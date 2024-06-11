Две швейцарские и одна китайская карта для Москвы

Кремлёвцы подняли планку войны, когда провели 7 мая инаугурацию "путина" и 10 мая вновь вторглись в Харьковскую область в дополнение к наступлению возле Авдеевки и попыткам захвата Часова Яра. Это плюс разрушение рашистами Змиевской, Охтырской и Трипольской ТЭС, две атаки на ДнепроГЭС и блэкаут с конца мая вынудили союзников срочно реагировать.

В результате в последнюю декаду мая и особенно в три финальных его дня появился каскад разрешений бить западным оружием по рашистам в РФ и вагоны с ним, решения о конфискации активов РФ, а также серия призывов и обещаний направить советников и инструкторов в Украину. После этого кремлёвцы оказались перед эпическим камнем на раздорожье и вопросом, что им дальше делать.

Продолжения логично ожидать на саммите мира в Швейцарии, где около ста государств одобрят удары по РФ не только западным, но также восточным и южным оружием, и примут декларацию, одобряющую отправку его и инструкторов в Украину. Их отправка – это естественный шаг, поскольку кто-то должен показывать, как им пользоваться и вести постпродажный сервис. Это как с иностранными автомобилями, за которыми всегда идёт компания-производитель с запчастями и аналитиками рынка.

Если украинская дипломатия постарается, то может добиться и большего. Французский журналист на Дне "Д" не случайно спросил Зеленского, хочет ли он высадки в Украине десанта союзников такой, как во Франции в 1944 г., и тот ответил утвердительно. Стоящий рядом Макрон улыбнулся и заговорщицки подмигнул, при том, что в повестке саммита в Швейцарии номинально всего три из десяти пунктов Украинской платформы.

О сужении платформы с 10 до 3 пунктов сообщил 6 июня "Блумберг", и Кулеба 8 июня подтвердил эту информацию. Это возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины и прекращение РФ ядерного шантажа, свобода вывоза Украиной зерновых по Чёрному морю и третий пункт – возврат в Украину всех пленных и депортированных, в том числе детей, похищенных рашистами.

Очевидно, что выполнение к осени этих трёх пунктов станет для РФ льготным входным билетом на следующий саммит мира и условием начала с ней практических переговоров по более широкому спектру тем. Если РФ откажется их выполнить к сентябрю, то её могут на следующий саммит осенью не пригласить и лишь информируют о его решениях. Выбор формата информирования будет прямо зависеть от поведения кремлёвцев в оставшуюся до саммита неделю, во время него и после него, как и формат приглашения на него РФ, если оно будет.

Де-факто это уже приглашение Москвы к переговорам, причём так, как она того хочет, без обязательства прекратить военные действия и не по формуле резолюций ООН в 2022 г. – сначала вывод оккупационных войск, а затем переговоры. Украинская армия с прошлой осени ни больших, ни малых контрнаступлений не предпринимает, так что прекращение огня зависит только от Москвы. По сути, РФ создали все условия, которых она требовала для начала переговоров. Даже пекинские дипломаты не знают к чему придраться и лишь жалуются, что РФ не пригласили на саммит мира с правом вето на мир.

Но в реальности Пекину безразлично, пригласили или не пригласили РФ, у него свои планы и далеко идущие. Для Пекина в их контексте даже лучше, что не пригласили – это толкает Москву в его объятия. Толкает как напрямую, чему свидетельством явка в Пекин "путина" со всем правительством РФ в мае, так и через структуры БРИКС и ШОС. Пекин только на словах говорит о своей внеблоковости, а на практике пытается собрать под себя блок "Пояс – путь" и очень обижается на тех, кто выходит из него. Зато теперь в Пекине на 99% уверены – в октябре Москва на саммите в Казани признает Китай главным в БРИКС.

Для того, чтобы не реализовался 1% сомнений Пекина, и РФ не отклонилась от курса, заданного им ей, и была запущена тема о китайско-бразильской альтернативе саммиту в Швейцарии, которую готовы поддержать от 20 до 40 государств. Как и ожидалось, Москва пока на это клюёт. Заявление Пекина об отказе направить делегацию в Швейцарию – это прикормка для РФ для её лучшего клёва.

Участие в этих пекинских манёврах Бразилии, руководимой Лулу да Силвой и Партией трудящихся, обусловлено их собственными проблемами и традицией этой партии любить Китай за коммунизм, даже если у того капиталистическое лицо. У партии Лулу есть два экзистенциальных вызова – безумный режим Мадуро в Венесуэле и президент Аргентины анархо-рыночник Хавьер Милей. Каждый по-своему опасен для Лулу в его стремлении к идеологическому и политическому лидерству в Южной Америке. Вдобавок популярность коалиции вокруг Лулу в Бразилии закономерно и безвозвратно снижается, и третьего пришествия Лулу не будет.

В Венесуэле 28 июля президентские выборы, а Мадуро со своей коалицией "Большой патриотический полюс Симона Боливара" и стремлением к войне с Гайаной совсем впал в классический немецкий национал-социализм. Выборы закончатся дракой или вторжением в Гайану, и Лулу будет обязан на это реагировать. У Федеративной республики Бразилия около 280 млрд. денег размещены в Европе, а в конце 2023 г. Лулу договорился с Си о взаиморасчётах в национальных валютах. Пока не очень понятно, как это будет выглядеть. Если Лулу это удастся, то де-факто будет госмонополия на торговлю с Китаем. К 2023 г. Бразилия и Китай запустили шесть совместных спутников и продолжают такие проекты. У Лулу много разных мотивов, чтобы во внешней политике следовать за Пекином, но без фанатизма и не сливаясь с ним как РФ. Отсюда и колебания Лулу – ехать или не ехать в Швейцарию.

