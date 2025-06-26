Итоги саммита НАТО в Гааге: сдержанный оптимизм для Украины и ''положительная неопределенность'' Трампа

Состоялся "сокращенный" саммит НАТО в Гааге. "Сокращенным" (по программе и итоговым документом) он стал благодаря подстройке под Трампа после проблем, проявившихся на саммите "Большой семерки" в Канаде и вообще в связи с усилением противоречий внутри НАТО между США и европейскими странами.

Подводя итоги этого саммита, особое внимание уделю эмоциональной составляющей оценок встречи в Гааге. Вокруг саммитов НАТО во время нынешней полномасштабной войны с Россией эмоций у нас очень много. Особенно это проявилось два года тому назад в Вильнюсе. Но тогда и в прошлом году у нас были скорее завышены и не совсем реалистичные ожидания возможного приглашения к членству в НАТО. А вот сейчас была прямо противоположная ситуация. Относительно саммита НАТО в Гааге были большие опасения, причем по разным поводам: что саммит может провалиться и не удастся принять ни одного решения, а это будет признаком кризиса НАТО; что Трамп может проигнорировать этот саммит или внезапно покинуть его (как он это сделал на саммите G-7); что Трамп снова не встретится с Президентом Зеленским, и это будет выглядеть как сознательное игнорирование и признак охлаждения американо-украинских отношений; что Трамп и Зеленский могут снова рассориться, и это негативно повлияет на ход и результаты саммита НАТО; что Украину вообще не упомянут в решениях саммита и мы снова окажемся в серой зоне функционального интереса НАТО; и т.д.

И вот, главные события саммита, а также встреча Трампа и Зеленского произошли. Думаю, что многие в Украине и наша делегация в Гааге выдохнули с определенным облегчением. Разнообразные опасения не подтвердились, скандалов и конфликтов не произошло. Более того, итоговый документ саммита нас полностью удовлетворяет. Встреча Трампа и Зеленского наконец-то состоялась и прошла достаточно дружелюбно. Такой вывод можно сделать по заявлениям самого Трампа. А эмоция Трампа во многих ситуациях – это главный индикатор положения дел. Кстати, хорошее настроение Трампа, и королевский антураж вокруг Трампа (в том числе в прямом смысле – ужин, ночлег и завтрак в королевском дворце), все это также существенно способствовало положительным итогам саммита в Гааге.

Поэтому в эмоциональных оценках саммита в Гааге доминирует определенный оптимизм. Но он должен быть сдержан. И точно не стоит впадать в эйфорию. Усилиями генсека НАТО Марка Рютте удалось избежать потенциальных проблем как в отношениях НАТО с Трампом, так и в согласовании решений саммита. Но риски и кризисные тенденции в НАТО остаются актуальными. Борьба за выживание НАТО и восстановление его политической и военной возможности только начинается. То же касается и взаимодействия между НАТО и Украиной. Очень хорошо, и это большой успех наших друзей в НАТО и украинской дипломатии, что в итоговом документе саммита НАТО зафиксировано, что "союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и взносы в ее оборонную промышленность". По сути, это означает, что де-факто мы в НАТО, а вот решение вопроса де-юре откладывается как минимум на время президентства Трампа, и в значительной степени будет зависеть от условий завершения российско-украинской войны.

Еще более сдержанным должно быть восприятие встречи Трампа и Зеленского и его последствий. Эта встреча была крайне необходима для того, чтобы донести до Трампа украинскую позицию по ситуации на фронте и в переговорном процессе, нашу потребность в американском оружии, особенно в системах ПВО. Похоже, что это в значительной степени удалось. И это уже весомый результат, учитывая сложности коммуникации с Трампом. Но не стоит думать, что после этой встречи сразу изменится отношение Президента США к путину, к Украине, что он возобновит поставки Украине оружия и усилит давление на Россию.

Ответы Трампа на его пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Гааге показали неуверенность и неопределенность Президента США по ключевым вопросам – что нужно сделать для прекращения войны между Россией и Украиной? Будут ли возобновлены поставки оружия для Украины? Хотя эту неопределенность я бы все-таки назвал относительно позитивной для Украины, по контексту и тональности высказываний Трампа. Все-таки есть шансы на определенные положительные решения. Когда у Трампа проявляется негативная неопределенность, он тоже не знает, что делать или меняет свои мысли и решения, но при этом происходит взрыв раздражения и негативных эмоций. Однако настроения Трампа так же изменчивы, как погода в Новой Англии, и не на них нельзя полагаться. Поэтому с Трампом нужно работать регулярно как напрямую, так и через наших партнеров.