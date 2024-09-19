Экономическое бронирование. Есть ли возможность сделать все справедливо?

Дискуссия по экономическому бронированию должна была вестись исключительно в ключе целесообразности введения правила: работаешь-служишь-работаешь.

Правительство планирует и сообщает нации: для победы нужно 400 тыс. пехотинцев, 300 тыс. операторов БПЛА, 100 тыс. танкистов, по 50 тыс. логистов, юристов и других штабистов и тд.

Эти люди вступают в ряды ВСУ после тщательного отбора по специальности, персональным данным и способностям. С гарантией, что его ожидает надлежащая подготовка, обеспечение и служба по специальности. "Все вы пехотинцы" – эта фраза звучит только в том случае, когда в бою уже погибли все генералы вместе с Верховным главнокомандующим.

На государственную службу руководящего состава должен иметь право трудоустроиться только человек, служивший в армии. Единственное исключение – состояние здоровья, и то, когда доказан уникальный случай, что служить не можешь, а работать действительно достойный и обладающий экстраспособностями государственного управления.

И оставить остальных людей, которые сейчас не задействованы в армии, в покое! Они должны работать, платить налоги и концентрировать свои усилия на победе.

Вот тогда все спокойно будут называть это экономическим, политическим, общественным, культурным и другими фронтами.

И будет меньше пафоса, а больше результата.