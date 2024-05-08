День памяти и победы над нацизмом: современная Россия – не освободитель Европы, а жестокий агрессор

В этом году Украина впервые отмечает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. День памяти и победы – это напоминание, что Вторая мировая началась в результате договоренностей двух тоталитарных режимов: нацистского в Берлине и коммунистического в Москве, а также молчаливого нежелания мощнейших государств мира сопротивляться агрессорам.

В 1939–1945 годах обе тоталитарные системы совершили на украинской земле многочисленные преступления против человечности, военные преступления и преступления геноцида, в результате чего украинский, еврейский, крымскотатарский и другие народы, жившие в пределах территории современной Украины, понесли огромные потери. Украинцы на стороне антигитлеровской коалиции внесли значительный вклад в победу над нацизмом.

Тогда погибли 10 миллионов украинцев из 20 миллионов советских людей. Украина понесла демографические потери в 14,3 млн человек из 27 миллионов граждан СССР. Украинцы понесли самые большие потери в людях по сравнению с другими европейскими нациями и советскими народами, включая и русских. Экономические потери Украины составили около 50% экономических потерь СССР.

Вторая мировая стала возможной из-за сговора антигуманных режимов – нацистского и советского. Наследницей последнего в настоящее время является Российская Федерация. Она стремится присвоить победу над нацизмом, чтобы манипулировать собственными гражданами и международным сообществом. В РФ празднование победы над нацизмом постепенно превращалось в культ, целью которого является пропаганда войны, возвышение над другими народами, присвоение себе статуса "главного победителя", оправдание агрессивной идеологической мобилизации граждан, а также воззрения безответственного и безосновательного реваншизма.

Сегодня российские власти фактически разрушили систему международных отношений, установленную после Второй мировой войны. Вооруженной агрессией против Украины РФ развязала первую в XXI веке континентальную войну в Европе, взорвав систему коллективной мировой безопасности. В этом путинская Россия напоминает гитлеровскую Германию в преддверии глобального конфликта. Ведь слабость, страх и нерешительность международного сообщества в канун Второй мировой войны поощряли агрессоров к всё большему размаху преступлений.

Праздник Дня Победы в Советском Союзе пришёлсял 9 мая. Москва не хотела принципиально праздновать со всем миром победу над нацизмом в один день – 8 мая, когда был подписан акт о капитуляции Вермахта и гитлеровской Германии. В 1945-м в этот день никаких особых торжественных мероприятий не состоялось. Парад Победы по приказу Сталина провели в Москве только 24 июня. Никаких праздничных парадов или шествия ветеранов на Красной площади не было и в последующие годы. В 1947 статус этого дня вообще изменили. День Победы стал рабочим днем. В том же 1947 году советские власти приняли решение об отмене каких-либо выплат и льгот для ветеранов, удостоенных государственных наград. Сталинский режим боялся военных ветеранов, которые во время военного похода в Европу увидели, что все остальные страны живут гораздо богаче чем в СССР. Кроме того, когда собирались ветераны, они на День победы часто выпивали больше, чем нужно, и говорили вещи, которые кремлёвские власти не хотели слышать. А это: войну выиграли за счёт огромных и ненужных жертв среди личного состава Советской армии и гражданского населения, маршал Жуков и Сталин не выдающиеся полководцы, а мясники, бросавшие миллионы людей на верную смерть. Кроме того, в стране было значительное количество военных инвалидов, их миллионы. Они проклинали своих командиров за глупость в проведении наступательных операций и их унять сотрудники органов государственной безопасности никак не могли из-за огромного количества недовольных. Поэтому с 1948 по 1965 год 9 мая не было выходным днём в СССР, пока большинство военных инвалидов физически не вымерло. Выходным День Победы снова стал в 1965 году. Тогда же провели и юбилейный Парад Победы к 20-летию. Это был второй парад по окончании войны. Третий состоялся в 1985 году, а четвертый – в 1990 году. Ежегодным действом Парад Победы стал уже в Российской Федерации с 1995 года.

Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества – погибли от 50 до 85 миллионов человек. Вторая мировая война закончилась усилиями дипломатии, но была выиграна смелыми воинами и оружием. Сегодня, когда Россия без объявления войны напала на Украину и совершает бесчестную, осуждённую международным сообществом незаконную агрессию, украинцы имеют не просто право на общенациональное вооруженное сопротивление, но и поддержку всего мира. Украинцы с оружием в руках защищают Европу и дают шанс на создание новой более справедливой мировой системы безопасности, на построение более прочного мира. Но условием для этого является победа над Россией, восстановление территориальной целостности Украины и невозможность предстоящей агрессии Москвы против любого государства на планете. После победы Украины в войне с Россией украинский народ получит новый государственный праздник победы над рашизмом – современным русским фашизмом.

День памяти и победы над нацизмом символизирует не триумф победителей над побежденными, а предостережение – диктаторы всегда стремятся удовлетворить имперские амбиции вооружённым путем, ультиматумами, агрессией, аннексией. Важнейшим итогом войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его всеми разумными средствами. Сегодня, как и в годы Второй мировой войны, Украина воюет с агрессором. Однако теперь это – путинская Россия. Сегодня именно РФ, вобрав все преступные практики нацизма и коммунизма, посягает на территориальную целостность Украины и разрушила мир в Европе. Вспоминая Вторую мировую войну 8 мая, международное сообщество должно осознать и помнить: современная Россия – не победитель над Гитлером и нацизмом, не освободитель Европы, а жестокий агрессор, пренебрегающий международным правом, который стремится к силовой ревизии границ и к новейшему тоталитаризму.