Задержана группа русских агентов. Готовила теракт в Житомире. Задержанная группа в Киеве готовила подрыв милицейского патруля. Задержаны поджигатели техники военных – Киев, Сумы, Прикарпатье. Кировоградщина – задержанный российский агент, готовивший подрыв электростанции. Это я читаю сообщение СБУ всего за три дня. А вот смотрю приговоры судов за этот же короткий период. По материалам Службы 15 лет получил наводчик ракет в Харьков, приговор наводницы из Житомирщины и т.д.

О чем свидетельствует такая интенсивность задержаний? Россияне не могут создать стали агентурные группы в Украине. Агентов, с которыми они работают, СБУ обезвреживает быстрее, чем успевают получить вознаграждение за свои преступления. Команда Малыша разгромила российские сети в первый год полномасштабного вторжения. И сейчас продолжает успешно выполнять работу по уничтожению новой российской агентуры. Служба не только сражается на фронте с оккупантами, но и эффективно обезвреживает внутренних врагов и подтверждает, что является эффективной спецслужбой воюющей страны. Важная статистика: все поджигатели авто военных задержаны.

Что же двигает людьми, начинающими работать на врага? Вот дело житомирской наводницы, которая на этой неделе получила приговор по материалам СБУ. На фото дородная молодая женщина, идейная поклонница России. Пыталась узнать локацию ремонтных баз для тяжелого вооружения ВСУ, уже договорилась с российским игру по эвакуации – должна была уехать в ЕС, а уже оттуда в РФ. Ближайшие 15 лет проведет за решеткой.

Или целая группа агентов, готовивших теракт возле райуправления полиции в Житомире. Эти пять агентов эвакуироваться в РФ не планировали. А "всего-то" хотели заработать денег, устроив теракт в родном городе. По инструкции российских кураторов начинили взрывчатку гвоздями и замаскировали в термосе, а ее детонацию осуществили "удаленно" с помощью мобильного телефона. При этом россияне им не доверяли, поэтому на месте происшествия преступники установили скрытые видеокамеры, фиксировавшие подрыв в режиме реального времени. Таким образом, отчитывались. В настоящее время вся группа задержана. Руководитель – бывший зек из Харькова, 46 лет. Все остальные, местные молодые люди 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали эти "компоненты" из тайника и по предоставленным схемам в съемной квартире изготовили взрывное устройство. Двое других – установили видеокамеры вблизи госучреждения, заложили там взрывчатку и привели ее в действие. Это террористический акт по предварительному сговору – у каждого из молодых людей есть все шансы сесть на 12 лет.

Мотивы, как видим, разные. Что объединяет всех фигурантов СБУ? Все они в ближайшие годы проведут в украинских тюрьмах. И как говорил один беглец в Ростов "Я им не завидую". Потому что к предателям страны там, говорят, особое отношение.