Под вопросом остаётся и участие в саммите Саудовской Аравии, у которой есть свой клуб-блок под названием ОПЕК+. Похоже, Саудитам интересна игра в ещё один полюс или в центр вселенной, вокруг которого вращается спутник по имени РФ. Аравийский полуостров после 24 февраля однозначно магнит, притягивающий деньги из РФ, так что можно не спешить в Швейцарию, где Саудитам всегда рады. Интересно, что "путин" так и не приехал после окончания 31 марта выборов в Турции по приглашению Эрдогана, чтобы поговорить о торговле зерном. Теперь эту тему обсудят в Швейцарии без кремлёвцев. За год после выхода РФ из зерновой сделки массовых смертей в Африке от голода не было, только от русских пуль в Судане, Мали и ЦАР.

Кремлёвцам предложены три дорожные карты – две швейцарские и одна китайская. Одна швейцарская карта предполагает снижение военных ставок, если Москва выполнит три пункта Украинской платформы. Вторая швейцарская карта – это повышение их вплоть до украинского Дня "Д", если Москва эти три пункты не выполнит, продолжит обстрелы и наступательные действия. Китайская карта толкает Москву в перспективе в сторону Дня "Д", но пока предлагает свернуть все наступления и обстрелы в Украине, сосредоточиться на собственной экономике и шпионаже, и побольше говорить на любых международных площадках. План Пекина для РФ – остановиться на достигнутом, взять паузу, пойти даже на уступки по трём украинским пунктам, выиграть время и ждать дальнейших указаний от большого китайского брата. За чёткое выполнение китайских инструкций Москве обещано много удовольствий на казанском саммите БРИКС. Если не будет им следовать, то пусть и дальше дрочит на портрет Африки по углам петербургского экономического форума. СНГ, ОДКБ и ЕАЭС – это давно не клубы под председательством Москвы, а лишь бестолковое передвижение по кругу мебели в узкой комнате.

Кремлёвцы, в отличие от эпического богатыря у камня на распутье, норовят пока идти не по одной дороге, а по всем сразу, и маловероятно, что после саммита в Швейцарии они от этого быстро откажутся.

При этом Москва упорно продолжает мастерить собственную дорожную карту и с 8 мая на саммите СНГ начала новый бег по замкнутому кругу – СНГ-ОДКБ-ЕАЭС. Провела с 5 по 8 июня бессмысленный экономический форум в Петербурге и продолжает готовить лукашенку к войне с Польшей, который пробует откосить от неё бегством в Монголию и Сибирь.

Но в целом кремлёвцы следуют указаниям Пекина и стараются не сильно зарываться. Арестовали, обвинив в шпионаже, гражданина Франции Лорана Винатье, работавшего в швейцарском Центре гуманитарного диалога в РФ. Арестовали, чтобы позлить Макрона и швейцарцев. Вероятно, убили 7 июня в селе Кросьценко почётного консула Украины в Жешуве миллиардера Ежи Кшановского. После фермерской блокады границы с Украиной кремлёвцы решили, что нашли слабые точки поляков, и теперь не слезут. Оппозиционная ПиС заигралась в блокаду и не заметила, как начала работать на старого врага Польши.

Есть многократно проверенное наблюдение – если московиты достойно получают по морде, то быстро бегут за водкой и предлагают выпить мировую. Если сопротивление вялое, то будут лезть, пока не устанут или самим не надоест. К сожалению, это правило с 2014 г. плохо учитывают в Белом доме и некритично следуют тезису о пропорциональной самообороне.

Самым решительным шагом кремлёвцев в июне на повышение ставок сочли заявление об отправке с 12 июня к берегам Кубы подводной лодки и трёх кораблей сопровождения – фрегата охраны, танкера с топливом и спасательного буксира. В Белом доме иронично заметили, что запаслись попкорном и будут наблюдать, но этого маловато для атаки на США. В реальности флотилия идёт для участия в выборах в Венесуэле из расчёта, что придётся вывозить Мадуро на подводной лодке. Кубинцы и московиты прямо говорят, после Кубы флотилия направится в Венесуэлу для учений.

Кремлёвцы не исключают и вариант, что они выполнят до осени три условия саммита в Швейцарии, чтобы с ними начали официальные переговоры. Несмотря на все их грозные заявления и крик, что Украина срывает обмен пленными, обмен 31 мая по формуле 75 на 75 состоялся. Состоялся, несмотря на то, что в этот день был пик эмоций в кремле из-за разрешений поражать западным оружием рашистов в РФ.

По этой же причине профессор Соловей с июня более категорично заговорил о смене в конце года политического режима в Москве, об официальной смерти "путина" и зачем-то обещает воскрешение пригожина без следов пластических операций на лице. Зачем им воскрешение пригожина, не очень понятно. Возможно, это просто результат игры ума после их перехода с кокаина из Южной Америки на афганский опиум, цены на который в Европе, как уверяет Соловей, на историческом минимуме. Похоже, Москва таки нашла практическую плоскость для сотрудничества с талибами или её дипломаты и военные возят опиум и синтетику от хунты в Мьянме. В этом аспекте "разворот на восток" явно удался.