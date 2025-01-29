Два условия окончания войны в Украине: способен ли Трамп навязать России прекращение огня

Нужно приветствовать, что в США начали звучать столь разумные мысли, как озвучил новый американский госсекретарь Марко Рубио: закончить войну в Украине нужно так, чтобы она не началась снова через два-четыре года, пишет Александр Кочетков для Главреда.

Условия, при которых это возможно, только два.

Далее текст на языке оригинала

Перша з них – розпад Росії на декілька незалежних без'ядерних держав. Але для цього потрібна воля всього світу, передусім США і Китаю. Коли ці держави будуть між собою ділити постросійський спадок, у них не буде ні часу, ні змоги нападати на Україну.

Друга умова менш надійна – завести миротворців на лінію розмежування і створити тут, в Україні, бази. Загроза нападу в цьому випадку буде мінімальною, бо тоді Росії одразу ж доведеться воювати з НАТО. Або замість НАТО може бути такий самий оборонний блок з інших країн: Велика Британія, Польща, країни Балтії, Молдова, Румунія та ін.

Тому є тільки дві умови завершення війни: або розпад Росії, або створення фронтіру з боку НАТО на території України. Інших варіантів не існує.

Втім, слід оцінювати реалістичність обох умов. Перша з них – найкраща, але поки що вона не перебуває у полі зору. Цей сценарій ще навіть не розробляється. Над цим сценарієм розмірковують, але він не прийнятий до реалізації.

Поки що прийнятий до реалізації та обговорюється другий варіант – миротворці. І абсолютно можливо, що в Україну будуть введені контингенти іноземних військ. На це є і згода України, і згода країн Європи. І вже вони назбирали близько 120 тисяч вояків. А треба бодай 250, щоб була ротація. Тож це питання можна вирішувати.

Якщо будуть миротворці, ймовірність відновлення війни буде значно меншою. Втім, якщо Росія залишиться в її нинішньому вигляді, вона може напасти і на НАТО, бо війна залишається для Росії фактором стабілізації російської влади. Тому перший варіант більш надійний, ніж другий, але він не в роботі.

Та давайте їсти мамонта по шматках. Спочатку потрібно знайти варіант припинення бойових дій, і потім добитися того, щоб воно стало більш-менш сталим. Поки що варіант припинення війни взагалі не знайшли, тож зарано говорити, який варіант буде найбільш сталим, бо тривають бойові дії.

Але у нової американської адміністрації більше рішучості і – в хорошому сенсі – пихатості й авторитарності, щоб нав'язати Росії певні рішення. Значно більше, ніж у попередньої адміністрації – Байдена. Тому шанси є. Втім, ніхто не знає, яким чином розвиватимуться події. До того ж у адміністрації Трампа плану, який затверджений і виконується, немає – є тільки бажання закінчити війну та емоційна реакція.