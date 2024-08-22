''Дилемма SOCARа'': вопросов больше, чем ответов

"Дилемма SOCARа" не находит ответа уже несколько дней.

Началось все с договоренности Сокара и Газпрома расширить сотрудничество http://surl.li/hnssci

Все бы ничего, но есть два нюанса:

Далее текст на языке оригинала

1. З одного боку, Газпром – це 10% надходжень бюджету Росії, за рахунок якого фінансується агресія проти України http://surl.li/uvihen

І Сокар, виходить, допомагає наповнювати бюджет військового злочинця, який убиває українських дітей.

2. З іншого боку Азербаджан (що володіє держкомпанією Сокар), стратегічний партнер України (так сказав Президент України Володимир Зеленський) http://surl.li/ayjkmd

На підтримку Сокара вийшло кілька текстів українських лідерів думок.

Азербайджан справді багато допомагає Україні.

1. Азербайджан відправив до України кілька партій енергетичного обладнання http://surl.li/emwpkd

У липні 2023 року президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення міністерству енергетики країни $7,6 млн.

http://surl.li/zbbepr

2. Було кілька відправлень гуманітарної допомоги

(продовольства, медикаментів та предметів першої необхідності) ($34 млн)

https://interfax.az/view/906816

3. SOCAR передавав Україні паливо

http://surl.li/cffynv

4. Відновили школу в Ірпені

http://surl.li/idxzhb

5. Азербайджан допомагає у реабілітації українських дітей

http://surl.li/hshfhz

6. Також була інформація про постачання Азербайджаном Україні снарядів. Але офіційно ця інформація не підтверджена

http://surl.li/ncgokp

Загалом Азербайджан офіційно говорить про те, що надав Україні допомогу у розмірі 40 млн. доларів.

http://surl.li/hmunxg

За моїми оцінками сума вища майже вдвічі і становить близько $80 млн.

Це безумовно, важливо, безцінно... але

Це маленька частина грошей, зароблена разом із країною агресором.

Ще кілька цифр:

1. Експорт газу

За різними оцінками взаємна торгівля газом між Азербайджаном та росією

- 2022 рік - приблизно 0.5 млрд кубічних метрів на $100-$120 млн

- 2023 рік - 1 млрд кубічних метрів на $200-$250 млн

- 2024 рік (прогноз) – очікується близько 1 млрд кубічних метрів на $200-$250 млн (залежить від ринкових цін)

тобто. за три роки війни на $500 млн

2. "Стратегічний партнер України" Азербайджан є основним торговим партнером Росії (як вони самі пишуть) серед країн колишнього СРСР, які не входять до ЄАЕС.

ВВП Азербайджану 2023 року становив $72 млрд, і в товарообіг із Росією припадало близько $4,3 млрд

http://surl.li/ftnzbp

Оціночний річний прибуток Азербайджану від бізнес-відносин з Росією з 2022 по 2024 рік становить приблизно $1.4-1.8 млрд.

Нагадаю, допомога Україні за 3 роки склала близько 80 млн. або 5,7%.

3. А сьогодні "стратегічний партнер України" Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС (проект Росії та Китаю)

http://surl.li/phymdx

При цьому всім Азербайджан залучений до європейської гри заміщення російського газу на європейському ринку (за згодою та підтримкою росії).

Європейські чиновники запропонували Азербайджану схему постачання свого газу трубопроводом, яким зараз російське паливо поставляється в ЄС через Україну, повідомив виданню POLITICO високопоставлений азербайджанський чиновник.

http://surl.li/myhhtg

Але є нюанс.

Звідки Азербайджан візьме потрібні Європі обсяги газу?

Чи зможе він наростити видобуток на 30 млрд, щоб замістити випадаючий об'єм газу, що поставляється з росії? http://surl.li/xxgraw

Відповідь ви знаєте.

Але угода, швидше за все, буде.

І вона піде між Європою та Азербайджаном про реекспорт, по суті, російського газу через територію України (!)

З "плюсів", які називають "експерти" тут може бути:

- заповнення української ГТС та її "захищеність" від російських ракетних ударів

- Україна отримає дохід від транзиту газу (2023 року було майже $900 млн за рік) http://surl.li/gfhyoi

- Наші європейські партнери будуть із газом та теплом за прийнятними цінами.

-Ми збережемо відносини з Азербайджаном

З мінусів

– ми самі продовжуємо допомагати наповнювати російський бюджет, з якого фінансується війна проти України.

Що робити із цією дилемою?

Блокувати Сокар та його кооперацію з Газпромом, позбавити Газпрому додаткових $20 - $30 млрд доходу і залишити Європу без газу і свою ГТС мертвою і під обстрілами?

Чи всіляко сприятиме "стратегічному партнеру" України, який на допомогу Україні витрачає 5% своїх вигод від роботи з агресором, допомагатиме наповнювати бюджет країни агресора, але й допомогти європейцям мати російський газ та зберегти свою ГТС?

Мені здається, це ідеальне питання для "теорії ігор" і воно не гірше за "дилему ув'язненого"

Читайте, робіть висновки, поширюйте.