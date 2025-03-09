Исторический рекорд. Теперь газ РФ дороже, чем в США

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

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Провідний морський перевізник Росії "Совкомфлот" підбив підсумки 2024 року, які демонструють стрімке погіршення фінансового стану компанії на тлі західних санкцій і глобальної ізоляції.

Чистий прибуток компанії за міжнародними стандартами фінзвітності (МСФЗ) обвалився до $424 млн, що майже вдвічі менше, ніж роком раніше ($943 млн).

До того ж показники виявилися значно гіршими за очікування аналітиків, які прогнозували хоча б $568 млн прибутку.

Також серйозно скоротилась EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) – до $1,041 млрд, тоді як у 2023 році компанія ще могла похвалитися $1,572 млрд.

Цифри лише підтверджують глибоку кризу, в якій опинився російський флот під тиском санкцій Заходу, обмежень на страхування та фінансування, а також через ризики вторинних санкцій проти суден, які перевозять російську нафту та паливо.

На тлі продовження санкційної політики та дедалі жорсткіших заходів з боку США та ЄС перспективи "Совкомфлота" залишаються похмурими, а Росія продовжує втрачати позиції на глобальних транспортних ринках.

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У Росії обвал імпорту іномарок – автопром все глибше занурюється у кризу.

Російський авторинок продовжує стрімко деградувати на тлі санкційної ізоляції та економічної нестабільності. За підсумками лютого 2025 року імпорт нових легкових авто у Росію впав на рекордні 73% у річному вимірі, скоротившись до 16,2 тисячі одиниць.

Постачання вживаних авто також обвалилися – мінус 20%, що свідчить про різке падіння купівельної спроможності Росіян і поступову деградацію навіть вторинного ринку.

Причини краху очевидні: масова втеча світових брендів, різке підвищення утилізаційного збору восени 2024 року, зростання цін і небажання бізнесу "заморожувати" кошти на стагнуючому ринку.

Темпи падіння можуть лише прискоритися – Росія залишається без якісного автопарку, а власна промисловість не здатна закрити дефіцит сучасних автомобілів.

Все це – черговий сигнал про те, як санкційна політика і технологічна блокада продовжують ламати залишки російської економіки.

• 3 •

Вперше в історії внутрішні ціни на газ у Росії перевищили американські.

За даними російських ЗМІ, вартість тисячі кубометрів блакитного палива в регіонах РФ у 2025 році становитиме від 5 до 8 тисяч рублів, що дорівнює майже 90 доларам, тоді як у США ціна не дотягує до $80.

Причина абсурдної ситуації проста – провал "Газпрому" на європейському ринку, який приніс російському бюджету понад $40 млрд збитків щороку після втрати експорту.

Тепер компенсувати втрати змушені самі Росіяни, оплачуючи газ за завищеними тарифами.

У той час як РФ залишилася без прибуткових контрактів у Європі через війну проти України, влада країни перекладає фінансову діру на плечі свого населення та бізнесу, роздуваючи внутрішні ціни до рекордних рівнів.

Замість того, щоб модернізувати економіку та припинити агресію, кремль змушує власних громадян платити за геополітичні авантюри, штучно підтримуючи мертві прибутки "Газпрому".

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Російський ЗПГ продовжує надходити в ЄС.

Попри заявлені цілі ЄС зменшити залежність від російських енергоносіїв, у січні-лютому 2025 року обсяг постачання російського зрідженого газу (ЗПГ) до Європи зріс на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 3,92 млрд кубометрів, повідомляє аналітичний центр Bruegel.

Такий приріст відбувся на тлі тимчасового падіння обсягів американських постачань майже на 20% у лютому, що створило "вікно можливостей" для кремля частково компенсувати втрати на інших ринках.

Втім, у загальній картині російський ЗПГ продовжує втрачати частку у структурі імпорту ЄС. Основними джерелами постачання залишаються США (12 млрд куб м за два місяці), а також Африка (3,3 млрд куб м) та Близький Схід (2,2 млрд куб м). Загальний обсяг закупівель газу в ЄС зріс на 7% – до 22,3 млрд куб м.

Спроби Росії наростити постачання ЗПГ в умовах санкцій та ізоляції – це прагнення зберегти критично важливі для режиму валютні надходження для фінансування війни проти України.

Євросоюз закликають пришвидшити роботу над новими санкціями щодо російського ЗПГ, щоб перекрити ці лазівки, через які кремль продовжує фінансувати агресію проти України.

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Росія постачає дизель до Сирії на танкерах під санкціями США.

