с 5 до 6 лет. После этого рейтинг у бренда пошёл опять вверх на фоне пандемии, прогнозов о глобальном экономическом кризисе и выборов в США президента. Но самое главное – обнуление позволяет торговать "путиным" до 2036 г.

Вторжение в Украину в 2022 г. стало вторым пиком котировок бренда, но ненадолго. Провал блицкрига, обвал рубля, шквал санкций, против которого уже никто в ЕС не мог возразить, уход оккупантов из Херсона, отказ Киева от стамбульского соглашения, и в финале наполнение трёх труб "Северного потока" морской водой, а не газом, привели к падению котировок "путина" не только на внешних площадках, но и в РФ.

Весной 2023 г. стало очевидным, заморозить Европу не удалось и ЕС выиграл газовую войну у РФ окончательно и бесповоротно. В Украине обещали большое контрнаступление с использованием танков "Леопард" и других разработок НАТО. Акции "путина" зависли, несмотря на захват Соледара и Бахмута, и в кремле напряглись. Демарш пригожина внёс свою лепту в снижение котировки бренда. Но большое наступление не произошло и есть подозрение, что оно предусматривалось лишь в целях пропаганды и давления на бренд.

В итоге "путин" 27 сентября приказал шойгу начать наступление в Донецкой области. Но через месяц кремлёвцы сделали прямо противоположный ход – сыграли на понижение котировки и 26 октября виртуальный "генерала СВР" сообщил о "путине" в холодильнике. К нему присоединились экс-разведчик Жирнов и профессор Соловей, но в дальнейшем монополию на торговлю "путиным" передали профессору.

На фоне попыток рашистов продвинуться к Купьянску и приказа шойгу о наступлении, что привело к началу движений возле Авдеевки, "путин" в холодильнике выглядел как-то нелогично. Особенно с учётом того, что песков сразу стал опровергать тему холодильника, чем отчасти легитимизовал её и накануне выборов путина в марте 2024 г. Кремль делал шаги в прямо противоположных направлениях и одновременно играл на понижение и на повышение котировки бренда.

Кремль демонстрировал Белому дому, что готов гнуть свою линию с наступлением в Донецкой области и всем остальным, но если администрация Байдена пойдёт на уступки, то официальное закрытие "путина" в холодильнике не есть проблема. У кремлёвцев для такой смешанной стратегии было много разных причин. Одна из них бренд "путин" – это товар специфический и им нельзя торговать на переговорах с США, имея гарантию его годности до 2036 г. При наличии такой гарантии торг становится бессмысленным, так как революцию в РФ "снизу" мало кто допускает. Зато союз "чекистов" и олигархов не первый год пытается продать Белому дому план революции "сверху", которая хорошо согласуется с политическим кредо Демпартии.

Так между ними возникает тема для обсуждения, отголоском чего являются жалобы "хороших русских" и кремлёвцев, что не надо давить катком санкций на всех олигархов подряд и тому подобном. Кара-Мурза прямо заявил – снимите секторальные санкции с РФ и оставьте только персональные. Экс-чекист Гудков-старший после входа ЗСУ в Суджу выразился ещё более прямолинейно, если Запад не прессовал бы так олигархов, то они давно принесли бы голову "путина" на блюде.

Гудков не первый из переговорщиков Кремля легендированный под оппозиционера, кто делает такое заявление. Бывало и до него. Просто Гудков устал, а тут ещё ЗСУ в Судже как новая вводная, толкающая котировку бренда вниз, и осложняющая торг. У Гудкова, а он не пустозвон как Соловей, есть две проблемы – американцы не лохи и умеют торговаться, а условия снятия бренда, которые через него и других передают кремлёвцы, завышены и для Белого дома неприемлемы. В результате Абрамовичу, Гудкову и другим никак не удаётся договорится о плате за голову "путина" свежую, прямо из холодильника.

Похожая ситуация после 3 августа и в Венесуэле. Оппозиция со своим лидером "просто Марией" категорично заявила на митинге 3 августа, что пойдёт до конца. В смысле конца Мадуро и чавизма. Мадуро полагал, что сможет задавить революцию репрессиями, но просчитался. Причина в том, что 20% венесуэльцев с 2018 г. сбежали от него за границу, где военторг работает круглосуточно и есть примеры высадки братьев Кастро на Кубе и Че Гевары в Боливии. Мадуро провёл классический митинг-антимайдан и пугал нашествием террористов из-за рубежа. Сгоряча пригрозил отдать нефть Венесуэлы членам БРИКС в расчёте, что они пришлют ему войска.

В результате наметилась перспектива гражданской войны как в Мьянме или в Сирии, но с поправкой, что вокруг Венесуэлы сплошь Америка, а РФ и Китай далеко. После этого президенты Бразилии, Колумбии и Мексики, идейно близкие Мадуро, стали уговаривать его уйти без стрельбы и обсуждать с ним гарантии жизни и имущества видным чавистам. Лулу да Силва теперь пишет мирный план не только для Украины, но и для Венесуэлы, которая, как и Украина с РФ, погружается в пучину переговоров.

Так как после инаугурации "путина" 7 мая и продвижения рашистов за Авдеевкой и началом штурма Нью-Йорка котировки бренда пошли вверх на азиатских и американских биржах, а с ними выросли и аппетиты кремлёвцев, то в Белом доме решили сыграть на понижение того и другого.

