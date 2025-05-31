Грузинский сценарий для Украины: инсинуации и реальность

После публикации в JP Morgan четырех вероятных сценариев окончания войны, появилась масса публикаций о грузинском сценарии развития событий. Но давайте разберемся с тем, что такое грузинский сценарий и может ли он реализоваться у нас.

Прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что пока идут тяжелые боевые действия – это все теоретическая футурология. проходят в Грузии.

• 1 •

Я оцениваю потенциал пророссийского электората в Украине на сегодняшний момент в 10-15%, как максимум (этот вывод я делаю на основе нескольких социологических исследований, которые проводила "Деловая Столица" совместно с New image group. Это важный аспект для того, чтобы мы попытались понять дальнейшие возможные электоральные изменения. шансов на победу пророссийского кандидата в президенты практически нет.

• 2 •

Поражение Саакашвили и победа партии Иванишвили, которая дала старт развороту Грузии в сторону РФ, состоялась в тот момент, когда партия Иванишвили смогла получить поддержку большинства грузинов. Вспомнить, что возвращение Саакашвили сломало игру оппозиции. Потому что в Грузии Саакашвили ассоциировался с хаосом и войной.

• 3 •

Это прекрасно понимают в Кремле. И базовое отличие от грузинского сценария состоит в том, что в случае прекращения огня россиянам будут важны две вещи: хаотизация украинской политики и подкуп политических элит.

• 4 •

Возвращаясь к электоральным вопросам, можно с большой судьбой допустить, что цель Кремля на ближайшие два электоральных цикла – создание мощной ватной партии, которая будет иметь золотую акцию в парламенте, а не победа на президентских или парламентских выборах.

• 5 •

Можно ли избежать этого сценария? Можно, но только при одном условии преодоления колоссального управленческого кризиса в котором мы находимся с начала 2000-х годов.