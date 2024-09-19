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Экономическое бронирование. Есть ли возможность сделать все справедливо?

Владимир ОмелянВладимир Омелян

Экономическое бронирование. Есть ли возможность сделать все справедливо?
Экономическое бронирование. Есть ли возможность сделать все справедливо?

Дискуссия по экономическому бронированию должна была вестись исключительно в ключе целесообразности введения правила: работаешь-служишь-работаешь.

Правительство планирует и сообщает нации: для победы нужно 400 тыс. пехотинцев, 300 тыс. операторов БПЛА, 100 тыс. танкистов, по 50 тыс. логистов, юристов и других штабистов и тд.

Эти люди вступают в ряды ВСУ после тщательного отбора по специальности, персональным данным и способностям. С гарантией, что его ожидает надлежащая подготовка, обеспечение и служба по специальности. "Все вы пехотинцы" – эта фраза звучит только в том случае, когда в бою уже погибли все генералы вместе с Верховным главнокомандующим.

На государственную службу руководящего состава должен иметь право трудоустроиться только человек, служивший в армии. Единственное исключение – состояние здоровья, и то, когда доказан уникальный случай, что служить не можешь, а работать действительно достойный и обладающий экстраспособностями государственного управления.

И оставить остальных людей, которые сейчас не задействованы в армии, в покое! Они должны работать, платить налоги и концентрировать свои усилия на победе.

Вот тогда все спокойно будут называть это экономическим, политическим, общественным, культурным и другими фронтами.

И будет меньше пафоса, а больше результата.

Источник:facebook.com

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