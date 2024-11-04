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Война в Украине

Кадыров запустил процесс транзита власти

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Кадыров запустил процесс транзита власти
Кадыров запустил процесс транзита власти

Население Чечни по данным 2024 года 1,55 млн человек. Чуть больше половины – женщины и около трети населения – дети до 18 лет, плюс пенсионеры. Таким образом, общая численность взрослого мужского населения составляет примерно 400-450 тысяч. Может Кадыров, который всегда очень бережно относился к чеченцам на фронтах отправить насмерть каждого пятого-шестого мужчину? Более того, не за деньги, а добровольцами? Возможно, но только в том случае, если он верит, что завтра кончится война. Но почему-то мне кажется, он в это не верит.

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Звичайно, теоретично, він міг набрати якусь частину чоловіків в інших регіонах. Але уявити собі, що він це зробив настільки непомітно, що цього ніхто не бачить, мені доволі складно ( 84 тисячі - це тримісячна норма набору для армії РФ по всій Росії).

Що ще може спонукати Кадирова організувати таку армаду ( російське угрупування на Курщині 50 тисяч)? Тільки страх, що завтра його може знести Кремль. В це я також не вірю.

Справді, грою в кровну помсту проти сенатора Сулеймана Керімова. (нагадаю, це повʼязано з контролем за найбільшим російським маркетплейсом Wildberries) Кадиров, де-факто, підставив Путіна і відповідь обовʼязково буде. Справа в тому, що Путін особисто обіцяв цю компанію Керімову і Кадиров, влізши в цю історію поставив під сумнів дії Путіна. Проте, відповідь ця буде не завтра, а як завжди в путінській моделі поведінки, з відтяжкою. При чому, це не означає звільнення чи щось подібне. Класичний приклад такого типу помсти - конфлікт Сєчін (Роснєфть) - Улюкаєв (екс-сю міністр економрозвитку). Сєчін добився посадки Улюкаєва, але втратив всі свою впливи за межами Роснєфті.

На фоні всього цього почали надходити новини про облави в Чечні і навіть нищення "нелояльних". Правда ,Чечня це і так концтабір, тому все те, що ми чуємо і бачимо вкладається в кілька гіпотез:

- Кадиров остерігається помсти Путіна і тому імітує бурхливу діяльність. В логіці війни єдина ознака відданості - передача своїх людей на смерть. А значить, якусь частину чеченців він може відправити на війну. Але точно не 84 тисячі, а набагато-набагато менше.

- В Кадирова загострюється паранойя, особливо в контексті того, що він так чи інакше, але запустив процес транзиту владу.

Висновок простий: нам, як мінімум поки, точно не варто переживати з цього приводу.

Источник:facebook.com

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