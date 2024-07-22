rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

Как мы можем отомстить за смерть Ирины Фарион?

Сергей ФурсаСергей Фурса

Как мы можем отомстить за смерть Ирины Фарион?
Как мы можем отомстить за смерть Ирины Фарион?

Убийство – это не украинский метод разрешения споров. Даже ценностных. Даже принципиальных.

Майдан 2004 года, Майдан 2013 года…

Начало полномасштабного вторжения в 2022 году.

Далее текст на языке оригинала

Що спільного? Що українці різних політичних спектрів ставали разом. Ліберали разом з консерваторами. Проти ворогів України. І байдуже що нас роз’єднує. Бо є щось єдине, що тримає нас разом. І без цієі єдності неможливі були помаранчева революція, революція гідності, героїзм зими-весни 2022 року.

Тому єдиний, хто може стояти за вбивством Ірини Фаріон чи радіти йому – це той самий ворог, кого завжди бісила єдність українців у критичні моменти. Це Росія. Це той ворог, хто організовував в Україні політичні вбивства десятиліттями.

Яка можлива відповідь на дії ворога? Тільки єднання. Всіх спектрів. Всіх тих, хто любив Ірину Фаріон і кого вона бісила. Це єдина можлива відповідь спільному ворогу. Ворогу, який організовує чи провокує вбивство для роз’єднання.

Наша єдність – це найкраща помста. Помста ворогу, якого ця єдність бісить. І який здатен вбивати, щоб цю єдність порушити.

Наша єдність – це єдиний запобіжник від майбутніх вбивств. Бо якщо ворог побачить, що такі політичні вбивства розділяють нас, він буде продовжувати. І йому буде байдуже, вбиває він лібералів чи консерваторів.

Наша єдність і спільне проживання трагедії загибелі людини – це найкраща відповідь ворогу, який не цінує жодне життя. Це те, що відрізняє нас від ворога. І це те, що формує нашу перевагу. І ми не можемо це втратити….

Источник:facebook.com

Блоги