В результате туареги сфотографировались с флагом Украины, а ГУР стал рассказывать о наших советниках и дронах в Сирии. В мгновение ока российско-украинская война стала глобальной и виртуально распространилась на Африку и Азию. В кремле на это купились и потребовали от хунт Мали и Нигера разорвать дипотношения с Украиной. Для Нигера это было не проблемой, так как отношений и посольства Украины в нём не было. С 2018 г. в нём не было даже посольства РФ. Третья союзная хунта в Буркина-Фасо этого делать не стала, так как в стране нет туарегов, в отличие от Мали и Нигера. Мидовская Маша, наконец, сделала хоть что-то полезное, и пожаловалась на брифинге на экспансию Украины в Африку.

Шум, поднятый Машей и двумя хунтами, это хорошо, но для реал-политик нужно что-то более реальное. Так появился рейд на Суджу и, похоже, без посвящения Банковой в детали. Котировка бренда "путин" стала резко падать. Белоусов три или четыре раза звонил Остину с требованием объяснений, но тот не брал трубку. В Пентагоне и Белом доме на звонки из Кремля однообразно отвечали, что пока обсуждать нечего. В переводе с английского это означает – умерьте аппетиты и назовите примерную дату снятия бренда и метод. После этого обсудим гарантии для путинистов, как и для чавистов.

В кремле верно оценили ситуацию и не стали объявлять официальную войну Украине. Решили колебаться в той новой переговорной позиции, которую им смоделировал обком в Вашингтоне. Другого варианта у них сейчас просто нет по двум причинам.

Во-первых, если идти на эскалацию и играть в Курскую битву-2, то это будет полный провал с переговорами о формате снятия бренда, гарантиях для путинистов, Дерипаски и остальных. Это означает капитально испортить отношения с Демпартий ещё до избрания Камалы Харис и перечеркнуть все свои перспективные планы на 2025 г.

Вторая причина, Кремль определился и сделал ставку на Харис. Если в 2016 г. линия Кремля была – кто угодно, но только не Хиллари Клинтон, то сегодня – кто угодно, только не Трамп. По этой причине историк Юрий Фельштинский и подготовил книгу на основе плёнок майора Мельниченко, что спецслужбы РФ завербовали Трампа ещё во времена Кучмы. Очень своевременная книга, а "хороший русский" Фельштинский спалился вслед за Марком Солониным.

Выбор Кремля логичен, так как приход Трампа или любого другого республиканца – это конец всех договорённостей с администрацией Байдена и начало переговоров с США с "чистого листа". Продавать республиканцам закрытие бренда в обмен на снятие санкций и подобное сложно из-за их политического кредо, а в нынешней ситуации особенно. Если пойти на Курскую битву-2, то вообще бессмысленно. В 2018 г. Трамп порывался ввести войска в Венесуэлу совместно со своим симпатиком Жаиром Болсонару, президентом Бразилии, но тогда его удалось удержать всем Госдепом. Но никто не удержит Трампа в 2025 г. от отправки войск в Украину, особенно, если республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса.

Таким образом кремлёвцы оказались в ситуации, когда резкая реакция на Суджу создаст большие проблемы в их текущих и будущих отношениях с Демпартий и может испортить предвыборную кампанию Харис.

Поэтому вполне адекватно отреагировали на рейд в Суджу, даже не дозвонившись до Пентагона. Провели все совещания, соответствующие случаю, быстро накинули платок на роток любителям Курской битвы-2, и передали ФСБ контроль за ситуацией в режиме КТО, а не армии. Чуть было не объявили АТО, но смутились из-за очевидной параллели.

Реальных причин для волнений у кремлёвцев нет. Армия Украины расположилась пока по речке Снагость, но этого до неприличия мало. Логично выходить к реке Сейм, заняв два района – Кульбаки и Глушково. Жителей там немного и те получили команду от Курска на выезд. Местность – поля с перелесками. Будет как в Вовчанске, где обе армии разделены рекой. ЗСУ переходить Сейм не будут, а он достаточно широк и местам имеет болотистую пойму, что не способствует играм в ДРГ.

В Судже будет двоевластие Украины и Газпрома, который в 2023 г. объявил о создании собственной ЧВК в довесок к уже имевшимся у него охранным фирмам. В Судже, как в нейтральной полосе, вполне прилично вести переговоры с Газпромом по вопросу транзита газа на 2025 г. – быть или не быть. Можно ещё Орбана туда пригласить, он с удовольствие приедет как получатель газа и "миротворец".

Для Кремля такая ситуация вполне приемлема и даже удобна. Он может кричать в ООН и особенно на саммите БРИКС в Казани, что у РФ тоже что-то отняли, и она пострадавшая и потерпевшая. Именно это он и начинает уже делать, что никак не мешает продвижению войск рашистов в Донецкой области. В таком состоянии вполне можно дожить до 5 ноября и посмотреть, кто станет президентом в США. Если Харис, то торговля брендом "путин" войдёт в новую фазу и РФ продолжит оставаться местом вечно беременным дворцовым или военным переворотом на продажу.

Кремлёвцы быстро осознали такую перспективу и уже на третий день после рейда запустили через телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" тему – разведка знала о подготовке похода на Суджу, но не доложила "путину". В Белом доме это оценили и подыграли – "Блумберг" всё подтвердил, ссылаясь на свои источники. После этого Интернет переполнили версии о зраде, поселившейся в кремле, и конце "путина". Тема холодильника получила второе дыхание, а предпродажные действия толчок к активности.

Лукашенко, с которым таких переговоров как с Мадуро и кремлёвцами не ведут, в этой ситуации начал делать то, что и ожидалось – сбивать по ночам дроны на Беларусью и говорить, что не позволит втянуть себя в войну. Пока говорит, что сбивает украинские, но скоро должен будет сбить и парочку российских для симметрии, если хочет, чтобы с ним кто-то кроме кремлёвцев начал серьёзные переговоры о будущем.