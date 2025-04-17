Позиция многих моих коллег по эмиграции не выдерживает никакой критики. Эта вечная попытка остаться в белых перчатках — "мы ни при чём" — вызывает недоумение. Вы при чём. Мы все в этом дерьме, это дерьмо лежит на нас всех. Хватит делать вид, что вы к этому не имеете отношения. Чем дольше вы притворяетесь, тем больше становитесь соучастниками путинских преступлений.

С каждым российским ударом по Украине рассыпается в пыль позорная ложь о "войне Путина". Это не война Путина. Это война России. Хватит лгать Западу, что в России есть антивоенное движение. Есть какое-то количество приличных людей, которые молчат. Но это всё равно единицы на общем фоне. Кто-то сидит в тюрьмах — но и они попали туда не потому, что мечтали о подвиге. Таких героев, как Скобов и Горинов, — считаные единицы.

Безусловно, за происходящее есть историческая вина на всех нас, но куда большая вина лежит на тех, кто, сидя на грантах, пытается обманывать западное общественное мнение, продолжая рассказывать сказки про то, что есть какая-то "другая Россия", которой нет.

Война стала обыденностью, убийства стали обыденными. И наше дело — кричать, что убийства не могут быть обыденностью. Путин — военный преступник, и все люди, которые работают на Путина, — военные преступники. Любая попытка смазать эту картину делает человека тоже соучастником.

Сегодняшняя путинская Россия — это враг, как фашистская Германия. Поэтому надо помогать Украине выиграть войну, и да, надо дать Украине ракеты, которые будут лететь по Москва-Сити. Это принципиальная позиция, которую должен занимать любой человек, считающий себя русским патриотом.