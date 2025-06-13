Хочешь мира – готовься к войне: когда закончится война в Украине

Я только хочу напомнить, что перед тем, как договориться о мире между Украиной и Россией, американская администрация договорилась о мире между Израилем и Ираном.

Я шокирован тем, какое количество людей и в украинском обществе в целом, и среди политической верхушки до сих пор верит в то, что Трамп придет – порядок наведет.

А это очень опасная вера. Ведь из этого следует, что скоро война завершится. Будут выборы. Придут большие деньги на восстановление страны. Инвестиции. Люди вернутся, которые из-за войны уехали.

Поэтому нужно готовиться к выборам. Готовиться делить деньги на восстановление. Ну и так далее. Что из этого следует для рядовых украинцев, сами понимаете.

Война не закончится до того момента, пока Россия не потеряет способность вести войну. Можете считать меня неисправимым оптимистом – я думаю, что этого не придется ждать годами. Можете считать меня неисправимым пессимистом – я уверен, что никаких других факторов завершения войны не существует.

Но из этого следует очень простая вещь, хоть и парадоксальная – как и все в стратегическом искусстве и науке. Чем дольше мы продолжаем думать, что война скоро закончится, тем дольше война будет продолжаться. Чем быстрее мы настроимся на долгую войну, тем быстрее война завершится.

Эту парадоксальную идею мозг отказывается воспринимать, как собственно, и любую другую основополагающую идею стратегии, начиная с самой простой: хочешь мира – готовься к войне.

Вывод прост: если вы все еще не решили отдать все возможные силы нашей победе, самое время это сделать – службой в армии, волонтерством, работой в оборонке, донатами денег, времени или крови, или другим способом. Тогда война скорее завершится.

И к политикам: у нас есть шанс когда-то провести выборы только в том случае, если сейчас вы о них забудете. Совершенно и надолго.