Европу накрывает ''правая'' волна: какие изменения ждут Украину

Правая волна в Европе не остановится, Франция только ее часть. Она не смоет Европу, но будет ощутима еще долго.

Ведь правые предлагают простые и понятные, хотя, конечно, более чем контроверсионные ответы.

Их преимущество в том, что другие и таковых не предлагают, дефицит лидерства в Европе зашкаливает.

Правые будут влиять на все решения относительно нас, нашей безопасности, поставок оружия, выделения денег и вступления в ЕС.

Нам нужно научиться говорить с ними. Конечно. не с теми, кто финансируется из Москвы, но со всеми остальными.

После войны у нас будет немалое пространство для тех, кто будет или сочтет себя правым. Важно, чтобы они нашли общий язык с другими европейскими правыми. Но также важно, чтобы нас не видели как "правую" страну, ведь традиционные европейские партии будут видеть в этом угрозу для себя и могут тормозить процесс вступления в ЕС.

Все это, возможно, кажется чем-то совершенно абстрактным сейчас, но правые – это новая нормальность европейской политики, и нам придется иметь с ней дело.