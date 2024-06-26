Готовность к миру или повышение ставок? Что сейчас происходит между РФ и Украиной

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что готов прекратить войну, однако условия, которые он перечислил, неприемлемы ни для Украины, ни для радикальных российских националистов. Независимые аналитики опасаются, что подобная "формула мира" может привести лишь к обострению противостояния, пишет СЕРА.

Накануне мирного саммита в Швейцарии Путин озвучил свою версию окончания войны в Украине. Он заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО и иметь "нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус", а также обеспечить права русскоязычных, пройти "денафицикацию", "демилитаризацию" и "принятие новых территориальных реалий". Запад же, согласно его плану, должен снять с России все санкции.

Независимые СМИ отмечают, что в последнее время Путин неоднократно поднимал тему возобновления мирных переговоров в своих публичных выступлениях, и подчеркивал, что Россия готова вернуться к ним. Об усталости российского общества от войны сигнализируют и данные соцопросов, согласно которым радикальных "ястребов" насчитывается всего 19% населения.Однако некоторые независимые комментаторы всерьез опасаются, что ультиматум, озвученный Путиным, сигнализирует не о его готовности к переговорам, а напротив, демонстрирует выход из переговорного процесса, который, возможно, негласно осуществлялся все это время. Ставя заведомо невыполнимые условия, российский президент тем самым дает понять, что намерен продолжать войну и не пойдет на уступки.

Политолог и публицист Владимир Пастухов полагает, что следствием такого ультиматума может стать активизация противостояния Кремля с Западом, к примеру, резкое усиление диверсионной активности и хакерских атак в Европе.Косвенным подтверждением такого вывода является реакция, с которой близкие к Кремлю радикальные националисты подхватили высказывание Путина, называя его "очень верным ходом". Именно так ситуацию прокомментировал "православный олигарх", основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, открыто выразивший надежду, что Запад отвергнет выдвинутые Путиным условия, а значит, война продолжится. Такого же мнения придерживаются и его соратники.Однако часть радикал-патриотов, сторонников ныне арестованного активного участника "гибридной" войны против Украины 2014 года Игоря Гиркина (Стрелкова) негативно оценила даже радикальные путинские требования, считая, что их принятие больше послужит интересам США и Китая. По словам его соратника Максима Калашникова, в случае предложенной Путиным остановки войны на его условиях, "антирусская государственность Украины сохраняется на 80% ее территории".К тому же, как отметил Калашников, "блок НАТО пополнился шведами и финнами", а российская экономика неминуемо начнет слабеть после сокращения военных заказов, отчего Москва будет еще больше зависеть от Пекина. При этом Калашников не скрывает, что уровень жизни на свободных территориях Украины будет выше, чем в оккупированных Россией регионах.Словом, очевидно, что часть националистического крыла полностью не приемлет "мирных" инициатив Владимира Путина, а часть поддерживает их только потому, что в силу их радикальности считает нереалистичными, то есть неспособными привести к миру. Отсюда возникает вопрос, сможет ли Владимир Путин закончить войну, даже если на самом деле захочет этого?

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский неоднократно заявлял, что Владимир Путин не сможет закончить войну как минимум потому, что сделал своей основной опорой так называемых "национал-патриотов", то есть радикальных националистов. При этом их влияние действительно увеличивается.Показательно, что с начала полномасштабной войны с Украиной в России стало стремительно расти количество клубов "академистов" – студенческих объединений националистов-консерваторов, которые открываются в университетах по всей стране. Спонсирует этот проект уже упомянутый Константин Малофеев. Помимо "философских бесед" и проведения прославляющих войну лекций, студенты обучаются навыкам управления дронами, плетут маскировочные сети, мастерят окопные свечи и занимаются доносительством на противников войны: от популярных артистов до собственных преподавателей.

По мнению аналитика исследовательского центра "Сова" Веры Альперович, развитие таких проектов способствует повышению уровня насилия, поскольку основано на крайне правой, ксенофобской идеологии. "Эта идеология в принципе так устроена, что ее сторонники всегда занимаются травлей какой-то части общества", – отмечает правозащитница.

Впрочем, Кремлю не впервой создавать молодежные организации, занимающиеся травлей оппозиции и меньшинств. Раньше эта функция возлагалась на созданное в 2005 году прокремлевское движение "Наши". Однако со временем движение не оправдало возложенных на него надежд, поскольку фактически превратилось в трамплин для молодых карьеристов.

Следующей попыткой натравить молодежь на несогласных стало создание организаций последователей "новых идеологов", к примеру, коммуниста Сергея Кургиняна. Возникшее вокруг его идей движение "Суть времени", в отличие от "академистов", было левым, однако выполняло примерно те же функции борьбы с оппозицией.

Последователи Кургиняна организовали "митинги против оранжевой революции" в 2012 году, вместе с консерваторами боролись с "ювенальной юстицией" и поддерживали войну на Донбассе. Несмотря на то, что, в отличие от движения "Наши", большинство участников "Сути времени" верили в то, что состоят в оппозиционно-патриотической организации, Кремлю удавалось полностью контролировать их.Исходя из этого, велика вероятность того, что Администрации президента и в этот раз удастся взять под контроль основные националистические объединения. Однако проблема того, что происходит в России, сейчас намного серьезнее, чем угроза очередного бунта радикалов.

Основная опасность заключается в том, что сам Владимир Путин, похоже, сам все сильнее верит в радикальную идеологию и исходящую из нее свою "историческую миссию". Ультиматум, выдвинутый им в качестве "формулы мира", может являться не сигналом выхода из закулисных переговоров, а индикатором того, что российский президент оценивает ситуацию все менее адекватно. Уже упомянутый Владимир Пастухов предполагает, что рано или поздно Путин открыто возьмет на вооружение идеологию национал-социализма. В этом случае разница между Кремлем и радикальными националистами окончательно сотрется.