Москва продовжує ігнорувати міжнародні санкції, нарощуючи постачання енергоносіїв до підсанкційних режимів.

За даними LSEG, Росія вперше за понад десять років відправила до Сирії партію дизельного пального на борту танкера Prosperity, який перебуває під санкціями США.

8 лютого судно під прапором Барбадосу завантажило близько 37 тис. тонн дизелю у порту Приморськ і наразі перебуває біля сирійського порту Баніас. Танкер управляється дубайською компанією Fornax Ship Management, яка вже фігурує у списку підсанкційних структур США.

Це перша пряма поставка російського дизеля до Сирії з 2013 року – країни, яка, як і Росія, перебуває під міжнародними санкціями через війну та злочини проти цивільного населення.

Факт доставки пального на підсанкційному судні свідчить про відверту спробу кремля зберегти геополітичний вплив через порушення глобальних обмежень, попри ризик кримінальної відповідальності для залучених компаній та осіб.

Такі дії Москви – це прямий виклик західним санкційним механізмам, і закликають до негайного посилення контролю за "тіньовим флотом", яким Росія забезпечує режим Асада та фінансує продовження війни проти України.

• 6 •

ЄС розглядає можливість відновлення транзиту російського газу до Словаччини через Україну, щоб уникнути блокування фінансової допомоги Києву з боку прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Проєкт підсумкової заяви саміту Європейської ради у Брюсселі передбачає втручання керівництва ЄС для укладання угоди, яка дозволить Москві відновити експорт газу через українську територію. кремль намагається використати енергетичний шантаж для ослаблення солідарності ЄС та посилення впливу через проросійські уряди Словаччини та Угорщини.

Спецсаміт ЄС покликаний знайти альтернативні способи підтримки України після того, як президент США Дональд Трамп заморозив військову допомогу та співпрацю з Європою. Водночас популісти Фіцо та Орбан погрожують зірвати спільні ініціативи, чим лише грають на руку Кремля.

На тлі повномасштабної агресії Росії такі кроки несуть ризики посилення залежності Європи від російських енергоресурсів і розколу серед союзників України.

• 7 •

Лідери Європейського Союзу на позачерговому саміті у Брюсселі схвалили масштабний план підвищення обороноздатності Європи, відомий як "ReArm Europe", який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро.

Основні аспекти плану:

Фіскальна гнучкість: Призупинення бюджетних правил ЄС дозволить державам-членам збільшити витрати на оборону, потенційно вивільнивши до 650 мільярдів євро протягом чотирьох років.

Оборонні кредити: Надання 150 мільярдів євро у вигляді кредитів для спільних оборонних проєктів, таких як системи повітряної та ракетної оборони.

Перенаправлення бюджету: Перерозподіл існуючих фондів ЄС, включаючи кошти на згуртованість, для інвестицій в оборону.

Роль Європейського інвестиційного банку (ЄІБ): Зняття обмежень на кредитування ЄІБ для підтримки оборонних підприємств.

Союз заощаджень: Створення механізму для мобілізації приватного капіталу в оборонний сектор, що підвищить інвестиції у цю галузь.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності зміцнення оборонних спроможностей Європи, враховуючи сучасні геополітичні виклики, зокрема війну в Україні та невизначеність щодо підтримки з боку США.

Цей крок підкреслює рішучість ЄС посилити власну оборону та підтримати Україну на тлі зростаючих загроз з боку Росії.

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США погрожують агресивними санкціями проти Росії задля миру в Україні.

Вашингтон демонструє готовність посилити тиск на Кремль: міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація без вагань запровадить нові агресивні санкції проти Росії, якщо це сприятиме завершенню війни в Україні.

"Ми діятимемо рішуче й безкомпромісно, аби максимально посилити вплив на Росію та забезпечити результат на переговорах. Обмеження будуть спрямовані на найчутливіші сектори, включно з енергетикою", – наголосив Бессент, розкритикувавши попередню адміністрацію Байдена за "слабкі" заходи.

Тим часом, попри продовження санкцій проти РФ на рік, команда Дональда Трампа паралельно готує план їх пом'якшення.

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Латвія закликає повністю закрити ЄС для Росіян – візи під загрозою через гібридну війну.

Глава МВС Латвії Ріхард Козловскіс закликав країни Євросоюзу повністю припинити видачу шенгенських віз громадянам Росії. Він попередив, що поїздки Росіян можуть становити пряму загрозу внутрішній безпеці ЄС, зважаючи на триваючу війну в Україні та активні прояви гібридної агресії з боку Москви.