Евросоюз хочет создать альтернативу НАТО. И это логический шаг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Евросоюз от попыток конкурировать с Альянсом и создавать альтернативные структуры. По его словам, стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО.

То есть он не понял главного. Альтернативные структуры создают именно потому, что вложение ресурсов в НАТО кажется бессмысленным.

Не дает ожидаемого эффекта. Трус и нерешительность Альянса и его ключевого игрока (под руководством нерешительного Байдена) – вот вся причина.

Если бы Альянс сбивал российские дроны и ракеты, застави Путина забраться из Украины просто своей решимостью – все! Какие альтернативные структуры? Зачем, если все работает?

Но она не работает. Глубокая озабоченность – не работа. А ресурсов жрет много. Закон эволюции – меняйся или уступи место. ООН, Красного креста и ОБСЕ, кстати, это также...