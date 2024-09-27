Идеальный американский шторм

1. К сожалению, все то, что сейчас происходит в США – это большая политтехнология. Аналитики Трампа предложили совершить предвыборный рывок за наш счет. В штатах сейчас идет борьба за 8% тех, кто может изменить свою точку зрения.

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І основна гра республіканців звелася до двох речей:- перебити тему "Росія втручається в вибори на боці Трампа" (нагадую про скандал з розслідуванням фінансування правих блогерів через Russia today). Зараз головний наратив республіканців: демократи виписали Зеленського, щоб воювати проти Трампа на боці Каміли Гаріс.- Все це відбувається на фоні ядерного загострення Путіна, який дуже вчасно виліз зі своїми ядерними погрозами. І тут маємо другий наратив Трампа: "при мені такого б не було і тільки я зупиню ядерну війну Путіна". Я далекий від того, щоб просувати конспірологічні теорію "Путін підігрує Трампу" або навпаки "Трамп підігрує Путіну". Але ми маємо співпадіння в часі двох посилів по два боки Атлантики. І це породжує дуже сильну позицію Трампа: виберіть мене і ядерної війни не буде. Ця теза буде однією з важливих тем останніх тижнів виборів. До цього варто додати ще одну тезу трампістів, яка зводиться до того, що при Демократах Ізраїль перестане існувати.

2. Україна опинилася в надскладній ситуації, коли не можна скотитися в підтримку однієї з партій при умові, що демократам складно зараз грати з Україною, а серед республіканців немає, бодай кістяка впливових гравців, які б готові були зараз просто нас чути. Вся ця історія буде мати колосальні наслідки в майбутньому,. Навіть за умови перемоги. Гаріс, ми матимемо справу з республіканським конгресом. Ситуація, за своїм напруженням, наближається до кольчужного скандалу і єдине, що можна тут порадити, так це два моменти:- найстрашніше в політиці - це почати ображатися, не маючи козирі в рукаві (детально я все це описав в своїй книзі "Політики не брешуть", якщо цікаво, прочитайте відповідну главу). Так от, якщо ми станемо в позу ображеного - ми програли.- Зараз Росія почне розігрувати внутрішньоукраїнську карту розколів, тим більше, що всі Актори українського політикуму вже бʼють копитами. 3. В іншій частині світу, Саудівська Аравія вирішила, де-факто, вийти з угоди ОПЕК+ і тепер робить ставку не на утриманні ціни, а на збереженні долі ринку (нагадаємо, що з першого місця в КНР їх потіснили росіяни). Не вдаючись в складні нафтові колізії треба розуміти два важливих аспекти:- собівартість російської нафти приблизно 25-27 доларів, бюджет має проблему, коли ціна опускається до 42-44 доларів. Тому нинішнє падіння до 65-67 доларів не є крииичним для росіян. Поки нафта буде в районі 60 , грошей у Путіна більш ніж достатньо. - Вихід саудитів із угоди розвʼязує росіянам руки в Ірані та Ємені. І це стає загрозою для нас як безпосередньо (збільшення поставок зброї, повне переключення США на врегулювання близькосхідного конфлікту) так і опосередковано. Росія давно шукає Сирію-2, яка змусила б Захід сісти з нею за стіл переговорів. Я повторю тут тезу, яку говорю вже доволі давно: росіяни хочуть продавати не ситуацію в Україні, вони хочуть продати Заходу те, що вони можуть стати гарантом стримування КНДР, Ірану та ряду інших країн в різних точках світу від ескалацій. Це їхня базова гра.

Це і є елементи ідеального шторму, який вже розпочався. Стати гордо проти вітру - це майже 100% загинути. Особливо на фоні того, що ми почали активно жити внутрішньою політикою.